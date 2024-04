Amerikas Säuglingssterblichkeitsrate steigt zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder an

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Laut Daten des National Center for Health Statistics (NCHS) sterben in den USA mehr Säuglinge als in den letzten zwei Jahrzehnten

Die vorläufige Säuglingssterblichkeitsrate in den USA ist von 2021 bis 2022 um 3% gestiegen – der erste Anstieg seit 2001 bis 2002

Die Säuglingssterblichkeit in den USA stieg von 5,44 pro 1.000 Lebendgeburten im Jahr 2021 auf 5,6 im Jahr 2022, was 20.538 Todesfällen bei Säuglingen unter 12 Monaten im Jahr 2022 entspricht

Andere Untersuchungen ergaben, dass die Säuglingssterblichkeitsrate in den USA im Jahr 2020 mit 5,4 Todesfällen pro 1.000 Lebendgeburten die höchste aller untersuchten Länder war; zum Vergleich: Norwegen hatte nur 1,6 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten

In den USA ist die Lebenserwartung trotz höherer Gesundheitsausgaben drei bis fünf Jahre niedriger als in anderen einkommensstarken Ländern. Ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz kann Ihnen helfen, Ihr Wohlbefinden in allen Lebensphasen zu erhalten

Nach Angaben des National Center for Health Statistics (NCHS) sterben in den USA heute mehr Säuglinge als in den letzten zwei Jahrzehnten. Die vorläufige Säuglingssterblichkeitsrate in den USA ist von 2021 bis 2022 um 3 % gestiegen – der erste Anstieg seit 2001 bis 2002. Vor diesem Anstieg war die Säuglingssterblichkeitsrate zwischen 2002 und 2021 um 22 % gesunken.

“Ein Anstieg, der die statistische Signifikanzgrenze erreicht, deutet darauf hin, dass dies ein größerer Sprung war als in den letzten 20 Jahren, und das müssen wir im Auge behalten, um zu sehen, ob es sich nur um eine einjährige Anomalie handelt oder um den Beginn steigender Raten”, sagte Studienautorin Danielle M. Ely, eine NCHS-Gesundheitsstatistikerin, gegenüber der New York Times.

Der Anstieg der Säuglingssterblichkeit geht einher mit anderen besorgniserregenden Nachrichten aus dem Gesundheitswesen, wie etwa der sinkenden Lebenserwartung, die auf tiefer gehende Probleme mit dem Zustand der medizinischen Versorgung in den USA hinweisen. Glücklicherweise gibt es viele Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um in allen Lebensabschnitten gesund zu bleiben.

US-Säuglingssterblichkeit steigt an

Die Säuglingssterblichkeit in den USA stieg von 5,44 pro 1.000 Lebendgeburten im Jahr 2021 auf 5,6 im Jahr 2022. Insgesamt bedeutet dies 20.538 Todesfälle bei Säuglingen unter 12 Monaten im Jahr 2022, gegenüber 19.928 im Jahr zuvor. Von 2021 bis 2022 gab es insbesondere in mehreren Kategorien einen bemerkenswerten Anstieg der Sterblichkeitsraten:

Natürliche und postnatürliche Säuglingssterbefälle — Die Sterbefälle im Neugeborenenalter, diejenigen, die vor dem 28. Lebenstag auftreten, stiegen um 3%, während die postneonatalen Sterbefälle, also diejenigen, die zwischen dem 28. und dem 364. Lebenstag auftreten, um 4% stiegen.

— Die Sterbefälle im Neugeborenenalter, diejenigen, die vor dem 28. Lebenstag auftreten, stiegen um 3%, während die postneonatalen Sterbefälle, also diejenigen, die zwischen dem 28. und dem 364. Lebenstag auftreten, um 4% stiegen. Säuglinge indianischer, alaskanischer und weißer Frauen – Die Sterblichkeitsrate stieg bei Säuglingen indianischer und alaskanischer Frauen deutlich von 7,46 auf 9,06 pro 1.000 Lebendgeburten und bei weißen Frauen von 4,36 auf 4,52.

– Die Sterblichkeitsrate stieg bei Säuglingen indianischer und alaskanischer Frauen deutlich von 7,46 auf 9,06 pro 1.000 Lebendgeburten und bei weißen Frauen von 4,36 auf 4,52. Säuglinge von Frauen im Alter von 25 bis 29 Jahren – Die Säuglingssterblichkeitsrate stieg in dieser Gruppe deutlich an, von 5,15 Todesfällen pro 1.000 Lebendgeburten auf 5,37.

