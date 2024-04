Epidemie der Prionenkrankheit nach SARS-CoV-2 und mRNA-Impfungen im Entstehen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Immer mehr Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine ernste Nebenwirkung der COVID-mRNA-Impfung Demenz sein könnte und dass die Prionen, die sie verursachen, möglicherweise ansteckend sind

Frameshifting, von dem wir jetzt wissen, dass es bei den COVID-Impfungen auftritt, kann die Produktion von Prionen auslösen und zu neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) führen

Sid Belzbergs Website prions.rip, die Daten über neurologische Nebenwirkungen nach der Impfung sammelte, fand eine auffallend hohe Zahl diagnostizierter CJD-Fälle, was auf einen alarmierenden Trend hindeutet

In einer Reihe von Artikeln wird auf Verzerrungen in klinischen Studien und Beobachtungsstudien hingewiesen, die darauf hindeuten, dass die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe massiv überbewertet wurden

Die von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention finanzierte Studie Global COVID Vaccine Safety Project zeigt erhebliche Nebenwirkungen auf, darunter Myokarditis, Perikarditis und Blutgerinnsel, was die Notwendigkeit einer Neubewertung der Risiken und des Nutzens der COVID-Impfung unterstreicht

Immer mehr Daten deuten darauf hin, dass eine der schwerwiegenderen Nebenwirkungen der COVID-mRNA-Impfungen Demenz zu sein scheint, und schlimmer noch, dass diese bisher nicht übertragbare Krankheit nun “ansteckend” sein könnte, übertragbar durch Prionen.

In meinem Interview mit Dr. Stephanie Seneff aus dem Jahr 2021 erläuterte sie, warum sie vermutet, dass die COVID-Impfungen letztendlich zu einer Lawine von neurologischen Krankheiten auf Prionenbasis wie Alzheimer führen könnten. In der Ausgabe des International Journal of Vaccine Theory vom 10. Mai 2021 veröffentlichte sie einen Artikel, in dem sie diese Mechanismen detailliert beschreibt. Wie sie in diesem Artikel erklärt:

“Ein von J. Bart Classen (2021) veröffentlichtes Papier schlug vor, dass das Spike-Protein in den mRNA-Impfstoffen prionenähnliche Krankheiten verursachen könnte, zum Teil durch seine Fähigkeit, an viele bekannte Proteine zu binden und deren Fehlfaltung zu potenziellen Prionen zu induzieren. Idrees und Kumar (2021) haben vorgeschlagen, dass die S1-Komponente des Spike-Proteins dazu neigt, als funktionelles Amyloid zu wirken und toxische Aggregate zu bilden … und letztlich zu Neurodegeneration führen kann.”

Zusammenfassend lässt sich aus Seneffs Arbeit ableiten, dass die COVID-Spritzen, die Hunderten von Millionen Menschen angeboten werden, Anweisungen für den Körper sind, ein giftiges Protein zu produzieren, das sich schließlich in der Milz konzentriert, von wo aus prionenähnliche Proteinanweisungen ausgesandt werden, die zu neurodegenerativen Erkrankungen führen.

Was sind Prionen?

Der Begriff “Prion” leitet sich von “proteinartiges infektiöses Partikel” ab. Es ist bekannt, dass Prionen eine Reihe von neurodegenerativen Krankheiten bei Tieren und Menschen verursachen, z. B. die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) beim Menschen, die bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE oder “Rinderwahnsinn”) bei Rindern und die Chronic Wasting Disease bei Hirschen und Elchen.

Diese Krankheiten werden unter dem Begriff transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE) zusammengefasst. Sie sind gekennzeichnet durch lange Inkubationszeiten, Hirnschäden, die Bildung von Löchern im Gehirn, die ihm ein schwammartiges Aussehen verleihen, und das Ausbleiben einer Entzündungsreaktion.

“Infektiöse Prionen verbreiten sich, indem sie ihren fehlgefalteten Proteinzustand auf normale Varianten desselben Proteins übertragen.”

Kurz gesagt, Prionen sind Infektionserreger, die vollständig aus einem Proteinmaterial bestehen, das sich auf mehrere, strukturell unterschiedliche Arten falten kann, von denen mindestens eine auf andere Prionproteine übertragbar ist, was zu einer Krankheit führt, die Virusinfektionen ähnelt, aber keine Nukleinsäuren enthält.

