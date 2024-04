Wie aus Irans “strategischer Geduld” eine ernsthafte Abschreckung wurde

Pepe Escobar

Irans Vergeltungsschläge gegen Israel wurden nicht allein durchgeführt. Die strategischen Partner Russland und China stehen hinter Teheran, und ihre Rolle im westasiatischen Konflikt wird nur wachsen, wenn die USA Israel nicht in Schach halten.

Etwas mehr als 48 Stunden vor der iranischen Luftbotschaft an Israel am westasiatischen Himmel bestätigte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow offiziell, was bisher bestenfalls als geheime diplomatische Gespräche geführt worden war:

Die russische Seite stehe nach dem israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien in Kontakt mit den iranischen Partnern über die Lage im Nahen Osten

Rjabkow fügte hinzu: “Wir bleiben in ständigem Kontakt [mit dem Iran]. Bald werden auch im Rahmen der BRICS neue vertiefte Gespräche über eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit dem Nahen Osten erwartet”.

Dann skizzierte er das große Bild:

Die Duldung des israelischen Vorgehens im Nahen Osten, das im Zentrum der Politik Washingtons steht, wird in vielerlei Hinsicht zur Ursache neuer Tragödien.

Kurz gesagt: Russlands oberster diplomatischer Koordinator bei den BRICS – im Jahr der russischen Präsidentschaft der multipolaren Organisation – hat indirekt verkündet, dass Russland den Iran unterstützt. Der Iran ist erst im Januar Vollmitglied der BRICS+ geworden.

Die iranische Luftwaffe bestätigte dies am Wochenende in der Praxis: Die Raketenleitsysteme nutzten sowohl das chinesische Satellitennavigationssystem Beidou als auch das russische GLONASS-System.

Das ist russisch-chinesische Aufklärung von hinten und ein anschauliches Beispiel für BRICS+ in Bewegung.

Rjabkows “wir bleiben in ständigem Kontakt” und die Satellitennavigationsdaten bestätigen die enge Zusammenarbeit zwischen der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China und ihrem gemeinsamen strategischen Partner Iran. Aufgrund der umfangreichen Erfahrungen in der Ukraine wusste Moskau, dass der biblische psychopathische Genozid weiter eskalieren würde, wenn der Iran nur weiterhin “strategische Geduld” übte.

Die Umwandlung der “strategischen Geduld” in ein neues strategisches Gleichgewicht benötigte Zeit – einschließlich eines hochrangigen Austauschs mit der russischen Seite. Schließlich blieb die Gefahr, dass sich der israelische Angriff auf das iranische Konsulat/die Botschafterresidenz in Damaskus als Neuauflage des Attentats auf Erzherzog Franz Ferdinand im Jahr 2024 erweisen könnte.

Und nicht zu vergessen die Straße von Hormus.

Teheran ist es gelungen, die massiven psychologischen Operationen des Westens zu durchkreuzen, die darauf abzielten, das Land zu einem strategischen Fehltritt zu zwingen.

Der Iran begann mit einem Ablenkungsmanöver. Als die amerikanisch-israelische Panikmache, angeheizt durch fragwürdige westliche “Geheimdienstinformationen”, aus dem Ruder lief, machte das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) ein schnelles Ausweichmanöver und beschlagnahmte ein israelisches Containerschiff in der Nähe der Straße von Hormus.

Es war ein äußerst elegantes Manöver, das den Westen daran erinnerte, dass Teheran die Straße von Hormus besetzt hält, eine Tatsache, die für das gesamte westliche wirtschaftliche Kartenhaus unermesslich gefährlicher ist als jeder begrenzte Angriff auf ihren “Flugzeugträger” in Westasien. Doch genau das geschah.

Und wieder mit einer gewissen Eleganz. Im Gegensatz zu dieser “moralischen” Armee, die darauf spezialisiert ist, Frauen, Kinder und alte Menschen zu töten und Krankenhäuser, Moscheen, Schulen, Universitäten und humanitäre Konvois zu bombardieren, zielte der iranische Angriff auf wichtige israelische Militäreinrichtungen wie die Luftwaffenstützpunkte Nevatim und Ramon im Negev und ein Geheimdienstzentrum auf den besetzten Golanhöhen – die drei Zentren, die Tel Aviv bei seinem Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus benutzt hatte.

Es war eine hochgradig choreografierte Inszenierung. Mehrere Frühwarnsignale gaben Tel Aviv genügend Zeit, amerikanische Informationen zu nutzen, um Kampfflugzeuge und Personal zu evakuieren, woraufhin eine Fülle von amerikanischen Militärradarsystemen die Verteidigungsstrategie koordinierte.

Es war die amerikanische Feuerkraft, die den Großteil eines Schwarmes von möglicherweise 185 Shahed-136-Drohnen vernichtete – unter Einsatz aller Mittel, von schiffsgestützter Luftabwehr bis zu Kampfflugzeugen. Der Rest wurde über Jordanien vom Militär des kleinen Königs – die arabische Straße wird seinen Verrat nie vergessen – und dann von Dutzenden israelischer Kampfflugzeuge abgeschossen.