– Die Säuglingssterblichkeitsrate stieg in dieser Gruppe deutlich an, von 5,15 Todesfällen pro 1.000 Lebendgeburten auf 5,37. Männliche Säuglinge – Die Sterblichkeitsrate bei männlichen Säuglingen stieg von 5,83 auf 6,06 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten.

– Die Sterblichkeitsrate bei männlichen Säuglingen stieg von 5,83 auf 6,06 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten. Säuglinge in vier Bundesstaaten – Die Säuglingssterblichkeitsrate stieg in Georgia, Iowa, Missouri und Texas.

Unter den führenden Todesursachen ist dem Bericht zufolge die Kindersterblichkeitsrate in Fällen von mütterlichen Komplikationen und bakterieller Sepsis gestiegen. “Komplikationen bei Müttern spiegeln möglicherweise die Verschlechterung der Versorgung schwangerer Frauen wider, von denen etwa 6 Millionen in Gebieten leben, in denen es keine Mütterbetreuung gibt. Außerdem leiden schwangere Frauen immer häufiger an Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck und anderen Krankheiten”, schrieb Janice Hopkins Tanne, Autorin für Medizin und Wissenschaft, im BMJ.

Im Jahr 2022 wurde mehr als ein Drittel der 3 143 Bezirke in den USA als “Wüsten der Mutterschaft” eingestuft, in denen es keine Krankenhäuser oder Geburtshäuser gibt, die Geburtshilfe anbieten, und in denen es keine Geburtshilfeanbieter gibt. Für die mangelnde Versorgung wurden die Finanzen verantwortlich gemacht, da geburtshilfliche Leistungen als “unrentabel” gelten.

Waren die COVID-19-Pandemie – und COVID-Impfungen – daran beteiligt?

Der Anstieg der Säuglingssterblichkeit im Jahr 2022 könnte mit der Pandemie zusammenhängen, da die meisten in diesem Jahr geborenen Babys im Jahr 2021 während der COVID-19-Pandemie gezeugt wurden – dem Jahr, in dem die COVID-19-Impfung auf breiter Front eingeführt wurde. Die Zahl der Todesfälle bei Müttern stieg während der Pandemie um 40 %, und es wurde ein Anstieg der Totgeburten gemeldet.

Bis zum 12. November 2021 wurden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 2.620 Fälle von fötalem Tod oder Totgeburten bei Frauen gemeldet, die eine COVID-19-Impfung erhalten hatten. Health Impact News führte dieselbe VAERS-Suche durch, schloss jedoch COVID-19-Injektionen aus und suchte nach fötalen Todesfällen bei Frauen, die in den letzten 30 Jahren mit einem anderen Impfstoff als einer COVID-19-Impfung geimpft worden waren. Sie fanden:

“Wir sind derzeit auf dem besten Weg, eine jährliche Gesamtzahl von 2.838 registrierten fötalen Todesfällen nach COVID-19-Impfungen zu verzeichnen, während der jährliche Durchschnitt der registrierten fötalen Todesfälle nach der Impfung von schwangeren Frauen in den letzten 30 Jahren bei durchschnittlich 74 fötalen Todesfällen pro Jahr lag”.

Bereits kurz nach der Einführung der COVID-19-Impfung traten Probleme auf, so dass eine durchgesickerte E-Mail eines großen kalifornischen Krankenhauses als Warnung an 200 Krankenschwestern verschickt wurde. Die E-Mail vom September 2022 enthielt die Betreffzeile “Demise Handling” und bezog sich auf eine Zunahme von Totgeburten und fötalen Todesfällen. Ein TCW-Bericht der Journalistin Sally Beck enthielt den Inhalt der E-Mail, der lautete:

“Es sieht so aus, als ob die Zunahme der Sterbefälle [Babys], die wir beobachten, anhalten wird. Im August [2022] gab es 22 Sterbefälle [Totgeburten und fötale Todesfälle], was die Rekordzahl von Sterbefällen im Juli 2021 erreicht, und im September [2022] waren es bisher 7, und es ist erst der achte Tag des Monats”.

Beck berichtet, dass einer Krankenschwester, Michelle Gershman, die auf der Neugeborenenstation arbeitet, ihre Prämie vorenthalten wurde, weil sie die Zunahme der Todesfälle bei Föten ansprach. “Früher hatten wir ein fötales Ableben pro Monat. Jetzt sind es ein oder zwei pro Woche”, sagte Gershman. Beck berichtete:

