Wenn du willst, dass die Leute Babys haben, dann bist du jetzt “rechtsextrem”.

Ein von Politico veröffentlichter Bericht behauptet, dass der Wunsch, dass die menschliche Rasse sich fortpflanzt, jetzt eine “rechtsextreme” Position ist.

Ja, in der Tat.

Die Linke ist so besessen von Identitätspolitik, dass sie die menschliche Fortpflanzung und die Unterstützung von Menschen, die Kinder bekommen, als rechts bezeichnet.

Der Artikel bezieht sich auf einen kürzlich abgehaltenen Geburtenkongress und stellt fest: “Die extreme Rechte ist so besessen davon, Babys zu machen, dass sie gerade eine ganze Konferenz zu diesem Thema abgehalten hat”.

The far right is so obsessed with making babies, they just held a whole conference about it.



Behind the scenes at the first “NatalCon” ⬇️https://t.co/kLHHmetUNr