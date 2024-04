Die USA bauen ihr altes Arsenal an Atomwaffen weiter aus

Überholung alternder U-Boote und Interkontinentalraketen vor dem Hintergrund von Modernisierungsrückständen und globaler nuklearer Unsicherheit

Die USA stecken mit ihren alternden ballistischen U-Booten und Interkontinentalraketen inmitten von Großmachtrivalität und nuklearer Unsicherheit in einer nicht gerade idealen nuklearen Position fest.

In diesem Monat berichtete Breaking Defense, dass das Pentagon aufgrund von Verzögerungen bei der Stationierung von Nachfolgern Strategien zur Verlängerung der Lebensdauer seiner Interkontinentalraketen und U-Boote untersucht, die kurz SSBN genannt werden. (SS steht für “submarine”, B für “ballistic missile” und N für “nuclear-powered”).

Laut Breaking Defense erklärte John Plumb, der stellvertretende Verteidigungsminister für Weltraumpolitik, dass das US-Verteidigungsministerium neben der Modernisierung seiner nuklearen Triade auch Strategien in Betracht ziehe, um sicherzustellen, dass die alternden SSBNs der Ohio-Klasse und die Minuteman-III-ICBMs länger als ursprünglich geplant einsatzbereit bleiben.

Der Bericht erwähnt auch, dass das Verteidigungsministerium das Sentinel-Programm der US-Luftwaffe neu bewertet, nachdem die Programmkosten um 37 Prozent gestiegen sind – eine Überschreitung, die im Pentagon-Jargon als Nunn-McCurdy-Verletzung bezeichnet wird. Der Bericht stellt fest, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin aufgrund der Bestimmungen des betreffenden Gesetzes handeln muss, um festzustellen, ob das Programm fortgesetzt werden kann, und wenn ja, um seine Durchführbarkeit zu bescheinigen.

Breaking Defense berichtet, dass der Schiffbau der US-Marine mit systemischen Problemen in der industriellen Basis zu kämpfen hat, die zu erheblichen Verzögerungen von 12 bis 16 Monaten beim nächsten SSBN der Columbia-Klasse führen, das von General Dynamics Electric Boat und Huntington Ingalls Industries gebaut wird.

Der Bericht stellt fest, dass der B-21-Bomber der US-Luftwaffe das einzige nukleare Modernisierungsprogramm ist, das genau im Zeitplan liegt. Trotz der Pünktlichkeit stellt der Bericht fest, dass Northrop Grumman einen finanziellen Verlust von 1 Milliarde US-Dollar aufgrund der Inflation während der ersten Produktionsphase erlitten hat, ein Verlust, den das Unternehmen aufgrund der Festpreisbedingungen seines Vertrags mit der Air Force hinnehmen musste.

Breaking Defense berichtet, dass ein Ausschuss des US-Kongresses, der sich mit der nuklearen Situation der USA befasst, davor gewarnt hat, dass das Pentagon bei der Modernisierung seiner nuklearen Fähigkeiten ein “Just-in-Time”-Schema anwendet, bei dem veraltete Systeme gleichzeitig mit der Einführung neuer Plattformen ausgemustert werden.

In der Veröffentlichung wird darauf hingewiesen, dass die Kommission verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen hat, um Kapazitätsengpässe aufgrund von Verzögerungen bei der Modernisierung zu beheben. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen ist die Bereitstellung von Mitteln zur Verbesserung der SSBN der Ohio-Klasse. Eine weitere Maßnahme ist die Verteilung der vorhandenen nuklearen Sprengköpfe auf die verbleibenden einsatzfähigen nuklearen Plattformen.

Die US-Interkontinentalraketen spielen eine komplexe Rolle bei der nuklearen Abschreckung, doch stehen ihren Vorteilen auch Schwächen gegenüber, die zu Debatten über ihre Bedeutung im Vergleich zu luft- und seegestützten Nuklearwaffen geführt haben.

Was die positiven Aspekte betrifft, so stellte die Asia Times im April 2023 fest, dass Interkontinentalraketen wie ein “Raketenschwamm” wirken, der ankommende feindliche Raketen anzieht und einen Gegner bei einem Präventivschlag zwingt, genügend Raketen einzusetzen, um weit verstreute Nuklearsilos zu zerstören.

Interkontinentalraketen bieten auch die Möglichkeit eines Erstschlags, da fast alle in Alarmbereitschaft sind und innerhalb von Minuten starten können.

Darüber hinaus stellen Steve Fetter und Kingston Reif in einem Artikel in War on the Rocks vom Oktober 2019 fest, dass ICBMs als Stolperdraht fungieren, der Gegner dazu zwingt, das Festland der USA direkt anzugreifen, was zu einer gegenseitig garantierten Zerstörung führt. Fetter und Reif argumentieren, dass ICBMs unsichtbare Schwachstellen in der seegestützten nuklearen Abschreckung der Vereinigten Staaten überdecken.

Sie weisen jedoch auf die Schwachstellen des amerikanischen ICBM-Arsenals hin, nämlich dass sie einen großangelegten Nuklearangriff nur überleben können, wenn sie innerhalb der ersten 30 Minuten zwischen der Entdeckung einer ankommenden Rakete und dem Aufprall gestartet werden, während die US-Atomwaffenposition “Start bei Angriff” nur eine Reaktionszeit von 10 Minuten bietet.