“Ihre Erfahrungen und die Erfahrungen von Ärzten, die mit schwangeren Frauen arbeiten, stehen im Widerspruch zu den offiziellen ‘sicheren und wirksamen’ Beobachtungen und Ratschlägen, aber niemand war frei, dies auszusprechen, weil das American Board of Obstetrics and Gynecology (ACOG) im September 2021 eine Nachrichtensperre verhängte. … Zu Beginn der Einführung, im Dezember 2020, erhielten schwangere Frauen, die im Gesundheitswesen tätig waren oder als durch Covid gefährdet galten, die Impfung. Im Mai 2021 wurde der Impfstoff allen schwangeren Amerikanerinnen empfohlen, obwohl keiner der Impfstoffhersteller reproduktionstoxikologische Untersuchungen an Tieren durchgeführt und keiner mit klinischen Studien an schwangeren Frauen begonnen hatte. Zwei Monate später stellten die Krankenhäuser einen enormen Anstieg von Fehlgeburten, Totgeburten, Frühgeburten, Schwangerschaftskomplikationen und Menstruationsanomalien fest.”

Der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough erklärte, dass die COVID-19-Spritze während der Schwangerschaft in die Kategorie X eingestuft werden sollte, was bedeutet: “Das Risiko der Anwendung des Medikaments bei schwangeren Frauen überwiegt eindeutig den möglichen Nutzen. Das Medikament ist bei Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden könnten, kontraindiziert”.

USA haben trotz höchster Ausgaben die schlechteste Säuglings- und Müttersterblichkeitsrate

Die steigende Tendenz bei der Säuglingssterblichkeit kommt inmitten einer bereits hohen Sterblichkeitsrate im Vergleich zu anderen Ländern wie Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Südkorea, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.

Ein Bericht des Commonwealth Fund verglich die Gesundheitsversorgung in den USA mit der in den aufgelisteten Ländern und stellte fest: “Die USA haben die niedrigste Lebenserwartung bei der Geburt, die höchsten Sterberaten für vermeidbare oder behandelbare Krankheiten, die höchste Mütter- und Kindersterblichkeit und eine der höchsten Selbstmordraten.”

Die Säuglingssterblichkeitsrate 2020 in den USA – 5,4 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten – war die höchste aller untersuchten Länder. Zum Vergleich: Norwegen hatte nur 1,6 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten. Auch die Müttersterblichkeit war in den USA dreimal so hoch wie in den meisten anderen Ländern mit hohem Einkommen:

“Frauen in den USA haben seit langem die höchste Müttersterblichkeitsrate im Zusammenhang mit Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt. Im Jahr 2020 kamen in den USA auf 100.000 Lebendgeburten fast 24 Müttersterbefälle, mehr als dreimal so viel wie in den meisten anderen von uns untersuchten einkommensstarken Ländern. Eine hohe Kaiserschnittrate, eine unzureichende Schwangerschaftsvorsorge und sozioökonomische Ungleichheiten, die zu chronischen Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes und Herzkrankheiten beitragen, können die hohe Säuglings- und Müttersterblichkeit in den USA erklären.”

Die schlechten Ergebnisse treten trotz hoher Ausgaben für die Gesundheitsversorgung auf. “Während die Vereinigten Staaten mehr für die Gesundheitsversorgung ausgeben als jedes andere Land mit hohem Einkommen, schneidet die Nation bei der Messung von Gesundheit und Gesundheitsversorgung oft schlechter ab”, heißt es in dem Bericht. “Andere Länder haben bessere Gesundheitsergebnisse erzielt, während sie insgesamt viel weniger für die Gesundheitsversorgung ausgeben.

Frühere Forschungsarbeiten, die in der Zeitschrift Human & Experimental Toxicology veröffentlicht wurden, zeigten auch, dass die Kindersterblichkeitsrate mit der Impfrate im Kindesalter korreliert, wobei Länder mit hoher Impfrate eine höhere Kindersterblichkeit aufweisen. Eine erneute Analyse der Studie, die im Februar 2023 in der Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, bestätigte die positive Korrelation zwischen der Anzahl der Impfdosen und der Kindersterblichkeitsrate.

Lebenserwartung in den USA niedriger als in anderen Ländern mit hohem Einkommen

Auch in den USA ist die Lebenserwartung drei bis fünf Jahre niedriger als in anderen Ländern mit hohem Einkommen. Im Jahr 2022 gaben die U.S. Centers for Disease Control and Prevention außerdem bekannt, dass die Lebenserwartung von 2020 bis 2021 zwei Jahre in Folge gesunken ist, und zwar um fast ein Jahr.

“Durch diesen Rückgang – von 77,0 auf 76,1 Jahre – sank die Lebenserwartung bei der Geburt in den USA auf den niedrigsten Stand seit 1996. Der Rückgang der Lebenserwartung um 0,9 Jahre im Jahr 2021 war zusammen mit dem Rückgang um 1,8 Jahre im Jahr 2020 der größte zweijährige Rückgang der Lebenserwartung seit 1921-1923”, so die CDC.