Die israelische Verteidigung war durch die Kombination von Selbstmorddrohne und ballistischer Rakete de facto gesättigt. An der ballistischen Raketenfront durchdrangen mehrere Raketen das dichte Labyrinth der israelischen Luftverteidigung, und Israel meldete offiziell neun erfolgreiche Abschüsse – interessanterweise trafen sie alle militärisch bedeutungsvolle Ziele.

Das ganze Spektakel hatte das Budget eines Mega-Blockbusters. Allein das mehrstufige Abfangsystem hat Israel nach Angaben eines israelischen Offiziellen mindestens 1,35 Milliarden Dollar gekostet, die Kosten für die amerikanischen, britischen und israelischen Flugzeuge nicht mitgerechnet. Iranische Militärquellen beziffern die Kosten für ihre Drohnen- und Raketensalven auf nur 35 Millionen Dollar – 2,5 Prozent der Ausgaben Tel Avivs – und das mit vollständig einheimischer Technologie.

Ein neues Schachbrett in Westasien

Es dauerte nur wenige Stunden, bis der Iran seine strategische Geduld in eine ernsthafte Abschreckung verwandelte und damit seinen Gegnern eine äußerst wirkungsvolle und vielschichtige Botschaft übermittelte, die das Spiel auf dem gesamten westasiatischen Schachbrett meisterhaft veränderte.

Sollten sich die biblischen Psychopathen auf einen echten heißen Krieg gegen den Iran einlassen, hätte Tel Aviv nicht die geringste Chance, Hunderte iranischer Raketen abzufangen – die hochmodernen, die von der aktuellen Show ausgeschlossen sind – ohne einen Frühwarnmechanismus, der sich über mehrere Tage erstreckt. Ohne die Waffen und das Geld, die das Pentagon zur Verfügung stellt, ist die israelische Verteidigung nicht überlebensfähig.

Es wird faszinierend sein zu sehen, welche Lehren Moskau aus dieser Fülle von Lichtern am westasiatischen Himmel ziehen wird, während seine schlauen Augen die hektische israelische, politische und militärische Szene beobachten, während die Hitze des langsam kochenden – und jetzt schreienden – Frosches weiter steigt.

Ein Krieg in Westasien, den die USA nicht selbst angezettelt haben, liegt nicht in ihrem unmittelbaren Interesse, wie ein Vertreter des Tiefen Staates der alten Schule per E-Mail bestätigte:

Dies könnte das endgültige Aus für die Region als Ölfördergebiet bedeuten und den Ölpreis in astronomische Höhen treiben, die das Weltfinanzsystem zum Einsturz bringen würden. Es ist denkbar, dass das Bankensystem der Vereinigten Staaten in ähnlicher Weise zusammenbricht, wenn der Ölpreis auf 900 Dollar pro Barrel steigt und das Öl im Nahen Osten abgeschnitten oder zerstört wird.

Kein Wunder, dass die Biden-Combo schon Tage vor der iranischen Reaktion Peking, Riad und Ankara verzweifelt anflehte, Teheran in Schach zu halten. Vielleicht hätten die Iraner sogar zugestimmt, wenn der UN-Sicherheitsrat einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen verhängt hätte, um den regionalen Sturm zu beruhigen. Washington blieb stumm.

Die Frage ist nun, ob es stumm bleiben wird. Mohammad Bagheri, Chef des Generalstabs der iranischen Streitkräfte, kam gleich zur Sache:

Wir haben Amerika über die Schweizer Botschaft die Botschaft zukommen lassen, dass die amerikanischen Stützpunkte zu militärischen Zielen werden, wenn sie bei künftigen aggressiven Aktionen des zionistischen Regimes benutzt werden. Wir werden dies als Aggression betrachten und entsprechend handeln.

Das Dilemma der USA wird vom ehemaligen Pentagon-Analysten Michael Maloof bestätigt:

Wir haben etwa 35 Stützpunkte rund um den Iran, und das macht sie verwundbar. Sie waren zur Abschreckung gedacht. Von Abschreckung kann keine Rede mehr sein. Jetzt sind sie die Achillesferse der Amerikaner, weil sie so verwundbar sind.

Es ist völlig offen, wie sich die amerikanisch-israelische Combo auf die vom Iran geschaffene neue Abschreckungsrealität einstellen wird. Was für den historischen Moment bleibt, ist die bedeutungsschwangere Flugshow des muslimischen Iran, der im Alleingang Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel loslässt – ein Kunststück, das in allen Ländern des Islam gefeiert wird. Und vor allem die geschundene arabische Straße, unterjocht von maroden Monarchien, die über die Leichen der Palästinenser in Gaza hinweg weiterhin Geschäfte mit Israel machen.