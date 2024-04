Wie die CIA die “Woke”-Kultur schuf

Der moderne Identitarismus entstand direkt in den Büros der Central Intelligence Agency mit dem Ziel, revolutionäre Tendenzen in den Volksmassen auf der ganzen Welt zu bekämpfen.

1953 übernahm John McCloy, ehemaliger Unterkriegsminister der USA, ehemaliger Präsident der Weltbank und ehemaliger Hochkommissar in Deutschland, den Vorsitz der Ford Foundation. In dieser letzten Funktion deckte McCloy zahlreiche CIA-Agenten. Er war es, der als Präsident der Stiftung dafür sorgte, dass die Interessen der Agentur gewahrt wurden, indem er einen internen Ausschuss einrichtete, der sich speziell mit der CIA befasste und aus ihm und zwei weiteren Führungskräften der Stiftung bestand. “Sie haben sich mit diesem speziellen Ausschuss beraten, und wenn das Projekt als vernünftig erachtet wurde und den langfristigen Interessen der Stiftung nicht zuwiderlief, wurde es den internen Mitarbeitern und anderen Führungskräften des Hauses übergeben, ohne dass diese den Ursprung des Vorschlags kannten”, so McCloy’s Biograph, zitiert von Frances Stonor Saunders in ihrem Buch “Who Paid the Piper? Die CIA und der kulturelle Kalte Krieg”.

“Sobald diese Vereinbarung getroffen war”, so die Autorin weiter, “wurde die Ford Foundation offiziell als eine der Organisationen eingesetzt, die die CIA im politischen Krieg gegen den Kommunismus mobilisieren konnte. Die Archive der Stiftung enthüllen eine Fülle von gemeinsamen Projekten” (S. 160).

Die Ford Foundation war von jeher von CIA-Agenten durchsetzt, von der höchsten bis zur untersten Ebene der Organisation. Einige ihrer Präsidenten, wie Paul G. Hoffman (der erste Präsident der Einrichtung), John McCloy und McGeorge Bundy, waren wichtige US-Regierungsbeamte und arbeiteten direkt mit der CIA zusammen.

Im September 1950 wurde die Charta der Ford Foundation aufgestellt, die bis heute in Kraft ist. Bekannt als Gaither-Bericht (weil er für dessen Ausarbeitung verantwortlich war), setzte er “Investitionen in Institutionen, neue Theorien [unsere Hervorhebung], Publikationskanäle und die Ausbildung von Personal und Berufseliten in den Sozialwissenschaften” voraus, wie Wanderson Chaves, Doktor der Geschichte an der Universität von São Paulo, unter Berufung auf den Bericht hervorhebt (Revista Crítica Histórica, Jahrgang VI, Nr. 11, Juli/2015, S. 234). In dem Bericht selbst wurde eine enge Zusammenarbeit mit dem Außenministerium und der CIA festgestellt.

Einer der wichtigsten Aktionsbereiche dieser Politik der Ford Foundation sind seither die Universitäten. Zu den Hauptanstrengungen dieser Zusammenarbeit gehörte die Etablierung einer “langfristigen Aus- und Weiterbildung politischer Eliten für die ‘unterentwickelten’ Gebiete der Welt, damit diese in Zukunft nationale und internationale Führungsgremien bilden können”. Um das Image der Vereinigten Staaten in der Welt in einem Szenario des “Kalten Krieges” zu verbessern, wurden beispielsweise Maßnahmen ergriffen, die darauf abzielten, die Bedeutung des Kampfes der Schwarzen zu manipulieren. “Es wurde vorgeschlagen, die Rassenkonflikte, die in der Literatur als Drama nordamerikanischer sozialer Spannungen thematisiert wurden, vor allem akademisch aufzuarbeiten, um sie als gesunden Ausdruck der Verbesserung der nationalen Öffentlichkeit und damit des Potenzials ihrer demokratischen Philosophie zu präsentieren und zu propagieren” (S. 236).

Auf diese Weise entstand das, was wir als den Embryo des modernen Identitarismus betrachten können. Und er entstand direkt in den Büros der Central Intelligence Agency mit dem Ziel, revolutionäre Tendenzen in den Volksmassen auf der ganzen Welt zu bekämpfen. In den letzten Jahrzehnten hat die Rassenfrage aufgehört, einen sozialen Klassencharakter zu haben, und ist zu einer kulturellen Angelegenheit geworden: Rassismus existiert nicht, weil seine Opfer traditionell aus unteren sozialen Schichten stammten, deren Arbeitskraft von den oberen Klassen ausgebeutet wurde – er existiert, weil eine Kultur innerhalb der Gesellschaft geschaffen wurde, das heißt, der Schuldige dafür ist nicht eine wirtschaftlich unterdrückende soziale Klasse, die die Gesellschaft dominiert, sondern die Gesellschaft als Ganzes, einschließlich ihrer armen und ausgebeuteten Mitglieder. Der Feind, den es zu bekämpfen gilt, sind also nicht die Ausbeuter des ganzen Volkes, die Bourgeoisie und ihr internationaler Ausdruck (Imperialismus), sondern die einfachen Bürger und letztlich die Ausgebeuteten selbst. Diese Politik dient also nur dazu, die Unterdrückung, die die herrschende Klasse allen Menschen auferlegt hat, aufrechtzuerhalten, und bekämpft den Rassismus in Wirklichkeit überhaupt nicht.