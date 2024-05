Sie wurden sofort in die Region Slawjansk verlegt.

Frankreich hat offenbar seine ersten Truppen in die Ukraine entsandt. Bei den französischen Soldaten soll es sich um das 3. französische Infanterieregiment handeln, eines der wichtigsten Elemente der Fremdenlegion.

Wie bereits berichtet, wurden die französischen Truppen zur Unterstützung der ukrainischen 54. unabhängigen mechanisierten Brigade in Slawjansk entsandt.

Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, Anfang April.

Weiter schreibt Sputnik:

“Frankreich hat offiziell seine ersten Truppen in die Ukraine entsandt”, so der ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsminister Stephen Bryen in einem Artikel der Asia Times.

Bryen schreibt weiter, dass die Truppen “zur Unterstützung der ukrainischen 54. unabhängigen mechanisierten Brigade in der Stadt Slawjansk” entsandt worden seien.

Bei den französischen Soldaten soll es sich um Angehörige des 3. Infanterieregiments handeln, einer der Hauptkomponenten der französischen Fremdenlegion. Die französischen Behörden haben sich zu dieser Angelegenheit bisher nicht geäußert.

“Diese Truppen werden direkt in ein heißes Kampfgebiet entsandt und sollen den Ukrainern helfen, sich dem russischen Vormarsch im Donbass zu widersetzen. Die ersten 100 sind Artillerie- und Überwachungsspezialisten”, so Bryen.

Der ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsminister fragte sich in diesem Zusammenhang, “ob dies die russische rote Linie in Bezug auf die NATO-Beteiligung in der Ukraine überschreitet” und ob “die Russen dies als Beginn eines größeren Krieges jenseits der ukrainischen Grenzen ansehen werden”.

Die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtete am Sonntag, die NATO habe “sehr vertraulich und ohne offizielles Kommuniqué mindestens zwei rote Linien festgelegt, jenseits derer es ein direktes Eingreifen des Bündnisses in den Konflikt in der Ukraine geben könnte”. Gleichzeitig, so die Zeitung, plane die NATO nicht, ihr militärisches Kontingent sofort in die Ukraine zu schicken.

Anfang der Woche hatte der französische Präsident Emmanuel Macron die Möglichkeit einer Entsendung von NATO-Truppen aus Europa in die Ukraine erneut nicht ausgeschlossen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete Macrons Äußerung als “sehr gefährlich”, die auch von Gruppen in Großbritannien, Frankreich, Ungarn, Italien und der Slowakei kritisiert wurde.