Im Gegensatz zu Bakterien, Viren und Pilzen, die Nukleinsäuren (DNA oder RNA) enthalten, die ihre Replikation steuern, vermehren sich Prionen, indem sie ihren fehlgefalteten Proteinstatus auf normale Varianten desselben Proteins übertragen.

Nach dem Modell der Prionenkrankheit beruhen die infektiösen Eigenschaften von Prionen auf der Fähigkeit des abnormen Proteins, die normale Version des Proteins in die fehlgefaltete Form umzuwandeln und dadurch eine Kettenreaktion auszulösen, die das Nervensystem nach und nach schädigt.

Prionen sind bemerkenswert resistent gegen herkömmliche Sterilisationsmethoden und können extreme Bedingungen überleben, die normalerweise Nukleinsäuren oder andere Krankheitserreger zerstören würden, was mit ein Grund dafür ist, dass Prionenerkrankungen so schwer zu behandeln sind.

Mehr Beweise, dass mRNA-Spritzen Demenz auslösen können

Heute gibt es sogar noch mehr Beweise, die Seneffs Theorie unterstützen. Im August 2022 schrieb der Tech-Unternehmer Sid Belzberg über prions.rip, eine Website, die er eingerichtet hatte, um Daten über die neurologischen Nebenwirkungen der Spritzen zu sammeln (diese Website ist nicht mehr online).

Innerhalb weniger Monate verzeichnete die Website etwa 15.000 Zugriffe und sammelte 60 Berichte von Menschen, die die Impfung erhalten hatten und kurz darauf neurologische Defizite erlitten, darunter sechs Fälle von diagnostizierter CJK.

“Normalerweise betrifft diese Krankheit 1 von 1.000.000 Menschen”, schrieb Belzberg. “Um 6 Fälle zu erhalten, bräuchte man 6.000.000 Zugriffe auf die Website, vorausgesetzt, jeder meldet sich. Die Wahrscheinlichkeit, bei 15.000 Zugriffen 1 Fall zu erhalten, liegt bei 1 zu 66. 6 Fälle in einer Gruppe von 15.000 Personen zu sehen, ist 1/66^6 oder 1 zu 82.000.000.000 oder 20-mal wahrscheinlicher, im Powerball-Lotto zu gewinnen! … Um es noch einmal zu wiederholen: CJD ist eine außerordentlich seltene Krankheit, die jetzt eine bekannte und etablierte schwere Nebenwirkung (SAE) von DEATHVAX™ ist. Die Injektion dieser langsam abtötenden Biowaffe kann Krankheiten hervorrufen, deren Auftreten in der realen Welt so wahrscheinlich ist, wie zweimal vom Blitz getroffen zu werden. Der Beweis ist jetzt unwiderlegbar.”

Frameshifting (Rahmenverschiebung) kann zur Prionenproduktion führen

Mitte Dezember 2023 berichteten Forscher, dass das Ersetzen von Uracil durch synthetisches Methylpseudouridin in den COVID-Schüssen – ein Prozess, der als Codon-Optimierung bekannt ist – Frameshifting, einen Fehler in der Dekodierung, verursachen kann, wodurch die Produktion von nicht zielgerichteten aberranten Proteinen ausgelöst wird.

Die daraus entstehenden Antikörper können ihrerseits Off-Target-Immunreaktionen auslösen. Den Autoren zufolge treten bei 25 bis 30 % der Personen, die eine COVID-Spritze erhalten haben, zelluläre Off-Target-Immunreaktionen auf. Aber das ist noch nicht alles.

Laut dem britischen Neurowissenschaftler Dr. Kevin McCairn wurde das Phänomen des Frameshifting auch mit der Produktion schädlicher Prionen in Verbindung gebracht – und zwar mit der Tatsache, dass Frameshifting-Prionen infektiös sind und von einer Person auf eine andere übertragen werden können. Dies wurde 2013 im Journal of Theoretical Biology berichtet:

“Eine quantitativ konsistente Erklärung für die Titer der Infektiosität, die in einer Vielzahl von prionenhaltigen Präparaten gefunden werden, wird auf der Grundlage geliefert, dass die ätiologischen Erreger der transmissiblen spongiformen Enzephalopathie eine sehr kleine Populationsfraktion von Prionprotein (PrP)-Varianten umfassen, die Frameshift-Elemente in ihren N-terminalen Oktapeptid-Wiederholungsregionen enthalten … Frameshifting ist quantitativ für die Ätiologie der Prionenkrankheit verantwortlich. Eines von einer Million Prionen mit Frameshifting kann ausreichen, um eine Krankheit zu verursachen. Das HIV TAR-ähnliche Element in der PRNP mRNA ist wahrscheinlich ein Effektor des Frameshifting.”

