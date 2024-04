Erste Gemeinde in Kanada, die offiziell einen QR-Code für die Ein- und Ausreise verlangt.

Eine kanadische Stadt am Sankt-Lorenz-Strom ist die erste Gemeinde des Landes, die offiziell einen QR-Code für die Ein- und Ausfahrt verlangt.

Offiziell heißt es, dass ein QR-Code nur für Touristen erforderlich ist, um die Inselgruppe der Îles-de-la-Madeleine zu betreten oder zu verlassen, während Einwohner ihren Führerschein vorzeigen müssen, um ein- oder auszureisen.

Die Entscheidung, von den mehr als 12.000 Einwohnern der Gemeinde einen QR-Code und einen Personalausweis zu verlangen, wurde getroffen, nachdem die Gemeindeverwaltung angekündigt hatte, von allen Besuchern der Îles-de-la-Madeleine 30 Dollar zu verlangen, was bei den Einwohnern und ihren Familien, die sie besuchen, auf wenig Gegenliebe stieß.

Eines der vielen Probleme, die die Behörden zu lösen versuchten, bestand darin, sicherzustellen, dass die Besucher die Gebühr vor ihrer Abreise entrichtet hatten. Deshalb wurde ein obligatorischer QR-Code eingeführt, der beim Verlassen der Inseln angebracht werden muss. Wer nicht zahlt, erhält keinen QR-Code und kann die Insel nicht verlassen.

Ursprünglich war dies auch für Einheimische vorgesehen, aber nach einer Welle der Kritik ruderten die Behörden zurück und sagen nun, dass Einheimische nur ihren Führerschein vorzeigen müssen.

🚨 BREAKING NEWS 🚨 QR Codes coming to a remote Canadian island in the heart of the Gulf of St. Lawrence, Île de la Madeleine! This is real, not a conspiracy theory 😳Time to stand united, rally behind our fellow Canadians. Let's strategize how to halt this trend and send a clear… pic.twitter.com/6IlU6L6cF5