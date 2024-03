Der kleine französische Schelm lehnt sich ein wenig aus dem Fenster:

Die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine „kann nicht ausgeschlossen werden“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag nach einer Konferenz in Paris, bei der europäische Staats- und Regierungschefs diese Möglichkeit diskutierten.

Es habe „heute Abend keine Einigung über die offizielle Entsendung von Truppen gegeben, aber wir können nichts ausschließen“, sagte er vor Journalisten.

…

„Wir werden alles tun, um Russland daran zu hindern, diesen Krieg zu gewinnen“, sagte Macron. „Und ich sage das mit Entschlossenheit, aber auch mit der kollektiven Demut, die wir angesichts der letzten zwei Jahre haben müssen.“

Nach zwei Jahren des Scheiterns der US-Strategie gegen Russland hätte man etwas mehr Demut erwartet.

Keiner von Macrons Kollegen stimmte ihm zu:

Deutschland, Großbritannien und andere europäische Länder erklärten am Dienstag, sie hätten keine Pläne, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, nachdem Frankreich diese Möglichkeit angedeutet hatte und der Kreml warnte, ein solcher Schritt würde unweigerlich zu einem Konflikt zwischen Russland und der NATO führen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Montag, dass die westlichen Verbündeten keine Option ausschließen sollten, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, obwohl er betonte, dass es zu diesem Zeitpunkt keinen Konsens gebe.

„Nichts sollte ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was wir machen müssen, um zu verhindern, dass Russland gewinnt“, sagte Macron zu Reportern bei einem eilig einberufenen Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris, die darüber nachdachten, wie sie die Ukraine gegen die russische Invasion unterstützen könnten.

…

Deutschland, Großbritannien, Spanien, Polen und Tschechien distanzierten sich am Dienstag jedoch von jeder Andeutung, sie könnten Bodentruppen in den Ukraine-Krieg schicken, der nun ins dritte Jahr geht.

„… Es wird keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben, die von europäischen Ländern oder NATO-Staaten dorthin geschickt werden“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Rande einer Veranstaltung.

Die russische Regierung erklärte, jede Stationierung westlicher Truppen in der Ukraine würde unweigerlich zu einem größeren Krieg führen:

Ein direkter militärischer Konflikt zwischen der NATO und Russland sei unvermeidlich, wenn westliche Truppen in die Ukraine entsandt würden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten.

„In diesem Fall geht es nicht um die Wahrscheinlichkeit, sondern um die Unvermeidbarkeit – das ist unsere Einschätzung“, sagte er auf die Frage, wie der Kreml die Wahrscheinlichkeit eines direkten Konflikts zwischen der NATO und Russland einschätze, sollten westliche Truppen in die Ukraine entsandt werden.

Peskow fügte hinzu, dass die NATO-Staaten „auch die Konsequenzen eines solchen Schrittes abschätzen“ und sich darüber im Klaren sein sollten. Sie sollten sich fragen, ob dies ihren Interessen und vor allem den Interessen der Bürger ihrer Länder entspricht“, so Peskow.

Die USA werden eine Eskalation der NATO gegen Russland nicht zulassen. Sie distanzieren sich bereits vom Krieg in der Ukraine.

Die Europäer haben wie immer zu spät gemerkt, dass sie das Kind mit dem Bade ausschütten.

Macron ist vielleicht nur ein wenig verärgert. Vor einem Monat tötete ein russischer Luftangriff mehrere ausländische „Söldner“ in der Ukraine:

Russland erklärte am Mittwoch, seine Streitkräfte hätten einen Tag zuvor einen Präzisionsangriff auf ein Gebäude geflogen, in dem „ausländische Kämpfer“ in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw untergebracht waren.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums handelte es sich bei den Kämpfern überwiegend um französische Söldner, das Gebäude sei zerstört und mehr als 60 Menschen getötet worden. Das Ministerium legte keine Beweise vor und Reuters konnte die Behauptungen nicht verifizieren.

Frankreich hat bestritten, Söldner in die Ukraine geschickt zu haben:

Frankreich hat die Behauptung Russlands zurückgewiesen, dass französische Söldner in der Ukraine seien, nachdem das russische Verteidigungsministerium Anfang der Woche erklärt hatte, seine Truppen hätten „ausländische Kämpfer“ getötet.

…

„Frankreich hat keine Söldner, weder in der Ukraine noch anderswo, im Gegensatz zu einigen anderen“, heißt es weiter.

Vor sieben Monaten hat Frankreich allerdings zugegeben, dass mindestens 320 französische Kämpfer in die Ukraine gegangen sind.

Es gibt auch das merkwürdige Phänomen, dass Hightech-Waffenspezialisten ihren Dienst quittieren, um kurz darauf als humanitäre Helfer für diese oder jene „zivile“ Organisation in der Ukraine aufzutauchen:

Nach Ansicht Frankreichs muss Russland für den Tod von zwei französischen Staatsbürgern aufkommen, die bei einem Drohnenangriff in der ukrainischen Region Cherson getötet wurden, als sie humanitäre Hilfe leisteten.

Der Gouverneur der Region Cherson, Oleksandr Prokudin, schrieb in einem Telegramm, die beiden französischen Staatsbürger seien bei dem Angriff am 1. Februar in Beryslaw, einer Stadt außerhalb der südlichen Stadt Cherson, getötet und drei weitere Ausländer verletzt worden.

Prokudin machte keine Angaben darüber, für welche humanitäre Gruppe die Opfer gearbeitet hatten.

„Die russische Barbarei hat Zivilisten in der Ukraine ins Visier genommen“, sagte der französische Außenminister Stéphane Sejourne in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter.

„Russland wird für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen“, fügte er hinzu.

Nur wenige Tage später sagte Stéphane Sejourne:

Der französische Außenminister versuchte am Dienstag, die Äußerungen von Präsident Emmanuel Macron klarzustellen, dass Paris Truppen in die Ukraine schicken könnte, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, aber nicht, um in einem Krieg gegen Russland zu kämpfen.

„Wir müssen neue Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine ins Auge fassen. Ich denke insbesondere an Minenräumung, Cyberabwehr, Waffenproduktion vor Ort auf ukrainischem Territorium“, sagte Stéphane Sejourne vor den Gesetzgebern.

„Einige ihrer Aktionen könnten eine Präsenz auf ukrainischem Territorium erfordern, ohne die Schwelle zum Kampf zu überschreiten. Nichts darf ausgeschlossen werden. Das war und ist die Position des Präsidenten der Republik“.

Jede Präsenz französischer Truppen in der Ukraine, aus welchem Grund auch immer, ist natürlich eine direkte Beteiligung Frankreichs am Krieg gegen Russland. Darauf wird man selbstverständlich mit den entsprechenden Mitteln reagieren.