McCairn erläuterte diesen Mechanismus in einem Interview mit Health Alliance Australia am 19. Februar 2023 (Video oben). Darin bemerkte er:

“Falsch gefaltete Proteine, die durch Prionen verursacht werden, können sich auf alle Organe und Gewebesysteme des Körpers auswirken … [Sie akkumulieren sich und sind resistent gegen den Abbau, wodurch sie sich anreichern …”

Prionen könnten in der Tat das primäre Molekül sein, das von den Empfängern der COVID-Impfung “ausgeschieden” wird, und wenn diese Prionen auf Frameshifting zurückzuführen sind, könnte das in der Tat eine sehr schlechte Nachricht sein, wenn man bedenkt, welche Rolle sie bei Demenz spielen.

Ein weiterer Arzt, der glaubt, dass wir mit einer “Epidemie von Prionenerkrankungen” konfrontiert sein werden, ist Dr. David Cartland. Ende Februar 2024 veröffentlichte er 13 wissenschaftliche Arbeiten, die einen Zusammenhang zwischen den COVID-Impfungen, Prionenkrankheiten und CJK herstellen, wobei er darauf hinwies, dass dies nur eine “kleine Auswahl” dessen sei, was in der medizinischen Literatur zu finden ist.

Laut dem Genomik-Experten Kevin McKernan, Ph.D., sind Prionen auch an der langen COVID (oder, wie McKernan es nennt, “Long Vax”) beteiligt. In einer Studie aus dem Jahr 2024 hatten 96,7 % der an langer COVID Erkrankten die Impfung erhalten. In einem Interview mit der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) erklärte McKernan:

“Wenn man ein Frameshift über die Stoppcodons macht, werden Proteine gebildet, die Spike-Mito-Proteine sind. Wenn ich mit vielen der Long-Vax-Patienten spreche, höre ich von all diesen Dingen, die mich an meine Zeit im Bereich der Sequenzierung mitochondrialer Krankheiten erinnern …”

McKernan behauptet, er habe versucht, im Jahr 2021 zusammen mit Dr. Peter McCullough einen Artikel darüber zu veröffentlichen, aber der Herausgeber der Zeitschrift “habe sich eingemischt und den Artikel torpediert”.

Die weltweit größte Analyse der Nebenwirkungen wurde veröffentlicht

Die bisher größte Studie über die Nebenwirkungen der COVID-Impfstoffe wurde am 12. Februar 2024 in der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlicht. Sie bestätigt, was ich und viele andere alternative Nachrichtenquellen schon die ganze Zeit gesagt haben, nämlich dass die mRNA-Impfstoffe die gefährlichsten medizinischen Produkte sind, die jemals auf den Markt kamen.

Die Studie – durchgeführt vom Global COVID Vaccine Safety (GCoVS)-Projekt und finanziert von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Ontario und dem Canadian Health Research Institute – untersuchte das Risiko von “unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse” (AESI) nach einer COVID-19-“Impfung”.

Es wurden Daten von 10 Standorten in acht Ländern (Argentinien, Australien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Neuseeland und Schottland) berücksichtigt, die mehr als 99 Millionen geimpfte Personen umfassten.

Von den Tausenden von Nebenwirkungen, die Pfizer in seinem vertraulichen Bericht über unerwünschte Ereignisse nach der Zulassung aufgelistet hat, der der US-Arzneimittelbehörde vorgelegt wurde, konzentrierte sich die GCoVS auf 13 AESI, die in drei Hauptkategorien fallen: Neurologische, hämatologische (blutbezogene) und kardiovaskuläre Erkrankungen.

