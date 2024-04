Israel hat die iranische Botschaft in Syrien bombardiert. Daraufhin hat der Iran zwei abgelegene Militärflugplätze in Israel bombardiert. Plötzlich ist die ganze EU gegen den Iran, weil er dort alle Menschenrechte verletzt. Unsinn, sagte der Europaabgeordnete Marcel de Graaff im Europaparlament.

“Der Iran soll offenbar dafür bestraft werden, dass er Russland unterstützt. Und deshalb sage ich allen Bürgern in der EU: Das ist es, was eure Führer in der EU tun”, so de Graaff.

Sie preisen unsere Freiheit, aber zwingen die Menschen, sich impfen zu lassen. Sie loben unsere Demokratie, aber sie zensieren und verteufeln die Opposition. Sie preisen unseren Wohlstand, aber nehmen uns das Geld weg und ersetzen es durch digitale Treuepunkte”, zählt der Abgeordnete auf.

“Sie verkünden den Frieden, aber unsere Söhne müssen bald in der Ukraine kämpfen und für Multimillionäre in Amerika sterben, weil ihnen nach einer halben Million Toten und Invaliden die Soldaten ausgehen”.

Aber gut, die EU diskriminiert nicht. Auch die Kinder von Einwanderern könnten in der Hölle der Ukraine sterben.

Der russische Verteidigungsminister Shoygoe sagte am Dienstag, dass seit Februar 2022 fast 500.000 ukrainische Soldaten gestorben seien.

De Graaff forderte die Bevölkerung auf, bei den bevorstehenden Wahlen gegen die EU zu stimmen.

Umfragen zufolge sind die Rechten auf dem Vormarsch.