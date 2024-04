“Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest des Planeten”, berichtet Digi24 am 22. April 2024, und dasselbe wird von Hotnews, ProTV News, Euronews, ziare.com, Libertatea, Gândul, Adevărul und vielen anderen Quellen berichtet.

Jetzt, im April 2024, ist eine Welle solcher Artikel erschienen, aber es gab identische Wellen von Artikeln zu diesem Thema im November 2022 und im Juni 2023 (auch damals war die Erwärmungsrate in Europa doppelt so hoch wie im Rest der Welt).

Es ist keine europäische Besonderheit, dass sich das Wetter doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Welt, und Beobachtungen über die Erwärmung des Wetters sind nicht nur in der rumänischen Presse erschienen. “Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt”, berichtete ABC News, “Kanada erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt”, berichtete BBC, “Der Nahe Osten erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt”, berichtete Washington Post, “Die Berge erwärmen sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt”, berichtet Pacific Standard, “China erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt”, berichtet Quartz, und “Warum Singapur sich doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Welt”, berichtet Chanel News Asia. Die Moscow Times berichtet, dass sich Russland überproportional erwärmt, erklärt aber nicht genau, wie überproportional. Dasselbe gilt für Japan – es erwärmt sich schneller als der Durchschnitt des Planeten, sagt die Website Japan.com, aber wir wissen nicht genau, wie “schneller” – doppelt so schnell oder in einem anderen Verhältnis? Im Falle Israels ist die Erwärmungsrate nicht doppelt so hoch wie im Rest der Welt, sondern “fast mehrfach so hoch”, erfahren wir von Experten des israelischen Wetterdienstes.

Das Phänomen ist nicht auf die Nordhalbkugel beschränkt. Die Antarktis erwärmt sich schneller als jeder andere Teil der Erde, erfahren wir von msn.com. Die Erwärmung ist sogar mehr als doppelt so hoch wie in Europa, Kanada, China und Singapur. Auch Australien erwärmt sich schneller als der Rest der Welt, berichtet Popular Science.

Die Medien veröffentlichen ständig Artikel über die Tatsache, dass wir ein ernstes Problem mit der globalen Erwärmung haben, und je nachdem, in welchem Land diese Artikel erscheinen, gibt es auch verschiedene Länder, in denen die Erwärmung des Planeten überdurchschnittlich schnell voranschreitet, in der Regel doppelt so schnell. Es gibt Artikel in allen Sprachen, die in verschiedenen Stilen geschrieben sind, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Manchmal wird nicht die durchschnittliche Erwärmung des gesamten Planeten verglichen, sondern nur die durchschnittliche Erwärmung des jeweiligen Landes. So berichtete die US High Country News, dass sich “die Nationalparks doppelt so schnell erwärmen wie die gesamten USA”. Ein schönes Beispiel für einen Artikel, der auf ein Publikum zugeschnitten ist, das die Natur und das Wandern in Nationalparks liebt!

Im Laufe der Zeit hat sich die Meinung der Experten geändert. Vor etwa 50 Jahren sprach man von der Gefahr einer globalen Abkühlung, heute spricht man von der Gefahr einer globalen Erwärmung, verwendet aber auch den weiter gefassten Begriff Klimawandel.

Eines hat sich jedoch nicht geändert: die Ideologie des maximalen Staates, der handeln muss, um uns vor diesen Gefahren zu schützen, von denen wir nicht einmal wüssten, dass es sie gibt, wenn die Medien uns nicht darüber informieren würden. Und es gibt nur einen Weg, uns zu retten: indem man dem Staat das Recht gibt, mehr Vorschriften zu erlassen, mehr Programme zu schaffen, um die Gefahren zu bekämpfen, wofür man mehr Steuergelder braucht. Aber wenn es um die Rettung der Menschheit geht, sind die Menschen bereit, die Kosten zu tragen. So war es mit Covid, so scheint es mit dem Klimawandel zu sein, und wenn dieser Plan trotzdem scheitert, wird es andere Gefahren geben, vor denen wir gerettet werden müssen. Wir haben schon von der Vogelgrippe, den Affenpocken, der Schweinegrippe und der viralen hämorrhagischen Septikämie gehört, aber das sind alles medizinische Gefahren. Nach dem großen Erfolg mit Covid war es Zeit für etwas Neues, etwas aus einem anderen Bereich.