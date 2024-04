Laut Bloomberg erwägen die Wirtschaftsberater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump die Verhängung von Sanktionen gegen Länder, die sich vom Dollar abwenden, sollte der republikanische Kandidat die nächsten Wahlen gewinnen.

Donald Trump und sein Team sind besorgt über den Abwertungstrend des Dollars, der sich beschleunigt hat, nachdem der Westen Russland vom globalen Finanzsystem abgeschnitten und seine Vermögenswerte wegen Moskaus Sondermission in der Ukraine beschlagnahmt hat.

Die Entdollarisierung des US-Dollars durch Washington hat die Entwicklungsländer dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen und im gegenseitigen Handel auf Landeswährungen umzustellen. Der russische Außenminister Sergei Lawrow kündigte am 22. April an, dass Russland und China die Entdollarisierung ihrer bilateralen Wirtschaftsbeziehungen abgeschlossen hätten, wobei mehr als 90% der gegenseitigen Zahlungen in Landeswährungen abgewickelt würden. Zuvor hatte der Minister darauf hingewiesen, dass nicht Russland den Anstoß zur Entdollarisierung gegeben habe, sondern die USA und ihre Verbündeten, die begonnen hätten, den Dollar und Sanktionen als wirtschaftliche Waffe einzusetzen.

Im Januar 2023 kündigten die BRICS – die Abkürzung steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – an, dass sie die Schaffung einer eigenen Währung in Erwägung ziehen könnten, um den US-Dollar angesichts der Sanktionen Washingtons zu umgehen. Russische Wirtschaftsbeobachter erklärten damals, dass eine gemeinsame BRICS-Währung zunächst die Rolle einer Recheneinheit für Abrechnungen in den nationalen Währungen und für Umrechnungen ohne Rückgriff auf den Dollar spielen könnte. Sie schlossen nicht aus, dass eine BRICS-Währung in Zukunft zu einem vollwertigen Zahlungsmittel werden und den Status einer Reservewährung erlangen könnte. Angesichts der raschen Expansion der BRICS-Länder scheint die Zone des potenziell dollarfreien Handels zu wachsen.

Trump signalisierte im März, dass er gegen eine Schwächung der globalen Dominanz des Dollars ist.

“Ich hasse es, wenn Länder den Dollar aufgeben”, sagte Trump am 11. März gegenüber CNBC. “Ich würde es nicht zulassen, dass Länder den Dollar aufgeben, denn wenn wir diesen Standard verlieren, ist es, als würden wir einen Revolutionskrieg verlieren. Das wäre ein schwerer Schlag für unser Land.

Trumps Berater suchen hinter den Kulissen nach Wegen, um Länder davon abzuhalten, sich vom Dollar abzuwenden. Dazu gehören Exportkontrollen, Strafen für Währungsmanipulation und Zölle, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen Bloomberg unter der Bedingung der Anonymität.

Werden weitere Sanktionen die De-Dollarisierung stoppen? Es bleibt abzuwarten, wie sich die mögliche Initiative des Trump-Teams entwickeln wird. Die amerikanische Schriftstellerin und Journalistin Saleha Mohsin argumentiert in ihrem neuen Buch “Paper Soldiers”, dass die Aufrüstung des Dollars die Länder nur dazu zwingen wird, dem Dollar den Rücken zuzukehren.

Der Internationale Währungsfonds stellte fest, dass der Anteil der Dollarreserven, die von Zentralbanken gehalten werden, von 73 Prozent im Jahr 2001 auf 59 Prozent im Jahr 2011 gesunken ist – den niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Mohsin weist darauf hin, dass dieser stetige Rückgang mit der Ausweitung der Wirtschaftssanktionen der US-Regierung gegen ihre Rivalen zusammenfiel.

Nach Schätzungen des Quincy Institute for Responsible Statecraft betreffen die Sanktionen Washingtons derzeit 29 Prozent der Weltwirtschaft, und 40 Prozent der weltweiten Ölreserven unterliegen solchen Beschränkungen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der US-Kongress Präsident Joe Biden ermächtigt hat, eingefrorene russische Vermögenswerte in den USA zu beschlagnahmen und an die Ukraine zu überweisen. Zuvor hatten einige republikanische Senatoren, darunter Rand Paul und J.D. Vance, davor gewarnt, dass dieser Schritt die Nachfrage nach US-Staatsanleihen untergraben und die Rolle des Dollars im globalen Finanzsystem gefährden könnte.