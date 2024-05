49 US-Senatoren fordern Rückzug aus Verhandlungen über Pandemie-Vertrag und in Großbritannien verbreitet sich „Unbehagen“ und man fordert eine Verschiebung

Nächsten Monat soll die US-Regierung dem internationalen Pandemievertrag der WHO und den überarbeiteten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) zustimmen. Alle 49 republikanischen Senatoren halten dies für inakzeptabel, das schreiben sie in einem Brief an Präsident Biden.

Nach Ansicht der Senatoren muss die WHO erst grundlegend reformiert werden, bevor der Pandemievertrag und die Änderungen der IHR überhaupt in Betracht gezogen werden können.

Die Senatoren sind sehr besorgt über den derzeitigen Kurs und fordern Biden zu einem Kurswechsel auf.

“..amendments are not in order.

The WHO's most recent publicly available draft of its new pandemic response treaty is dead on arrival…”

49 US Senators demand President Biden withdraw support for the International Health Regulations amendments and pandemic treaty negotiations… pic.twitter.com/pcUSVxvQD6