Sie berechneten das AESI-Risiko für jede der 13 AESIs auf der Grundlage der Anzahl der beobachteten gegenüber den erwarteten (OE) Vorfällen, die bis zu 42 Tage nach der Injektion auftraten. Die “erwartete” Anzahl von Nebenwirkungen basierte auf Daten zu unerwünschten Ereignissen bei Impfstoffen aus den Jahren 2015 bis 2019. Diese Raten wurden dann mit den Raten unerwünschter Ereignisse verglichen, die bei denjenigen beobachtet wurden, die eine oder mehrere der COVID-Impfungen erhielten, entweder BNT162b2 von Pfizer, mRNA-1273 von Moderna oder ChAdOx1 von AstraZeneca.

Die bisher größte Studie bestätigt die Gefahren von COVID-Impfungen

Die Analyse ergab mehrere besorgniserregende Nebenwirkungen, darunter ein erhöhtes Risiko für Myokarditis, Perikarditis, Blutgerinnsel im Gehirn und verschiedene neurologische Erkrankungen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse:

Myokarditis und Perikarditis : ◦ Pfizer-Impfstoff – Die OE-Raten für Myokarditis betrugen 2,78 und 2,86 nach der ersten und zweiten Impfung, wobei das Risiko nach der dritten und vierten Impfung verdoppelt blieb. Moderna-Impfstoff – Die OE-Ratios für Myokarditis lagen nach der ersten und zweiten Impfung bei 3,48 und 6,10. Die Dosen 1 und 4 zeigten ebenfalls OE-Ratios von 1,74 und 2,64 für Perikarditis. AstraZeneca-Impfstoff – OE-Ratio für Perikarditis war 6,91 nach der dritten Impfung.

: Blutgerinnsel im Gehirn (zerebrale venöse Sinusthrombose, CVST): ◦ Nach der ersten Impfung mit AstraZeneca wurde eine OE von 3,23 für CVST beobachtet. Ein signifikanter Anstieg des CVST-Risikos wurde auch nach der zweiten Pfizer-Dosis festgestellt.

Neurologische Erkrankungen: ◦ Guillain-Barré-Syndrom – Nach der AstraZeneca-Spritze wurde ein OE-Verhältnis von 2,49 beobachtet. ◦ Transversale Myelitis – Das Risiko verdoppelte sich fast mit der AstraZeneca-Spritze. ◦ Akute disseminierte Enzephalomyelitis – Es wurden OE-Ratios von 3,78 (Moderna) und 2,23 (AstraZeneca) festgestellt.



Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial für schwerwiegende Nebenwirkungen der COVID-Spritzen, einschließlich Erkrankungen, die längerfristig zu anderen Folgen führen können, wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Lähmungen und Tod.

Wirksamkeit und Sicherheit wurden in Studien maßlos übertrieben

In Anbetracht dieser Ergebnisse ist es keine Überraschung, dass Wirksamkeit und Sicherheit in klinischen Studien und Beobachtungsstudien übertrieben wurden. In einem Gastbeitrag auf Dr. Robert Malones Substack schreibt Raphael Lataster, Ph.D.,:

“Eine inoffizielle Serie von vier wichtigen medizinischen Zeitschriftenartikeln, von denen zwei von mir stammen und die im Journal of Evaluation in Clinical Practice des großen akademischen Verlags Wiley erschienen sind, zeigt, dass die Behauptungen über die Wirksamkeit und Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe in den klinischen Versuchen und Beobachtungsstudien übertrieben waren, was sich erheblich auf die Nutzen-Risiko-Analyse auswirkt. Ebenfalls diskutiert werden die Themen Myokarditis, wobei es Hinweise darauf gibt, dass allein diese eine unerwünschte Wirkung bedeutet, dass die Risiken den Nutzen bei jungen und gesunden Menschen überwiegen, sowie die wahrgenommene negative Wirksamkeit, die darauf hindeutet, dass die Impfstoffe das Risiko einer COVID-19-Infektion/eines Krankenhausaufenthalts/eines Todesfalls erhöhen, ganz zu schweigen von anderen unerwünschten Wirkungen.”

