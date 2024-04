NATO: Die Einnahme der Biolabors in der Ukraine stellen ein Risiko dar, dass Russland dadurch einen Vorsprung in der Biotechnologie erhält

Das russische Verteidigungsministerium hat eine Fülle von Dokumenten veröffentlicht, die das Ausmaß der US-Biowaffenforschung in Dutzenden Biolabors in der Ukraine zeigen. Washington leugnete zunächst deren Existenz, bestätigte sie dann aber und verwies auf die “Risiken”, die eine Eroberung dieser Einrichtungen durch die russischen Streitkräfte mit sich bringen würde.

Die NATO veröffentlichte am Freitag Einzelheiten einer neuen “internationalen Strategie für die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung von Biotechnologien und Technologien zur Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten”, die im Februar von den Staats- und Regierungschefs der Allianz verabschiedet worden war.

In dem Dokument, das auf der offiziellen Website der NATO veröffentlicht wurde, wird die Erwartung des Bündnisses geäußert, dass die Technologien der Biotechnologie und des Human Enhancement “unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, unsere Sicherheit und unsere Verteidigung in ungeahnter und unvorhersehbarer Weise verändern werden”.

Die Nutzung der Biotechnologie zur Veränderung biologischer Prozesse, Zellen oder zellulärer Verbindungen nennt der Block als eine Reihe von “Möglichkeiten” für das westliche Bündnis, “unsere Verteidigung und Sicherheit zu verbessern”, indem chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen “mithilfe von KI-gestützten Biosensoren” erkannt, identifiziert und überwacht werden.

Als vielversprechend bezeichnet das Bündnis auch das Potenzial der Biotechnologie und der Technologien zur Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten, die “einzigartigen Eigenschaften” dieser Materialien für “militärische Plattformen und Infrastrukturen zu nutzen, einschließlich solcher, die stärker, leichter, selbstheilend, weniger toxisch, effizienter und/oder schneller herzustellen sind als die derzeitigen Alternativen”.

Das Dokument verweist auf die “Risiken” für die Streitkräfte, die Gesellschaft und die Umwelt der Bündnismitglieder durch die “unvorhersehbare Verbreitung biologischer Agenzien mit potenziell irreversiblen Folgen” (ironisch, wenn man bedenkt, welche Rolle staatlich finanzierte US-Forschung bei der Auslösung der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2019 gespielt hat).

Neben den Risiken gebe es auch “Chancen, Technologien zur Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten für unsere Verteidigung und Sicherheit zu nutzen”, und zwar durch “biotechnologische und nicht-biotechnologische Eingriffe, die es dem Einzelnen ermöglichen, über die normalen menschlichen Grenzen oder Fähigkeiten hinaus zu handeln”, so die Allianz.

Das Dokument nennt die “Militärmedizin und die Rehabilitation von Militärangehörigen”, einschließlich der Fortschritte bei Prothesen, Gesundheitsmessgeräten, Exoskeletten und “Mensch-Maschine-Schnittstellen und Gegenmaßnahmen bei Ermüdung”, die “die Entscheidungsfindung über die menschlichen Grundfähigkeiten hinaus verbessern können”, als eine der “Möglichkeiten”, die verfügbar geworden sind.

Angesichts möglicher ethischer Bedenken versprach das Bündnis, sein Bestes zu tun, um “den technologischen Vorsprung der NATO gegenüber strategischen Konkurrenten und potenziellen Gegnern” in den Bereichen Biotechnologie und Human Enhancement aufrechtzuerhalten und diese Technologien im Einklang mit “unseren Normen und Werten und unserer Verpflichtung gegenüber dem Völkerrecht” einzusetzen.

Wie weit das Engagement der NATO für ihre “Normen und Werte” in der Ukraine geht, haben die russischen Raketenabwehrtruppen in den vergangenen zwei Jahren ausführlich dokumentiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass Wissenschaftler der Allianz ukrainische Soldaten und Zivilisten buchstäblich als menschliche Versuchskaninchen für eine Reihe von Experimenten benutzen, einschließlich der absichtlichen Infektion mit tödlichen Viren, um die Reaktion darauf zu testen, der Erprobung neuer pharmazeutischer Produkte an Menschen und der Arbeit mit tödlichen Krankheitserregern, die gezielt auf bestimmte Genotypen abzielen.

Während das Bündnis die “Chancen” in diesem Bereich anpreist, betont es gleichzeitig panikartig die angebliche Dringlichkeit rechtzeitiger “Investitionen” in Biotechnologie und Human Enhancement, um zu verhindern, dass Russland einen Vorteil erlangt.

“Strategische Konkurrenten und potenzielle Gegner des Bündnisses investieren systematisch in HEM-Technologien, auch wegen ihrer militärischen und sicherheitspolitischen Vorteile. Da biotechnologische Experimente heute immer billiger und leichter verfügbar sind, entstehen neue Verbreitungsrisiken auch für nicht staatliche Akteure, einschließlich terroristischer Gruppen”, heißt es in dem NATO-Dokument.

“Russland investiert nach wie vor in großem Umfang in Biowaffen. Russland steht auch an der Spitze der Bemühungen, globale Normen gegen die Verbreitung und den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu untergraben. Russland hat die Verbreitung von Fehlinformationen über biologische und chemische Waffen in gefährlicher Weise verstärkt, auch während des Krieges gegen die Ukraine. Das Bündnis ist zutiefst besorgt, dass Russland in Zukunft einen weiteren Einsatz chemischer oder biologischer Waffen in Erwägung ziehen könnte”.

Wie genau untergräbt Russland “globale Normen”? Welche “Desinformationen” verbreitet es? Welchen “weiteren Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen” plant es, und wann hat es solche Waffen überhaupt eingesetzt? Das Dokument geht nicht näher darauf ein.

Stattdessen hofft die NATO, ihre Prinzipien “operationalisieren” zu können, um die Entwicklung ausgewählter BHE-Technologien “verantwortungsvoll” zu beschleunigen, u.a. durch die Einrichtung einer “BHE-Expertengruppe”, die den Generalsekretär beraten soll, und durch die Erleichterung der Zusammenarbeit mit Partnern aus dem privaten Sektor und der Wissenschaft sowie mit dem “NATO Innovation Fund” für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.