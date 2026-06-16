US-Iran-Abkommen bedeutet keine schnelle Rückkehr von Öl- und Gasflüssen

Tsvetana Paraskova via OilPrice.com,

Ein US-Iran-Abkommen könnte die Straße von Hormus wieder öffnen, aber Schifffahrt und Produktion werden nicht sofort wieder normal sein.

Mehr als 10 Millionen Barrel pro Tag der nahöstlichen Ölproduktion sind stillgelegt, und einige Felder könnten Monate brauchen, um vollständig wieder anzulaufen.

Der Irak steht vor einer langsameren Erholung als Saudi-Arabien oder die VAE, da seine südlichen Exporte stark vom Zugang über Basra abhängen.

Das US-Iran-Abkommen und die möglicherweise bevorstehende Wiedereröffnung der Straße von Hormus bedeuten nicht, dass der Öl- und Gashandel schnell zu seinen früheren Niveaus zurückkehren wird. Die Ankündigung des Abkommens ist nur der erste Schritt, und es könnte Monate dauern, bis die Öl- und Gaslieferungen in der Region wieder das Vorkriegsniveau erreichen.

Die nahöstlichen Produzenten waren gezwungen, seit der Schließung der Straße von Hormus vor dreieinhalb Monaten mehr als 10 Millionen Barrel pro Tag ihrer Ölförderung stillzulegen. Die Produzenten werden Monate brauchen, um die Förderung wieder vollständig auf frühere Niveaus hochzufahren, während der Status der Straße von Hormus – selbst wenn sie wie erwartet am Freitag wiedereröffnet wird – noch unklar ist.

„Wir wissen nicht, was ‚offen‘ bedeutet oder wie schnell die Evakuierung des eingeschlossenen Materials sein wird“, sagte Daniel Sternoff, Senior Fellow am Center on Global Energy Policy der Columbia University, am späten Sonntag gegenüber der AP.

Einige Produzenten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate würden ihre Produktion im Vergleich zum Irak zum Beispiel schneller wiederherstellen können, der den höchsten Anteil seiner Produktion drosseln musste, weil er das Rohöl nicht aus seinen südlichen Feldern über Basra abtransportieren konnte.

„Orte wie der Irak könnten weitaus größeren Herausforderungen gegenüberstehen, weil sie viel stärker stillgelegt wurden und ihre Felder schwieriger zu bewirtschaften sind“, sagte Alan Gelder, Senior Vice President für Raffinerie, Chemie und Ölmärkte bei Wood Mackenzie.

„Es könnte gut ein Jahr dauern, bis sie zurück sind“, sagte der Experte der AP.

Ende Mai sagten Analysten von WoodMac, dass die von der Schließung der Straße von Hormus betroffenen Felder, falls die Betreiber eine kontrollierte und maßvolle Wiederaufnahme wählen, innerhalb von drei Monaten 70 % der früheren Produktion und innerhalb von sechs Monaten 90 % erreichen könnten. Die letzten etwa 1 Million Barrel pro Tag würden erheblich länger dauern, so die Energieberatung.

Laut Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank, „wird die Geschwindigkeit, mit der sich die Lieferketten normalisieren und die Exportströme erholen, auch eine Schlüsselrolle dabei spielen, wie viel der geopolitischen Risikoprämie im Markt verbleibt.“

Einige Reedereien haben bereits klargestellt, dass sie warten werden, bis das Abkommen am Freitag formalisiert ist, bevor sie versuchen, die Straße zu überqueren. Selbst für Reeder, die bereit sind, die Überfahrt zu wagen, könnten die Organisation von Versicherungen und andere praktische Probleme die Erholung weiter verzögern.

Das Abkommen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus könnte durchaus das Ende des Krieges zwischen dem Iran und den USA markieren, aber es markiert nur den Beginn dessen, was wahrscheinlich ein langer Weg der Erholung für die Öl- und Gasindustrie sein wird.