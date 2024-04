Schauen Sie sich die Verpackungen im Supermarkt genau an: Diese E-Nummern erhöhen das Krebsrisiko

Bestimmte Zusatzstoffe, die Lebensmitteln zugesetzt werden, um ihre Haltbarkeit und Textur zu verbessern, können das Krebsrisiko um 15 Prozent erhöhen. Das geht aus einer neuen französischen Studie hervor, berichtet die Nachrichtenseite The Connexion.

Krebs ist in Frankreich die häufigste Todesursache bei Männern und die zweithäufigste bei Frauen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die neue Studie, die in der Fachzeitschrift PLOS Medicine veröffentlicht wurde, ist nach Angaben der Forscher die erste Beobachtungsstudie dieser Art.

Die Forschung bringt den Verzehr von Lebensmitteln, die Emulgatoren enthalten, mit einem erhöhten Risiko für Krebserkrankungen wie Brust- und Prostatakrebs in Verbindung.

Viele verarbeitete Lebensmittel enthalten Emulgatoren und andere Zusatzstoffe, darunter Süßigkeiten, Backwaren, Schokoriegel und Fertiggerichte. Konkret nennen die Forscher E471, E407 und E407a. Sie werden zugesetzt, um Haltbarkeit, Geschmack und Textur zu verbessern.

Die Autoren der Studie analysierten die Daten von 92.000 Franzosen, die zwischen 2009 und 2021 einen Fragebogen ausgefüllt hatten.

Alle Teilnehmer mussten zu verschiedenen Zeitpunkten angeben, was sie in den vergangenen 24 Stunden gegessen und getrunken hatten. Anschließend wurden sie durchschnittlich sieben Jahre lang beobachtet. In dieser Zeit wurde bei 2.604 Teilnehmern Krebs diagnostiziert.

Wer am meisten Produkte mit Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren (E471) verzehrte, hatte ein um 15 Prozent erhöhtes Krebsrisiko. Noch deutlicher war der Zusammenhang bei Brustkrebs (24 Prozent) und Prostatakrebs (46 Prozent).

Frauen, die am meisten Carrageene (E407 und E407a) zu sich nahmen, hatten ein um 32 Prozent erhöhtes Brustkrebsrisiko.

Die leitende Forscherin Dr. Mathilde Touvier sagte, es sei besser für die Gesundheit, selbst zu kochen und verarbeitete Lebensmittel zu meiden.

Im vergangenen Jahr hatte eine ähnliche Studie den Verzehr stark verarbeiteter Lebensmittel mit einem erhöhten Risiko für Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Erkrankungen wie Depressionen in Verbindung gebracht.