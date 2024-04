WEF fordert Regierungen auf, “Negativität” zu zensieren

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) fordert Regierungen weltweit auf, gegen “negative” Online-Äußerungen von Bürgern vorzugehen.

Das WEF behauptet, dass Mitglieder der Öffentlichkeit zensiert werden müssen, wenn sie sich “negativ” äußern, weil die nicht gewählte globalistische Organisation offenbar besorgt ist, dass ein solches Verhalten die Menschen “unglücklich” machen könnte.

Die in der Schweiz ansässige elitäre Gruppe behauptet, dass “negative” Informationen im Internet das Glücksniveau der Menschen, die sie sehen, “senken” könnten.

Als Antwort darauf fordert das WEF, dass “Negativität”, die es nun mit “Desinformation” gleichsetzt, von den Regierungen zensiert werden müsse.

Das WEF hat diese Forderung in seinem neuen Bericht über das sinkende Glücksniveau unter Jugendlichen erhoben.

Der Bericht wird von Vorschlägen begleitet, wie die Menschen “glücklicher” gemacht werden können.

Zu den Vorschlägen zur Verbesserung des öffentlichen Glücksniveaus gehören die Zensur von Menschen im Internet, wenn ihre Beiträge zu negativ sind, und der Druck auf die Öffentlichkeit, der grünen Agenda des WEF zu folgen, indem Klimaaktivismus gefördert wird.

“Wir leben in einer Welt, in der Teenager mit einem Gefühl der Krise zu kämpfen haben, bevor sie erwachsen sind; in einer Zeit, in der junge Menschen, die historisch gesehen Leuchttürme des Optimismus waren, über ein geringeres Glücksgefühl berichten als ihre älteren Altersgenossen”, argumentiert das WEF in seinem Bericht.

“Strengere Regeln für Inhalte und Richtlinien, die die Verbreitung von Negativität und Fehlinformationen einschränken, sind von entscheidender Bedeutung”, betont das WEF.

Das WEF schlägt außerdem vor, dass alle Regierungen globale Regeln für die Zensur von negativen Äußerungen und “Fehlinformationen” einführen.

“Internationale Zusammenarbeit kann sicherstellen, dass diese Reformen effektiv über Grenzen hinweg umgesetzt werden und eine sicherere und positivere Online-Umgebung für junge Menschen auf der ganzen Welt schaffen”, so das WEF.

Das WEF fügt hinzu, dass die Ermutigung der Öffentlichkeit, sich für die Umwelt zu engagieren, den Menschen ein Gefühl der Sinnhaftigkeit geben wird.

Obwohl der jüngste WEF-Bericht nahelegt, dass die Einhaltung der grünen Agenda gefördert werden sollte, deuten die jüngsten Mitteilungen der Gruppe darauf hin, dass dies nicht ganz so freiwillig ist.

Die Tochter des ehemaligen “Klimazaren” John Kerry, des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden, warnte, dass die Zeiten vorbei seien, in denen die Öffentlichkeit selbst entscheiden konnte, ob sie der “Net Zero”-Agenda des WEF folgen wollte oder nicht.

Obwohl ihr jetsettender Vater letzten Monat als erster Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für Klimafragen zurücktrat, ist Vanessa Kerry weiterhin als Sonderbeauftragte für Klimawandel und Gesundheit bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) tätig.

Sowohl Vanessa als auch John Kerry gehören zu den wichtigsten “Agendasetter” des nicht gewählten WEF.

Vanessa Kerry warnt nun davor, dass die Globalisten ihre Anstrengungen verstärken müssen, um die steuerzahlende Öffentlichkeit zu zwingen, “Net Zero” zu erreichen.

Für den jungen Kerry ist die Einhaltung der Ziele der grünen Agenda zur “Rettung des Planeten” vor der “Klimakrise” “keine Option mehr”.

Wie Slay News bereits berichtete, müssten alle Mitglieder der Öffentlichkeit, um die “Net Zero”-Ziele des WEF zu erreichen, aufhören, Fleisch und Milchprodukte zu essen, auf Flugreisen und den Besitz von Privatfahrzeugen verzichten, in “bargeldlosen Gesellschaften” leben, digitale IDs benutzen, um an der Gesellschaft teilzunehmen, nur “Lebensmittel” konsumieren, die im Labor oder auf der Basis von Pflanzen und Insekten hergestellt werden, enorme Steuern zahlen, eine Weltregierung akzeptieren und viele andere wichtige Einschränkungen hinnehmen. Digitale IDs verwenden, um an der Gesellschaft teilzunehmen, nur noch im Labor gezüchtete oder auf Pflanzen und Insekten basierende “Lebensmittel” konsumieren, den Kauf von Gegenständen wie Kleidung rationieren, enorme Steuern zahlen, eine globale Regierung akzeptieren und viele andere wichtige Einschränkungen der Freiheit hinnehmen.

In einer Erklärung zur Erreichung der Ziele des WEF sagte Vanessa Kerry

“Wir können und müssen andere Entscheidungen treffen.

“Wir müssen akzeptieren, dass es keinen anderen Weg gibt, als aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auszusteigen.

“Erst vor wenigen Tagen wurde eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass jährlich mehr als 8 Millionen Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung sterben – mehr als während der gesamten Vogelgrippe-Pandemie”, erklärte sie.

“Alle vier Sekunden stirbt ein Mensch”.

“Wenn ich diesen Satz beende, wird ein weiterer Mensch gestorben sein, und 61 % dieser Todesfälle sind direkt auf fossile Brennstoffe zurückzuführen”.

Kerry legte jedoch keine Beweise für diese Behauptungen vor.

Vanessa Kerry sagte daraufhin

“Einfaches Eindämmen und Reduzieren von Treibhausgasemissionen ist keine Option mehr”.

Vanessa Kerry—daughter of jet-setting climate con man, John Kerry—speaking at COP28 in December 2023: "The climate crisis is a health crisis, and it's killing us… We must accept that there is no other way forward than to phase out our reliance on fossil fuels."