Medizinische Fehler sind nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen in den USA, wo jedes Jahr schätzungsweise 795.000 Menschen aufgrund von Fehldiagnosen dauerhaft behindert werden oder sterben. Unter den Erwachsenen, die im Krankenhaus gestorben sind oder auf die Intensivstation verlegt wurden, sind Diagnosefehler ebenfalls beunruhigend häufig.

Forscher der Johns Hopkins School of Medicine bezeichnen Diagnosefehler als “die am stärksten unterfinanzierte Krise der öffentlichen Gesundheit, mit der wir konfrontiert sind” und sagen, dass sich die Öffentlichkeit des vollen Ausmaßes der medizinischen Fehldiagnosen in den USA kaum bewusst ist.

Eine Überprüfung von fast 300 Studien durch die Agency for Healthcare Research and Quality des US-Gesundheitsministeriums ergab, dass etwa einer von 18 Menschen, die eine Notaufnahme aufsuchen, eine Fehldiagnose erhält, einer von 50 ein unerwünschtes Ereignis erleidet und einer von 350 eine dauerhafte Behinderung oder den Tod erleidet.

Von den 130 Millionen Besuchen in Notaufnahmen, die jedes Jahr in den USA stattfinden, bedeutet dies 7,4 Millionen Fehldiagnosen, 2,6 Millionen damit verbundene unerwünschte Ereignisse und 370.000 ernsthafte Schäden durch Diagnosefehler.

Schutz der Gesundheit künftiger Generationen

Um der steigenden Kindersterblichkeitsrate in den USA entgegenzuwirken, empfehlen Experten, dafür zu sorgen, dass alle schwangeren Frauen Zugang zu einer umfassenden Schwangerenvorsorge haben, damit Gesundheitsstörungen, die zu Kindersterblichkeit führen können, erkannt und behandelt werden können.

Darüber hinaus können Initiativen zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen vor und während der Schwangerschaft die mit der Geburt und dem Säuglingsalter verbundenen Risiken verringern. Dazu gehören der Umgang mit chronischen Erkrankungen, die Förderung einer gesunden Lebensweise und die Unterstützung der psychischen Gesundheit.

Die Rückkehr zu grundlegenden Gesundheitspraktiken wie dem Verzehr von Vollwertkost, ausreichend Schlaf, regelmäßiger Bewegung, täglicher Aktivität und Stressbewältigung ist von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus trägt jede Verringerung der toxischen Belastung zu einer besseren Gesundheit bei.

Daher ist es nicht nur wichtig, gesunde Gewohnheiten zu übernehmen, sondern auch potenziell schädliche Elemente zu beseitigen, insbesondere während der Schwangerschaft. Dazu gehören giftige Körperpflege- und Reinigungsmittel, elektromagnetische Felder und unnötige Medikamente – und dazu gehören auch die COVID-Spritzen. Mit einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz können Sie dazu beitragen, Ihr Wohlbefinden in allen Lebensphasen zu erhalten.

Orwells Warnung

Leider hat der Anstieg der Kindersterblichkeit wahrscheinlich damit zu tun, dass schwangeren Frauen empfohlen wird, sich während der Schwangerschaft mit COVID impfen zu lassen. Die Medien sind als “vierte Gewalt” bekannt, weil sie die Macht und die Fähigkeit haben, politische Themen zu vertreten und zu formulieren. Doch was die mRNA-Impfung betrifft, haben die Medien – ob absichtlich oder aus Unwissenheit – die Menschen in die Irre geführt, was zu unnötigem Tod und Leid geführt hat.

Anstatt zu recherchieren und wichtige Themen und Belange zu beleuchten, haben sie eine Seite der Geschichte versteckt und unterdrückt und die andere Seite in ein falsches Licht gerückt. Auch die Orwellsche Doppelzüngigkeit ist alltäglich geworden.

In George Orwells “1984” geht es um eine Gesellschaft, in der ein allwissender und allwissender “Großer Bruder” mit eiserner Faust regiert. Die Bürger stehen unter ständiger Beobachtung. Privatsphäre gibt es nicht, und die Sprache wird verdreht, um Unterdrückung zu rechtfertigen und zu verherrlichen. Tragischerweise haben viele die Angstkultur so verinnerlicht, dass sie nicht einmal eine autoritäre Figur brauchen, die ihnen sagt, dass sie sich an die Regeln halten müssen, selbst wenn klar ist, dass sie keinen medizinischen Nutzen haben. Steigende Kindersterblichkeitsraten und überhöhte Sterberaten sind die Folge.

