Emmanuel Macron hat vorgeschlagen, Frankreichs Atomwaffen – den heiligen Gral der nationalen Sicherheit – für die Verteidigung der EU zur Verfügung zu stellen.

Seine Äußerungen haben heftige Kritik aus dem gesamten politischen Spektrum hervorgerufen. “Macron wird zu einer nationalen Gefahr”, sagte Thierry Mariani vom Rassemblement National. Der französische Mitte-Rechts-Kandidat für die Europawahlen am 9. Juni, François-Xavier Bellamy, bezeichnete Macrons Äußerungen als “äußerst schwerwiegend”, da sie “das Wesen der französischen Souveränität” berührten.

Was hat Macron also vor? Zunächst einmal ist es ein Ablenkungsmanöver, um von der Schwäche seiner Koalition im Vorfeld der Europawahlen abzulenken, wie The Spectator berichtet. Die letzte Meinungsumfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde, zeigt, dass Macrons Kandidatin Valérie Hayer hinter Jordan Bardella von der RN liegt, mit der zusätzlichen Demütigung, dass sie von dem gemäßigten Sozialisten Raphaël Glucksmann überholt werden könnte. Ein Sieg der RN in dieser Größenordnung wäre der größte Sieg einer Partei bei einer Europawahl seit Beginn der Wahlen im Jahr 1979.

Europa muss aufhören, sich auf die Amerikaner zu verlassen

Zweitens, und das ist noch wichtiger, geht es um die Umsetzung einer alten und tief verwurzelten Überzeugung aus dem Jahr 2017: Europa muss eine glaubwürdige autonome Verteidigung aufbauen und darf sich nicht länger auf die Amerikaner verlassen.

Macron hat dies in einer Rede an der Sorbonne 2017 und in “Sorbonne 2” am 25. April deutlich gemacht. Für ihn ist dies ein entscheidender Moment für die EU, um eine Weltmacht zu bleiben oder in Vergessenheit zu geraten: “Unser heutiges Europa kann sterben”. Dass er Frankreichs unantastbare Atomwaffen in die Debatte einbringt, soll alarmieren und den Ernst der Lage verdeutlichen.

Schließlich setzt Macrons offensichtlicher Wille, Frankreichs größten Trumpf in den Dienst der EU zu stellen, einen klaren Maßstab für die Übernahme einer Führungsrolle in der Union nach seinem Rücktritt als Präsident im Jahr 2027.

Nach den USA (1945), der UdSSR (1949) und dem Vereinigten Königreich (1952) gelang es Frankreich 1960, eine Atombombe zu bauen. Obwohl die Atombombe ein Gegenstand des Stolzes und ein Symbol der strategischen Autonomie Frankreichs war und ist, wird der Wunsch, sie der EU zur Verfügung zu stellen, die meisten Franzosen beunruhigen, nicht zuletzt, weil Brüssel in die Diskussionen über die Umstände ihres Einsatzes einbezogen werden wird.

Die französische Nukleardoktrin beruht wie die britische auf der Idee, die “vitalen Interessen” des Staates bis zum Äußersten zu verteidigen. Allerdings wird bewusst eine “strategische Ambiguität” darüber gepflegt, was “vital” bedeutet.

Und Macrons Vorgänger – Hollande, Sarkozy und auch Chirac – haben deutlich gemacht, dass die nukleare Abschreckung im europäischen Kontext nicht isoliert betrachtet werden kann. Diese Art französischer nuklearer Rückversicherung ist also nicht neu.

Aber in einer Zeit, in der die meisten Franzosen das Gefühl haben, dass ihr Land in die zweite Liga absteigt und der Euroskeptizismus auf dem Vormarsch ist, kann das Gerede über eine atomare Bewaffnung der EU die Ängste nur verstärken und sich in den Ergebnissen vom 9. Juni widerspiegeln.