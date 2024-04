Wie der Anstieg der Kriminalitätsrate die Entwicklung hin zu einem bargeldlosen Überwachungsstaat vorantreibt

Ein Vorwand, um die Bürger zu überwachen und die zentralisierte Kontrolle zu verstärken.

Auf beiden Seiten des Atlantiks nutzen sowohl Behörden als auch private Unternehmen den Vorwand steigender Kriminalität, um ihr großes Ziel voranzutreiben: noch mehr Massenüberwachung.

Ein offensichtlicher Teil davon, wenn auch nicht so sichtbar wie eine Überwachungskamera, ist der Übergang zu einer sogenannten bargeldlosen Gesellschaft. Das “Problem” mit Bargeld ist, dass es sehr schwer zu verfolgen und zu nutzen ist, um große Datenmengen über die finanziellen Transaktionen einer Person, ihre Bewegungen und Gewohnheiten zu sammeln.

Aber das Argument der Verbrechensbekämpfung geht in die gleiche Richtung wie die “Denkt an die Kinder”-Philosophie, da es impliziert, dass alle Gegner in Wirklichkeit für das Verbrechen sind oder nicht an die Kinder denken.

In den USA spielen große Fast-Food-Ketten eine wichtige Rolle im täglichen Leben und versorgen eine riesige Zahl von Menschen; und eine solche Kette, Taco Bell, verlagert jetzt in einer Stadt, Oakland (vielleicht als Pilotprojekt?), die meisten ihrer Kunden aus Innenräumen in Drive-Thrus.

Taco Bell hat fünf Filialen in Oakland, wie die lokale Presse berichtete, und alle bis auf eine werden keine Innenrestaurants mehr anbieten und kein Bargeld mehr annehmen.

Das ist sicherlich ein radikaler Weg, um Raubüberfälle und die steigende Kriminalität im Allgemeinen zu bekämpfen – was ist aus der Polizei geworden, die ihre Arbeit macht, oder aus den multinationalen Ketten, die mehr Sicherheitspersonal einstellen?

Laut einer Erklärung von Taco Bell wird auch das “evaluiert und bearbeitet” – aber die Schließung der Speisesäle und die Abschaffung des Bargelds sind immer noch Teil der “Lösung”.

Dies ist keineswegs ein Einzelfall, denn zwei andere Ketten, Raising Cane und In-N-Out, haben bereits Kriminalität als Grund für die Schließung ihrer Restaurants angegeben.

In Großbritannien argumentieren die Behörden, dass mehr Überwachung notwendig sei, um die Flut der Einzelhandelskriminalität einzudämmen, die in letzter Zeit um 83 Prozent gestiegen ist.

Häufig werden keine konkreten und regulären Strafverfolgungs- und Gerichtsmaßnahmen ergriffen, um die Beteiligten zu bestrafen, was wiederum als Anreiz für weitere Straftaten dieser Art dient.

Die Polizeichefs von Hampshire und der Isle of Wight scheinen sich dessen bewusst zu sein, wenn sie über ihren Aktionsplan zur Bekämpfung der Einzelhandelskriminalität sprechen, der nach ihren Worten dazu führt, dass “jede Woche mehr Straftäter angeklagt und vor Gericht gestellt werden”.

Donna Jones, Commissioner of Police and Crime, und Polizeichef Scott Chilton nutzten dies jedoch schnell, um den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie als notwendiges Element für die angebliche Wende anzupreisen und zu fördern.

Als ob die Polizei nicht in der Lage gewesen wäre, “Ladendiebe” (ein Wort, das manchmal als Euphemismus für Räuberbanden verwendet wird, die Geschäfte überfallen) zu fangen, bevor sie in der Lage war, die gesamte Bevölkerung invasiven Überwachungstechniken zu unterwerfen, wird das, was jetzt geschieht, als Gewinnung und Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit und gleichzeitig als Abschreckung vor Verbrechen und Einsparung von Geld angepriesen.

Der Grund dafür ist, dass die sogenannte “Op Stopall”-Initiative, die anscheinend die schlimmsten Straftäter verfolgt (als Beispiel werden 10 Verdächtige genannt, die 176 Straftaten beschuldigt werden), zu weniger Gerichtsverhandlungen führt, weil die Angeklagten sich “bei der ersten Gelegenheit schuldig bekennen, weil die Beweise ausreichen”.

