Europaabgeordnete: „Propaganda der EU will die Menschen davon überzeugen, dass diese satanische Politik gut ist“.

Diese Europäische Union steht für die Zerstörung des Lebens in allem. So der Europaabgeordnete Marcel de Graaff im Europäischen Parlament.

Durch Abtreibung, durch Impfungen, durch die Zerstörung von Nahrung und Wasser, von Industrie und Arbeit, durch Steuern, die zur Armut führen, durch die Verherrlichung perverser Sexualität, durch Masseneinwanderung, die alle christlichen Werte und die christliche Kultur angreift, fasste er zusammen.

„Und der schlimmste Schaden für das Leben wird auf dem Schlachtfeld des Krieges angerichtet“, betonte der Europaabgeordnete.

Die Propaganda der EU soll die Menschen davon überzeugen, dass diese satanische Politik gut ist. Und jede Kritik an dieser bösen Politik werde dämonisiert, so De Graaff wütend, der bei den Europawahlen als Spitzenkandidat der FVD in Flandern antritt.

„Aber ich kämpfe jeden Tag weiter für den Sieg des Guten über diesen teuflischen Todeskult der globalistischen Elite, der zu Diktatur und Sklaverei führt“, fügte De Graaff hinzu.