Zusammenfassung der Papiere

Zu den vier fraglichen Papieren gehören:

“Sources of Bias in Observational Studies of COVID-19 Vaccine Effectiveness”, veröffentlicht im Journal of Evaluation in Clinical Practice im März 2023, mitverfasst von BMJ-Redakteur Peter Doshi, Ph.D., Statistiker Kaiser Fung und Biostatistiker Mark Jones, der zu dem Schluss kam, dass “case-counting window bias” einen erheblichen Einfluss auf die Wirksamkeitsschätzungen hat. Wie Lataster erklärt, “betrifft dies die 7, 14 oder sogar 21 Tage nach der Impfung, in denen wir aus irgendeinem seltsamen Grund Probleme im Zusammenhang mit der Impfung, wie z. B. COVID-Infektionen, übersehen sollen, da ‘der Impfstoff nicht genügend Zeit hatte, das Immunsystem zu stimulieren’. Dies mag Ihnen ziemlich bizarr vorkommen, da alle “Vollgeimpften” den Prozess der “Teilimpfung” durchlaufen müssen, manchmal sogar mehr als einmal. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ungeimpften keine solche “Gnadenfrist” erhalten, was bedeutet, dass auch hier eine eindeutige Verzerrung im Spiel ist. Anhand eines Beispiels mit Daten aus der klinischen Studie von Pfizer zeigen die Autoren, dass dank dieser Verzerrung ein Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 0 %, die in der hypothetischen klinischen Studie bestätigt wird, in Beobachtungsstudien als zu 48 % wirksam angesehen werden könnte”. “Reply to Fung et. al. on COVID-19 Vaccine Case-Counting Window Biases Overstating Vaccine Effectiveness” (Antwort auf Fung et. al. zu COVID-19 Vaccine Case-Counting Window Biases Overstating Vaccine Effectiveness), verfasst von Lataster, in dem erörtert wird, wie sich die Verzerrung durch das Zählfenster nicht nur auf die Wirksamkeitsschätzungen in Beobachtungsstudien, sondern auch auf die Sicherheitsschätzungen auswirkt, was auf die Notwendigkeit einer Neubewertung der Impfstoffsicherheit hinweist. Der Artikel befasst sich auch mit “dem mysteriösen Anstieg der nicht-COVID-bedingten Todesfälle nach der Pandemie”. “How the Case Counting Window Affected Vaccine Efficacy Calculations in Randomized Trials of COVID-19 Vaccines” (Wie das Fallzählungsfenster die Berechnungen der Impfstoffwirksamkeit in randomisierten Studien zu COVID-19-Impfstoffen beeinflusste), ebenfalls von Doshi und Fung verfasst, in dem detailliert beschrieben wird, wie Probleme mit dem Fallzählungsfenster auch die Wirksamkeit in klinischen Studien von Pfizer und Moderna überschätzten. Ein zweiter Artikel von Lataster, in dem er die Beweise hervorhebt und zusammenfasst, die zeigen, dass klinische Studien durch Probleme bei der Zählung von unerwünschten Wirkungen beeinträchtigt wurden, was zu übertriebenen Sicherheitsschätzungen führte.

“Zusammengenommen machen diese vier Artikel deutlich, dass die Behauptungen über die Wirksamkeit und Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe in den klinischen Versuchen und Beobachtungsstudien übertrieben wurden, wobei auch die Herzmuskelentzündung und die wahrgenommene negative Wirksamkeit diskutiert wurden, so dass neue Analysen dringend erforderlich sind”, schreibt Lataster.

Ressourcen für durch COVID-Spritzen Geschädigte

Anhand von Daten aus der ganzen Welt ist es mehr als klar, dass die COVID-Impfungen die gefährlichsten Medikamente sind, die je eingesetzt wurden. Wenn Sie bereits eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und es sich nun anders überlegen, sollten Sie von nun an alle Impfstoffe meiden, denn Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden. Auch wenn Sie noch keine offensichtlichen Nebenwirkungen verspürt haben, kann Ihre Gesundheit langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht mehr impfen.

Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden, müssen Sie als Erstes das Spike-Protein – und/oder alle abweichenden Proteine – beseitigen, die Ihr Körper produziert. Zwei Mittel, die nachweislich an das SARS-CoV-2-Spike-Protein binden und dessen Abbau erleichtern, sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Ich weiß nicht, ob diese Medikamente auch bei Off-Target-Proteinen und der Anhäufung von Nanolipiden wirken, aber ein Versuch kann wahrscheinlich nicht schaden.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Da das Protokoll laufend aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, laden Sie die neueste Version am besten direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter.

Weitere Vorschläge finden Sie im Spike-Protein-Entgiftungsleitfaden des World Council for Health, der sich auf natürliche Substanzen wie Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Tees konzentriert. Auch eine Saunatherapie kann dazu beitragen, toxische und fehlgefaltete Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregt.