Das “Gewicht” scheint von der detaillierten Technologie zum Auslesen persönlicher Daten zu kommen, die keinen Unterschied zwischen Dieben und gesetzestreuen Bürgern beim Einkaufen macht. Was mit diesen Daten geschieht, ist Auslegungssache.

In Wales rechtfertigt die Polizei den Einsatz von Gesichtserkennung bei Großveranstaltungen wie Konzerten – trotz aller Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre und der Datensicherheit – damit, dass dadurch “wahrscheinlich” der Diebstahl von 54 Mobiltelefonen im Wert von rund 16.000 Dollar verhindert werden konnte. Wie viele Personen überwacht wurden, um diesen “Erfolg” – es handelt sich um Konzerte von Beyonce und Slipknot – zu ermöglichen, wurde nicht bekannt gegeben.

Zurück in den USA wird deutlich, dass die Menschen, nachdem sie versehentlich oder absichtlich Kriminalität im Einzelhandel zugelassen und tatsächlich ermöglicht haben und die Geschäfte für Kunden und Personal ernsthaft unsicher geworden sind, bereit sind, die Jahre zuvor errungenen Siege der bürgerlichen Freiheiten aufzugeben.

Vor fünf Jahren wurde die Gesichtserkennung in San Francisco verboten, aber jetzt haben die Wähler einen Vorschlag – Proposition E – unterstützt, der der Polizei mehr Befugnisse beim Einsatz derselben Technologie und von Drohnen gibt.

“Wir sind besorgt, dass Proposition E dazu führen wird, dass die Menschen in San Francisco einer unbewiesenen und gefährlichen Technologie ausgesetzt werden. Es ist ein zynischer Versuch mächtiger Interessengruppen, die Angst vor Kriminalität auszunutzen und der Polizei mehr Macht zu geben”, sagte Matt Cagle von der American Civil Liberties Union.

Die Überwachungsfirma Flock hat kürzlich eine Studie vorgelegt, in der sie behauptet, sie spiele eine “entscheidende Rolle” bei der Aufklärung von bis zu 10 Prozent der gemeldeten Verbrechen.

Und – in welcher Weise sind Angehörige öffentlicher Universitäten in den USA in die Forschung privater Unternehmen eingebunden – oder besser: warum ist es so schwierig, an diese Informationen zu gelangen?

Der Teil des Geschäftsportfolios von Flock, der zu dem in der Studie beschriebenen Erfolg geführt haben soll, sind automatische Kennzeichenlesegeräte (ALPR) – hier wird Flock als “führender Anbieter” bezeichnet.

Die Grenze zwischen einem Unternehmen, das seine Überwachungsinstrumente lediglich unter dem Deckmantel einer legitimen Studie anbietet, und einer tatsächlich legitimen Studie ist jedoch fließend.

Die Tatsache, dass das White Paper von zwei Flock-Mitarbeitern verfasst wurde, verheißt nichts Gutes für das letztere Szenario. Aber dann waren da noch zwei akademische Forscher, die die Arbeit “beaufsichtigten”.

Nur – einer von ihnen musste jetzt öffentlich Zweifel an der ganzen Sache äußern.

Dieser Forscher ist Johnny Nhan von der Texas Christian University, der dem Mitbegründer von 404 Media, Jason Koebler, mitteilte, dass die Art der Daten, die Flock von den Polizeidienststellen erhalten hatte, um zu den Schlussfolgerungen der Studie zu gelangen, “zu unterschiedlich und unvollständig waren, als dass wir irgendeine sinnvolle statistische Analyse hätten durchführen können”.

Der andere Forscher, der möglicherweise von den “Überwachungsindustriekapitänen” Flock herangezogen wurde, um sich selbst zu legitimieren, ist Richard Helfers von der Universität Tyler in Texas. Aber Nhan sagt jetzt, dass beide erst in einem späten Stadium an der Erstellung dieser speziellen Studie beteiligt waren.

Dies bedeutet nicht, dass einer von beiden aufhören wird, mit Flock an Forschungsprojekten zu arbeiten, wie aus dem E-Mail-Verkehr zwischen Flock und Koebler hervorgeht. Aber in Zukunft wird der Schwerpunkt eher auf “Fallstudien als auf quantitativen Analysen” liegen, d.h. auf etwas, das auf “aussagekräftigen statistischen Analysen” basiert.

