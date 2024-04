Werden Sie die geimpfte Schokolade essen?

Wissenschaftler schlagen vor, Kakaobäume zu impfen, um die Schokoladenversorgung zu retten.

Peter Imanuelsen

Essen Sie gerne Schokolade?

Experten warnen, dass die weltweite Versorgung mit Schokolade in Gefahr ist.

Grund ist ein Virus, der Kakaobäume befällt und zu Ernteausfällen von bis zu 50 Prozent führt.

Einer der Gründe sei der KLIMAWANDEL, heißt es.

Das Sterben der Kakaobäume lässt Experten befürchten, dass die weltweite Versorgung gefährdet sein könnte.

Doch keine Sorge, es gibt eine Lösung. Wissenschaftler plädieren dafür, Kakaobäume gegen das Virus zu impfen.

Vor einigen Monaten habe ich über eine neue Chemikalie recherchiert, die Kühen gefüttert wird, damit sie weniger pupsen. Es stellte sich heraus, dass diese Chemikalie tatsächlich giftig ist! Meinen Artikel darüber kann man hier lesen:

Kühen werden also giftige Chemikalien verabreicht. Kürzlich wurden RNA-Impfstoffe für Schweine zugelassen. Aber jetzt ist Schokolade dran.

Könnte in Zukunft unsere gesamte Schokolade von geimpften Bäumen stammen? Schauen wir uns an, was passiert.

Also, was geht hier vor?

Nun, es gibt winzige Insekten namens Wollläuse, die eine große Bedrohung für Kakaobäume darstellen. Der Grund dafür ist, dass sie einen Virus namens CSSVD (cacao swollen shoot virus disease) verbreiten.

Diese Wollläuse fressen die Blätter, Knospen und Blüten der Kakaobäume. Das Problem ist, dass Pestizide die fiesen Tierchen nicht stoppen können. So breiten sie sich immer weiter aus und befallen immer mehr Bäume.

Das Virus stellt eine echte Bedrohung für die weltweite Schokoladenversorgung dar, sagt Benito Chen-Charpentier, Autor von “Cacao Sustainability: The Case of Co-Infection with the Bloated Coconut Sprouts Virus.

Die jüngste Zunahme der Verbreitung von Pflanzenschädlingen und -krankheiten ist auf die Globalisierung, den Klimawandel, die Intensivierung der Landwirtschaft und die geringere Widerstandsfähigkeit der Produktionssysteme zurückzuführen, so der Bericht.

Wow, einer der Gründe, warum die Bäume krank werden, ist also der Klimawandel. Ich verstehe…

Die Bauern haben versucht, die Krankheit zu bekämpfen, indem sie infizierte Kakaobäume vernichtet und sogar krankheitsresistente Bäume gezüchtet haben.

Aber es gibt noch etwas anderes – die Impfung.

Die Sache ist die. Die Bäume scheinen den Impfstoff nicht zu mögen, denn geimpfte Bäume haben geringere Erträge. Das macht den Zweck der Impfung letztlich zunichte.

Woran kann das liegen? Warum produzieren geimpfte Bäume weniger Kakao? Ist das gesund und sollten wir Schokolade von geimpften Bäumen essen?

Der Forscher Benito Chen-Charpentier hat eine Lösung gefunden. Da die Impfung teuer ist und den Kakaoertrag verringert, besteht die Lösung darin, geimpfte Bäume zu pflanzen und zu verbreiten.

Wir mussten ein Modell entwickeln, damit die Kakaobauern wissen, in welchem Abstand sie geimpfte und ungeimpfte Bäume pflanzen können, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und gleichzeitig die Kosten für die Kleinbauern überschaubar zu halten.

Zum Glück gibt es ein Land, das die WEF-Agenda ablehnt, wenn man Lebensmittel will, die nicht durch irgendetwas seltsam verändert sind. Italien.

Italien hat vor kurzem gefälschtes, im Labor gezüchtetes Fleisch verboten und auch die Verwendung von Insekten in Nudeln und Pizza. Mehr dazu in meinem Artikel hier:

Zurück zu den Kakaobäumen.

Mit anderen Worten: Die Wissenschaftler haben ein mathematisches Modell entwickelt, um zu bestimmen, in welchem Abstand geimpfte Bäume zu ungeimpften Bäumen gepflanzt werden müssen, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, indem ein Schutzring aus geimpften Bäumen um die ungeimpften Bäume gebildet wird.

Ich bin sehr skeptisch, wenn es darum geht, Schokolade zu essen, die von geimpften Bäumen stammt.

Können wir nicht versuchen, die Lebensmittel, die wir essen, so zu belassen, wie Gott sie geschaffen hat, anstatt dass der Mensch eingreift und versucht, die Natur zu verändern?

Werden Sie diese Schokolade auch essen?