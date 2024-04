Teslas Partnerschaft mit Baidu: Westliche Ängste und chinesische Fortschritte: Der Weg zur weltweiten Einführung von selbstfahrenden Fahrzeugen

Die Leute reagieren mit den üblichen Kommentaren über “IP-Diebstahl”, obwohl es gar nicht um IP-Diebstahl geht: Tesla erhält von Baidu hochauflösende Karteninformationen in Echtzeit (z. B. wann Ampeln rot oder grün werden), um in China teilweise selbstfahrende Technologie einzuführen.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist es faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich China und die USA mit den Unternehmen des jeweils anderen umgehen.

Der Ansatz der USA ist ziemlich einfach: extreme Verteufelung, Verbote, Zölle und Sanktionen. Beispiele gibt es genug: Huawei, TikTok usw.

Chinas Ansatz ist auch ziemlich einfach, aber offensichtlich strategischer: “Du bist in China willkommen, aber lass uns einen Weg finden, wie es sowohl für dich als auch für China funktionieren kann”. In diesem Fall also: “Wollen Sie selbstfahrende Technologie in China entwickeln? Natürlich, arbeiten Sie mit Baidu zusammen.” Auf diese Weise behält China die Kontrolle über die hochstrategischen Echtzeit-HD-Karteninformationen und Tesla kann mit selbstfahrender Technologie auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähig bleiben. Wie in dem Artikel ausführlich beschrieben, verlangt China von Verkäufern von Fahrzeugen mit selbstfahrender Technologie – wie Tesla – auch, dass sie alle Daten ihrer chinesischen Nutzer in China speichern, um die Datensouveränität und nationale Sicherheitsbedenken zu gewährleisten.

Am Ende ist Tesla glücklich (und seine Aktionäre auch: Die Tesla-Aktie stieg nach Bekanntgabe der Partnerschaft um 17 Prozent), und auch China, denn Baidu hat einen lukrativen Deal, seine nationale Sicherheit und strategische Daten sind geschützt, und chinesische Verbraucher profitieren von einem wettbewerbsfähigeren und innovativeren Markt für Elektrofahrzeuge. Außerdem werden alle in China verkauften Teslas in China hergestellt, was gut für chinesische Arbeitsplätze ist. Hier gibt es keine Verlierer.

Hier steht Ideologie gegen Pragmatismus. Es ist wirklich verwirrend, dass die USA und der Westen im Allgemeinen so ideologisch sind. Wir sind fast auf dem Niveau von “verbrennt die Hexe” der Unvernunft, wenn es um alles Chinesische geht… und am Ende geht China natürlich Schritt für Schritt voran, sie führen die autonome Technologie ein und werden sie wahrscheinlich lange vor uns landesweit implementiert haben, mit der Beteiligung westlicher Unternehmen wie Tesla. In der Zwischenzeit sitzen wir hier, brüten über unseren Ängsten und kämpfen gegen imaginäre Dämonen. Wie erwähnt, es ist verwirrend.