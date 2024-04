Rumäniens Präsident bereitet sein Land auf krieg vor

Am selben Tag, an dem ein hochrangiger amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter in einem Interview mit der europäischen Presse die Notwendigkeit eines Eingreifens der NATO in den Krieg in der Ukraine betonte, forderte Präsident Iohannis eine Erhöhung der Zahl der “Reservisten” in der rumänischen Armee, und Premierminister Ciolacu sprach von der Aggression Russlands in der Schwarzmeerregion. Was am Mittwoch, dem 10. April geschah, muss also sehr genau beobachtet werden, denn die Folgen können für die Zukunft, die vor uns liegt, entscheidend sein.

Als Emmanuel Macron sagte, dass die NATO in der Ukraine intervenieren müsse, und dann darauf bestand, dass er französische Truppen entsenden und niemanden um Hilfe bitten würde, sagten viele von uns, dass er mutig sei und es nur ums Image ginge. Aber jetzt, nach Macron, fordern auch die Amerikaner, dass sich das Nordatlantische Bündnis noch stärker als bisher in den russisch-ukrainischen Konflikt einmischt.

NATO-Lager, die den Krieg wollen

Zwar liegt uns keine offizielle Stellungnahme des Weißen Hauses vor, aber dies sind die Ansichten von Kurt Volker, dem ehemaligen “Sonderbeauftragten” des Auswärtigen Amtes in Kiew. Und hier sehen wir schon, wie die Dinge stehen – die NATO ist in zwei Lager gespalten: Einerseits die Lobbyisten, die sich um viele Aufträge für den riesigen militärisch-industriellen Komplex bemühen, andererseits die Politiker, die dem Druck noch widerstehen und verstehen, dass im Falle einer “nuklearen Apokalypse” auch die Mutter aller Atombunker das Überleben nicht garantieren kann!

Die interethnischen Spannungen im Donbass und die Existenz des ukrainischen Staates selbst werden in den Hintergrund gedrängt, niemand interessiert sich wirklich für das, was dort geschieht, und niemand möchte sich die Argumente der einen oder anderen Seite anhören.

In einer Rede vor der Kiewer Presse wies Volker mit Blick auf die Nachbarländer der Ukraine – Rumänien, Polen und Ungarn – auf die Gefahr hin, dass russische Raketen den Luftraum dieser Länder durchqueren.

“Diese Raketen und Drohnen zielen auf Zivilisten”, sagte der Amerikaner. “Deshalb ist es vernünftig, dass die NATO-Länder darüber nachdenken, bei der Zerstörung dieser Raketen und Drohnen zu helfen, die Zivilisten angreifen, als humanitäre Geste und als Erweiterung des NATO-Luftverteidigungssystems, denn in Wirklichkeit stellen sie auch eine Bedrohung für die NATO dar (…) Es könnte Luftverteidigungseinheiten in NATO-Ländern oder Luftverteidigungseinheiten an strategischen Punkten in der Ukraine geben. Ich denke, es wäre vernünftig, eine Luftverteidigungskuppel im gesamten Gebiet von Nikolajew bis Rumänien zu haben (…) Wenn es ein kleines Kontingent von Luftverteidigungskräften gäbe, vielleicht französische, die den Himmel schützen könnten – ich sehe nichts Falsches daran!

China will in den Konflikt eingreifen!

Leider sehen wir, dass der Krieg in der Ukraine nicht nur als Geldmaschine benutzt wird, sondern dass jemand ein großes Interesse daran hat, die Weltordnung zu verändern. Es wird eifrig nach einem Vorwand für den Ausbruch des Dritten Weltkrieges gesucht, wenn man bedenkt, wie hartnäckig manche von “Bestrafung” sprechen und wie bereitwillig sie Warnungen aussprechen.

Kurt Campbell, eine der Stimmen der US-Diplomatie, die sich nur dann Gehör verschafft, wenn sie in höchster Alarmbereitschaft ist, warnte China, dass es zur Verantwortung gezogen werde, wenn Russland seinen Vormarsch in der Ukraine fortsetze und weitere Gebiete besetze. Die Lobbyisten gehen also zum Angriff über und werfen Drohungen hin und her wie bei einer Schlägerei zwischen Teenagern in den Gängen einer Highschool. Der CIA-geschulte US-Diplomat sagt, Peking werde sich für die Unterstützung Moskaus verantworten – “wir werden nicht tatenlos zusehen” -, aber er sagt nichts darüber, was Washington tun wird. Wie wird Xi Jinping dafür bestraft, dass er mit Wladimir Putin zusammenarbeitet und sein Verbündeter bleibt? Was werden die Amerikaner mit den Chinesen machen, wie werden sie ihnen eine Lektion erteilen? Dabei ist China eine der großen Atommächte der Welt und nach wie vor die am meisten gefürchtete Militärmacht in Asien und im indopazifischen Raum!

Für manche aber ist der Krieg nichts anderes als eine hervorragende Profitquelle. Dass der Dritte Weltkrieg ausbrechen wird, ist kein Geheimnis mehr, nur das Datum ist noch unbekannt. Angesichts der Verzweiflung, mit der selbst unsere Politiker darüber sprechen, ist klar, dass dieser Zeitpunkt nicht mehr fern sein kann.