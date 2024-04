Europa – aber nicht die NATO – sollte Truppen in die Ukraine schicken

Um Russlands Vormarsch zu stoppen, benötigt Kiew mehr Truppen vor Ort.

Übersetzung von Forein Affairs das überzeugt ist, dass die Europäer für das US-Imperium sterben sollen.

Europa hat ein Tabu gebrochen. Noch vor wenigen Monaten wäre es für europäische Staats- und Regierungschefs undenkbar gewesen, die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine vorzuschlagen. Doch am 26. Februar erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine “nicht ausgeschlossen” sei. Sowohl der finnische Verteidigungsminister als auch der polnische Außenminister haben angedeutet, dass die Streitkräfte ihrer Länder in der Ukraine stationiert werden könnten. Diese Äußerungen in Verbindung mit der bestehenden Unterstützung für einen solchen Schritt in den baltischen Staaten zeigen, dass es einen wachsenden Block von Ländern gibt, die für eine direkte europäische Intervention in den Krieg offen sind.

Diese brisanten Äußerungen sind auf die sich verändernde Konfliktdynamik zurückzuführen. Die Debatte im US-Kongress über Militärhilfe für die Ukraine war ein Debakel. Das monatelange Zögern Washingtons hat die Europäer entsetzt und in Moskau die Hoffnung geweckt, dass die Entschlossenheit des Westens, Kiew zu unterstützen, ins Wanken gerät. Die russischen Streitkräfte – unterstützt durch Ausrüstung aus China, Iran und Nordkorea – nutzten die Lücke in der militärischen Unterstützung der Ukraine durch die USA, um ihre Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die nichtmilitärische Infrastruktur zu intensivieren.

Anfang April startete Russland einen Raketenangriff, bei dem das größte Kraftwerk in der Region Kiew zerstört wurde, da Russland wusste, dass der Ukraine die Munition für ihre Luftabwehr ausging. Zuvor hatten russische Streitkräfte im März einen Staudamm am Dnipro und andere Kraftwerke in der Umgebung von Kherson angegriffen, wodurch die ukrainische Industrie geschwächt und die Abhängigkeit der ukrainischen Wirtschaft vom europäischen Stromnetz verstärkt wurde. Weitere Schäden an kritischer Infrastruktur, Kernkraftwerken und landwirtschaftlichen Nutzflächen werden die Kosten für den Wiederaufbau drastisch erhöhen, wofür die westlichen Partner der Ukraine wahrscheinlich einen Großteil der Rechnung bezahlen müssen.

Da die russischen Streitkräfte ihren Vormarsch beschleunigen, besteht die Möglichkeit, dass sie die ukrainischen Verteidigungsanlagen entlang der Ostfront durchbrechen und die ukrainische Kontrolle über Charkiw oder sogar Kiew infrage stellen – eine Sicherheitsbedrohung, die Europa nicht ignorieren kann. Ein russischer Sieg in der Ukraine würde die revisionistischen Ambitionen von Präsident Wladimir Putin und seinen Glauben an die Schwäche des Westens bestätigen. Er würde den Kreml in die Lage versetzen, Russland auf Kriegskurs zu halten – ein gesamtgesellschaftliches Eroberungskonzept, dem die europäischen Länder nicht gewachsen wären. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass Putin mit der Ukraine aufhören wird. Er hat den Zusammenbruch der Sowjetunion als “größte geopolitische Katastrophe” des 20. Jahrhunderts bezeichnet und beklagt, dass “Dutzende Millionen unserer Mitbürger und Landsleute sich außerhalb des russischen Territoriums wiederfinden”. Die baltischen Staaten seien ebenso in Gefahr wie Polen: Der ehemalige russische Premierminister und Putin-Loyalist Dmitri Medwedew bezeichnete im vergangenen Jahr die baltischen Staaten als “unsere” (d.h. russischen) Provinzen und Polen als “vorübergehend besetzt” (d.h. von der NATO).

Mit der Drohung, Truppen zu entsenden, versuchen die europäischen Länder, diese besorgniserregende Entwicklung zu stoppen. Um die Situation in der Ukraine wirklich zu verändern, müssen die europäischen Länder jedoch mehr tun, als nur über Truppenentsendungen zu reden. Wenn die Vereinigten Staaten ihre Hilfe weiter hinauszögern und vor allem, wenn sie im November Donald Trump zum Präsidenten wählen (der versprochen hat, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden, wahrscheinlich indem er Putin seine unrechtmäßig erworbenen Profite behalten lässt), wird Europa der einzige Verteidiger der Ukraine sein. Die europäischen Staats- und Regierungschefs können es sich nicht leisten, die europäische Sicherheit von der amerikanischen Politik diktieren zu lassen. Sie müssen ernsthaft in Erwägung ziehen, Truppen in die Ukraine zu entsenden, um logistische Unterstützung und Ausbildung zu leisten, die ukrainischen Grenzen und kritische Infrastrukturen zu schützen oder sogar ukrainische Städte zu verteidigen. Sie müssen Russland deutlich machen, dass Europa bereit ist, die territoriale Souveränität der Ukraine zu schützen. Es ist besser, die katastrophale Situation in der Ukraine zu akzeptieren und jetzt etwas dagegen zu unternehmen, als Russland Tür und Tor für seinen imperialen Vormarsch zu öffnen.

Hier weiter von Google übersetzt.