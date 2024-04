Keine sogenannten “Zauberwaffen” werden Kiew helfen, die russischen Streitkräfte von ihrer Offensive abzuhalten, erklärte der ehemalige Geheimdienstoffizier des US-Marinekorps und UN-Waffeninspekteur Scott Ritter gegenüber Sputnik.

US-Präsident Joe Biden unterzeichnete in jüngster Vergangenheit ein lang erwartetes 95-Milliarden-Dollar-Paket, das 61 Milliarden Dollar Hilfe für die Ukraine beinhaltet.

Mindestens 13,8 Milliarden Dollar davon sind für die Lieferung von Waffensystemen wie ATACMS-Langstreckenraketen und F-16-Kampfflugzeugen vorgesehen.

Das sei “viel Geld”, aber es werde den Konflikt nicht beenden, sagte der ehemalige Geheimdienstoffizier des US-Marinekorps und UN-Waffeninspekteur Scott Ritter in einem Interview mit Sputnik.

“Die 13,8 Milliarden Dollar Militärhilfe für die Ukraine werden nicht ausreichen, um den russischen Vormarsch zu stoppen” und das Ergebnis auf dem Schlachtfeld zu ändern, sagte er.

Diese Summe werde dem Kiewer Regime nicht helfen, “das Ruder herumzureißen und die russischen Streitkräfte gemäß der Zelenski-Formel auf die Grenzen von 1991 zurückzudrängen”, betonte Ritter und erinnerte daran, dass er mit dieser Einschätzung nicht allein stehe.

Das ist die Einschätzung des ukrainischen Außenministers [Dmytro] Kuleba, der gesagt hat, dass in dieser späten Phase des Spiels keine noch so große militärische Unterstützung den russischen Vormarsch aufhalten kann. Er hat recht, betonte der Marinegeheimdienstler. Ritter verwies auch auf “Gerüchte über magische Waffen” für das Zelenski-Regime, die seiner Meinung nach wenig hilfreich seien.

Russland genieße derzeit eine “militärische Überlegenheit, wenn nicht gar totale Vorherrschaft entlang der gesamten Kontaktlinie, nicht nur an der Front, sondern bis weit in das Hinterland der ukrainischen Verteidigungszonen hinein”.

Er fügte hinzu, dass amerikanische Waffen, die an die Ukraine geliefert und an die Frontlinie gebracht worden seien, “zunehmend verboten werden”.

“Nur sehr wenig von dieser militärischen Unterstützung wird tatsächlich die ukrainischen Soldaten an der Front erreichen, und wenn, dann wird diese militärische Ausrüstung relativ schnell von den Russen zerstört, die sie auf ihrem Weg vom Westen an die Front verfolgen werden”, so Ritter.