Das Projekt, an dem derzeit gearbeitet werde, sei “eine von Experten begutachtete Arbeit, die sich mit dem Einsatz der Flock ALPR-Technologie beschäftigt, mit der Frage, wie die Behörden den Datenschutz gewährleisten und welche Maßnahmen sie dafür ergriffen haben”, so Nhan weiter.

Das bereits vorliegende Weißbuch wurde von Flock als “in Absprache” mit den beiden Akademikern (im Papier selbst) und “unter ihrer Aufsicht” (so die Formulierung in einer Pressemitteilung) erstellt.

Es stellt sich natürlich die Frage, warum Nhan zugestimmt hat, auf die eine oder andere Weise zitiert zu werden, wenn er überzeugt war, dass die Daten der Polizeidienststellen für eine angemessene statistische Analyse nicht ausreichten.

Seine Erklärung war, dass Flock beschlossen hatte, die Forscher hinzuzuziehen, als das Papier fast fertig war, und ihre Aufgabe nicht darin bestand, sich mit dem “Inhalt” zu befassen, sondern vielmehr darin, “einige” Formeln und Berechnungen zu überprüfen.

Es besteht auch der Verdacht, dass Flock die Absicht der Studie falsch dargestellt haben könnte, da sie den beiden Forschern als “explorativ” und als Ausgangspunkt präsentiert wurde – die Autoren (d.h. die beiden Flock-Mitarbeiter) aber letztlich zu den Schlussfolgerungen kamen, die sie zogen.

“Ich hätte es anders gemacht, aber sie haben Leute in ihrer Firma, die sich um die negativen Reaktionen auf ihre Publikationen kümmern, weil sie nicht von Fachleuten überprüft wurden”, wird Nhan zitiert.

Flock hingegen gibt keinen “substanziellen” Kommentar zu der aufkeimenden Kontroverse ab – ein Sprecher erklärte lediglich, das Unternehmen freue sich darauf, “die Ergebnisse von Johnnys Arbeit zu sehen”.

In einer der E-Mails, die zwischen “Johnny” und dem Polizeichef von Memorial Village, Texas, Ray Schultz, ausgetauscht wurden, wird deutlich, dass Schultz offenbar zögert, sich einzumischen: “Unsere Kriminalitätsrate ist extrem niedrig, also könnte das etwas irreführend sein.” (Memorial Village war eine der Polizeistationen, die Flock den Forschern ausdrücklich empfohlen hatte).

Wenn man sich jedoch nur auf die Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge konzentriere – vor ALPR waren es “3 pro Jahr bis zu einem Maximum von 75” – dann zeigten die Daten “die größten Gewinne”, fügte Schultz hinzu.

Obwohl er ursprünglich um Kriminalitätsdaten für zwei Jahre vor und nach der Einführung der Flock-Tools gebeten hatte, antwortete Hhan: “Die drei Jahre davor sind genug. Wir wollen auf jeden Fall eine große Dynamik zeigen, aber lassen Sie uns besprechen, was wir analysieren können”.

“Das ursprüngliche Ziel war es, die Autodiebstähle vor und nach dem Einsatz von Flock zu vergleichen und hoffentlich statistische Signifikanz zu finden, um sagen zu können, dass A die Ursache von B ist, was der ‘große Schwung’ ist, auf den ich mich bezog”, schrieb Nhan jetzt an Koebler, als er gebeten wurde, diese Bemerkung zu erklären.

Aber wenn Sie das weniger als legitime Forschung, sondern eher als Werbegag – oder als Werbung für eine Firma – betrachten wollen, nun, es gab eine Werbung dafür.

Und nicht nur eine. Nach Erscheinen der Zeitung prangte auf einer Plakatwand am Times Square: “NASDAQ gratuliert FLOCK SAFETY zur Lösung von 10 Prozent der landesweit gemeldeten Verbrechen”, sagt Koebler.

Doch damit nicht genug. Da es sich bei Tyler um eine öffentliche Universität handelt, wollte der Journalist öffentliche Dokumente anfordern, um Details über die Durchführung der Studie zu erfahren.

Flock, so der Journalist, “kämpft für die Offenlegung aller Dokumente”, einschließlich der an die Forscher gezahlten Honorare.

EFF-Forschungsdirektor Dave Maass fasste seine Gedanken wie folgt zusammen: “Diese ‘Studie’ ist eine Kakophonie von Alarmglocken: Je genauer man sie sich ansieht, desto mehr ähnelt sie einem Marketingschema als der Datenwissenschaft”.