Krankenschwester Anna: „Die Welt muss wissen, was in den vergangenen Jahren wirklich passiert ist“.

Anna Housworth arbeitete in der Notaufnahme eines Krankenhauses im US-Bundesstaat South Carolina. Anfang 2021 brach auf der Station das Chaos aus. Es war so voll wie nie zuvor.

Als Corona ausbrach, war die Notaufnahme menschenleer. Die Medien berichteten, dass die Krankenhäuser mit Patienten überfüllt waren. Anna und ihre Kollegen wurden nach Hause geschickt, weil es kaum Arbeit gab.

Die Menschen sind nicht an Corona erkrankt, sagte Anna im Gespräch mit Children’s Health Defense. Als die Impfstoffe eingeführt wurden, wurden alle krank. Alle. “Die Welt muss wissen, was in den vergangenen Jahren wirklich vorgefallen ist.

Viele ihrer Kollegen haben sich gegen die Corona-Impfung entschieden, weil sie gesehen haben, was mit den Menschen passiert, die geimpft wurden. Die Zahl der Schlaganfälle stieg enorm an, ebenso die Zahl der Patienten mit Blutgerinnseln in Lunge und Beinen. Menschen wurden mit unerklärlichem Herzrasen, Lähmungen usw. eingeliefert. „Das sind unglaubliche Zahlen“, betont Anna.

„Die Zahl der Schlaganfallpatienten, die wir gesehen haben, war beispiellos. Jung und Alt. Wir haben junge Menschen mit verheerenden neurologischen Schäden gesehen, die sich wahrscheinlich nie mehr erholen werden“.

Die Krankenschwester in der Notaufnahme sprach mit einem Mädchen, dessen Körper halb gelähmt und das zugab, dass dies nach der Impfung geschehen war. Und sie dachte immer noch über eine Auffrischungsimpfung nach.

Als die Regierung eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen verkündete, wehrten sich Anna und ihre Kollegen heftig. Und das mit Erfolg: In der Stadt, in der sie arbeitet, dürfen sich Gesundheitshelfer aus religiösen Gründen nicht impfen lassen.

Es gebe immer noch Menschen, die Auffrischungsimpfungen bekämen, sagt Anna, und es kämen immer noch „unglaublich viele“ Menschen mit Herzproblemen. Die Probleme haben in den vergangenen Jahren exponentiell zugenommen. Menschen mit einem vergrößerten Herzen, einem zu schnellen Herzschlag, einer Lunge mit Blutgerinnseln oder einem Schlaganfall.

Die Krankenschwester fügt hinzu, dass die Zahl der Fehlgeburten explodiert. Jeden Tag erleiden mehrere Frauen in ihrem Krankenhaus eine Fehlgeburt. „Das Einzige, was sich in den vergangenen Jahren geändert hat, ist, dass die Leute jetzt jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung bekommen“.

Mit den Ärzten, die nach der Injektion ebenfalls im Krankenhaus landeten, durfte sie nicht über die Nebenwirkungen sprechen, weil den Zweifel an der Impfung wecken könnte.