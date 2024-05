Pharmaunternehmen haben wissentlich mit HIV und Hepatitis C verseuchte Blutprodukte verkauft

Laut einer Untersuchung des Daily Telegraph haben Pharmaunternehmen, darunter Bayer und Revlon Healthcare, wissentlich mit HIV und Hepatitis C kontaminierte Blutprodukte an den britischen National Health Service verkauft. Die Enthüllungen sind Teil einer landesweiten Untersuchung tausender Fälle von Hämophilie, die in den 1970er- und 1980er-Jahren durch infizierte Blutprodukte mit HIV und Hepatitis C infiziert wurden.

Interne Dokumente von Bayer und Armour Pharmaceuticals von Revlon Healthcare, die dem Telegraph vorliegen, zeigen, dass die Unternehmen in den frühen 1980er-Jahren wussten, dass ihre Faktor-VIII-Produkte verunreinigt waren – und sie trotzdem verkauften.

Im Fall von Bayer schlug ein interner Marketingplan 1985 vor, die HIV-verseuchten Produkte in Asien zu vertreiben, da “Aids in Asien noch kein großes Thema war”. Das Unternehmen skizzierte, wie es die Produkte in Ländern wie Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapur und Argentinien verkaufen würde.

Bayer sah einen Umsatz von 400.000 Dollar in Gefahr.

Als Armour HIV in seinem hitzebehandelten Faktor-VIII-Produkt entdeckte, das eigentlich steril sein sollte, bezeichnete das Unternehmen die Entdeckung lediglich als “Marketingproblem”.

“Das Problem ist kein regulatorisches, sondern ein Marketingproblem”, sagte Dr. Mike Rodell, Vizepräsident für regulatorische und technische Angelegenheiten bei Revlon Healthcare. Er schätzt, dass das Unternehmen Umsatzeinbußen in Höhe von 6 Millionen Dollar erleiden könnte.

Armour und Dr. Rodell verheimlichten diese Erkenntnisse anschließend vor der US-Arzneimittelbehörde FDA.

Selbst als direkte Beweise vorlagen, dass Armours Faktor VIII HIV auf Patienten übertrug, leugnete das Unternehmen, jemals HIV in seinem Produkt entdeckt zu haben. Daraufhin verzögerte das Unternehmen die Meldung seiner Erkenntnisse an das britische Gesundheitsministerium. Diese Verzögerung führte dazu, dass sich noch mehr Menschen, darunter auch Kinder, mit HIV infizierten, bevor das Produkt vom britischen Markt genommen wurde.

Mehr als 1.250 Menschen haben sich in Großbritannien durch verunreinigte Faktor-VIII-Produkte mit HIV infiziert, etwa 5.000 weitere mit Hepatitis C.

Der Untersuchungsausschuss für infiziertes Blut wird am 20. Mai seinen Bericht vorlegen, der voraussichtlich sehr kritisch für die Hersteller von Faktor VIII ausfallen wird. In Großbritannien ist bisher noch niemand wegen seiner Rolle bei der Herstellung oder dem Verkauf von verseuchten Blutprodukten strafrechtlich belangt worden.

Ein ehemaliger leitender Angestellter von Armour sagte während der Untersuchung aus, dass die Entscheidung, die Nachricht über die Verunreinigung der Faktor-VIII-Produkte zurückzuhalten, getroffen wurde, um die Patienten nicht in Panik zu versetzen.

“Die Sorge war, die Patienten zu verängstigen, ohne dass alle Fakten bekannt waren”, sagte Christopher Bishop während der Untersuchung.

Als Reaktion auf den Bericht des Telegraph sagte ein Sprecher von Bayer, das Unternehmen kooperiere in vollem Umfang mit der Untersuchung zu infiziertem Blut und es sei unangemessen, sich vor der Veröffentlichung des Abschlussberichts zu äußern.

“Bayer bedauert zutiefst, dass es zu dieser tragischen Situation gekommen ist und Therapien, die von Bayer-Unternehmen entwickelt und von Ärzten verschrieben wurden, um Leben zu retten und zu verbessern, so viel Leid über so viele Menschen gebracht haben”.

CSL Behring, das die Produktionsanlagen von Armour im Jahr 2004 erworben hat, lehnte es ab, sich zu den “historischen Aktivitäten von Armour Pharmaceuticals” zu äußern.