Sie argumentieren auch, dass ein ICBM-Arsenal überflüssig sei, da die US-Bomber und SSBN für einen Zweitschlag mehr als ausreichend seien. Fetter und Reif argumentieren auch, dass ICBMs keine einzigartigen Vorteile gegenüber Bombern und SSBNs hätten. Tatsächlich seien ICBMs weniger flexibel als Bomber und SSBNs.

Ferner argumentieren Toby Dalton und andere Autoren eines Papiers der Carnegie Endowment for International Peace vom September 2022 , dass ein nicht-nuklearer Angriff auf US-Interkontinentalraketen mit Hyperschallwaffen die Frage aufwerfen würde, ob man mit einem nuklearen Gegenschlag reagieren sollte. Weiterhin weisen Dalton und andere darauf hin, dass die US-Interkontinentalraketen Russland überfliegen müssten, um Ziele in China zu erreichen, was die Gefahr eines nuklearen Zweifrontenkrieges heraufbeschwören würde.

SSBNs gelten zwar als ultimative nukleare Abschreckung, aber die langfristige Abrüstungspolitik der USA, steigende Kosten und der technologische Fortschritt könnten ihre Bedeutung allmählich infrage stellen.

In einem Artikel für das Australian National Security College vom Februar 2020 verweist James Wirtz auf das amerikanische Engagement für die Aufrechterhaltung einer nuklearen Unterwasserabschreckung aufgrund ihrer Überlebensfähigkeit, ihrer Zweitschlagsfähigkeit und ihrer Fähigkeit, Ziele nach einem nuklearen oder konventionellen Angriff in Gefahr zu halten.

Wirtz weist jedoch darauf hin, dass die Erklärung der Obama-Administration zur nuklearen Abrüstung als langfristiges Ziel der USA bedeutet, dass jede neue Generation von US-SSBNs um 40 Prozent kleiner sein wird als die vorherige, und die nächste Generation von US-SSBNs, die 2060 entwickelt werden soll, nur sieben Einheiten umfassen wird.

Wittz analysiert, dass eine Kombination aus hohen Kosten für die Stationierung einiger Sprengköpfe auf einem teuren System und einem Trend zur nuklearen Abrüstung die Unterstützung für das US-SSBN-Programm untergraben könnte, wobei die Columbia-Klasse das letzte US-SSBN sein könnte. Er weist auch darauf hin, dass es Gerüchte gibt, dass die USA möglicherweise mit nur 10 SSBN der Columbia-Klasse auskommen müssen.

Bezeichnenderweise erwähnt Wirtz die Möglichkeit technologischer “schwarzer Schwäne”, die die Relevanz von SSBNs zunichte machen könnten. Die Asia Times stellte im März 2023 fest, dass Fortschritte in der KI, der Sensortechnologie und der Unterwasserkommunikation die Ozeane bis 2050 transparent machen könnten, was bedeutet, dass alle Arten von U-Booten unabhängig von Fortschritten in der Tarnkappentechnologie auffindbar sein werden.

Die Asia Times berichtete im August 2023, dass China angeblich einen hochempfindlichen U-Boot-Detektor entwickelt hat, der mithilfe des magnetohydrodynamischen Effekts fast unsichtbare Blasen im Rumpf eines Atom-U-Boots aufspüren kann.

Darüber hinaus berichtete die Asia Times im September 2023 , dass China ein Terahertz-Gerät entwickelt hat, das in der Lage ist, Vibrationen von nur 10 Nanometern aufzuspüren, die von einer niederfrequenten Schallquelle im offenen Meer erzeugt werden. Diese Vibrationen könnten dazu verwendet werden, U-Boote aufzuspüren und ihr Modell zu identifizieren.

Diese Probleme in den land- und seegestützten Atomwaffenarsenalen der USA könnten zu einem größeren Problem beitragen, das durch den Wettstreit der Großmächte und die mögliche Weiterverbreitung von Atomwaffen gekennzeichnet ist.

In einem Artikel von diesem Monat stellt The Economist fest, dass die Welt möglicherweise vor einer Periode nuklearer Unsicherheit steht – insbesondere, da die USA und ihre Verbündeten durch den Krieg in der Ukraine und Chinas wachsendes Atomwaffenarsenal verunsichert sind.

Der Economist stellte auch deutliche Unterschiede zwischen der Nuklearpolitik der Trump-Administration und der Biden-Administration fest: Die Trump-Administration plädiere für eine robustere Nuklearpolitik mit dem U-Boot-gestützten Marschflugkörperprogramm (SLCM-N ), während die Biden-Administration versuche, dieses Programm abzuschaffen, da es aufgrund einer zurückhaltenderen Nuklearpolitik der USA nicht notwendig sei.

Der Artikel weist darauf hin, dass eine solche Inkonsistenz Fragen über die Verlässlichkeit des amerikanischen Nuklearschirms und der erweiterten Abschreckungsgarantien aufwerfen könnte.

Laut The Economist kann diese Unsicherheit zu folgenden Problemen führen.