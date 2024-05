Die moralische Panik vor dem “Antisemitismus” ist offiziell gescheitert

Caitlin Johnstone

Um es ganz klar zu sagen: Israels oberster Regierungsbeamter hat angekündigt, dass eine Anklage gegen ihn und andere israelische Führer wegen offensichtlicher Kriegsverbrechen wie der vorsätzlichen Bombardierung und Aushungerung von Zivilisten sowohl “antisemitisch” als auch ein “Hassverbrechen” wäre.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat auf die Gerüchte über Pläne des Internationalen Strafgerichtshofs, israelische Offizielle wegen Kriegsverbrechen anzuklagen, mit den Worten reagiert, wenn der IStGH dies täte, wäre es ein “antisemitisches Hassverbrechen”.

Ja, Sie haben richtig gelesen.

“Wenn dies geschieht, wird es ein unauslöschlicher Schandfleck für die Menschheit sein. Es wäre ein beispielloses antisemitisches Hassverbrechen, das den Antisemitismus, der bereits in der Welt grassiert, weiter anheizen würde”, sagte Netanjahu am vergangenen Dienstag.

Im Klartext: Der israelische Regierungschef kündigte an, dass eine Anklage gegen ihn und andere israelische Führer wegen offensichtlicher Kriegsverbrechen wie der vorsätzlichen Bombardierung und Aushungerung von Zivilisten sowohl “antisemitisch” als auch ein “Hassverbrechen” wäre.

Um es noch deutlicher zu sagen: Wenn ein Unterstützer des Staates Israel behauptet, er sei aufrichtig und sehr besorgt über “Antisemitismus”, dann meint er genau das. Das bedeutet der Begriff “Antisemitismus”. Es bedeutet buchstäblich jede Opposition, Kritik oder Konsequenz gegenüber einem völkermörderischen, atomar bewaffneten Apartheid-Ethno-Staat, der vom mächtigsten Imperium, das je existiert hat, unterstützt wird.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun dem gerade im US-Repräsentantenhaus verabschiedeten Gesetzesentwurf zuwenden, mit dem vollkommen legitime politische Äußerungen, die Israel kritisieren, als “antisemitisch” unterdrückt werden können.

Dave DeCamp von Antiwar berichtet:

House Passes Bill That Conflates Criticism of Israel With Antisemitism

The legislation adopts a definition of antisemitism that could be used by the Dept of Education to crackdown on college protests

by Dave DeCamp@DecampDave #Gaza #Israel #censorship https://t.co/glebgTsFsY pic.twitter.com/ulsf3PfQOK