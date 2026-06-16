Geheime Regierungseinheit soll öffentliche Reaktionen gezielt lenken

Aufgedeckt: Die britische Regierung unterhält eine „Gedankenpolizei“-Einheit, um die Berichterstattung über die Masseneinwanderung zu kontrollieren

Verfasst von Steve Watson via Modernity,

Ein geheimnisumwitterter Propagandaapparat des Innenministeriums, der von einem ehemaligen MI6-Beamten gegründet wurde, arbeitet aktiv daran, die Berichterstattung über Vorfälle mit Migranten und zunehmende Spannungen zu steuern, wie ein brisanter Bericht enthüllt.

Die Abteilung für Forschung, Information und Kommunikation (RICU) wurde dabei entlarvt, wie sie die Polizei darin berät, Demonstranten darzustellen, und nach brutalen Angriffen durch Migranten eingreift, um Äußerungen zu verhindern, die die öffentliche Empörung über das Versagen der Masseneinwanderungspolitik schüren könnten.

Dies ist eine erneute Bestätigung der Verdachtsmomente, die nach dem Angriff auf den schutzbedürftigen Mann mit besonderen Bedürfnissen, Stephen Ogilvie, in Belfast aufgekommen waren. Quellen bestätigen nun die Rolle der Abteilung bei der Koordination der Familienbetreuung und der Kommunikation in solchen Fällen. Das Muster passt zu einer umfassenderen Verschiebung, bei der sich die „Nudge“-Maßnahmen der Regierung, die einst auf die Durchsetzung der COVID-Vorschriften abzielten, nun darauf verlagert haben, die Politik der offenen Grenzen vor kritischer Prüfung zu schützen – und nun zu formellen Krisenbefugnissen ausgeweitet werden.

What?! This is mental.



It has been claimed that a secretive UK govt unit intervenes to write statements by the families of victims of potentially racially linked incidents to stop them from inflaming tensions further with their remarks.



This is allegedly a secret unit called… pic.twitter.com/Po6AggeFkF — Alex Armstrong (@Alexarmstrong) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: Was?! Das ist verrückt.

Es wurde behauptet, dass eine geheime Einheit der britischen Regierung eingreift, um Erklärungen von Familienangehörigen der Opfer potenziell rassistisch motivierter Vorfälle zu verfassen, um zu verhindern, dass ihre Äußerungen die Spannungen weiter anheizen.

Diese Einheit soll angeblich eine geheime Abteilung namens die „Research, Information and Communications Unit“ sein.

Sie versuchen demnach, die „Herausforderungen“ des Multikulturalismus zu managen.

„Ihre Techniken reichen von der Platzierung von Geschichten in den Medien über den Einsatz verdeckter Agenten, die Blumen an den Orten von Terroranschlägen niederlegen, bis hin zu – in einem Fall – dem Einsatz einer Popgruppe, die anti-extremistische Lieder in muslimischen Schulen singt.“

Die Daily Mail berichtet, dass die RICU im Jahr 2007 vom verstorbenen Charles Farr, einem ehemaligen MI6-Beamten, unter dem Banner der Anti-Terror-Initiative „Prevent“ gegründet wurde. Sie operiert vom Hauptquartier des Innenministeriums aus und greift auf Taktiken der ehemaligen „Information Research Department“ zurück, jener Propagandaeinheit der Nachkriegszeit, die zur Bekämpfung kommunistischer Einflüsse eingesetzt wurde.

Zu ihren Methoden gehören das Platzieren von Medienberichten, der Einsatz von verdeckten Ermittlern und die Beeinflussung von Online-Diskussionen in bestimmten Zielgruppen.

Jüngste Operationen zeigen, dass die Einheit weit über ihren ursprünglichen Aufgabenbereich hinausgeht. Während der Unruhen in Belfast nach dem Messerangriff auf Stephen Ogilvie durch den sudanesischen Asylbewerber Hadi Alodid arbeitete die RICU mit der C3-Nachrichtendienststelle der Polizei von Nordirland zusammen.

So we finally have confirmation, in the Daily Mail, that the British government has its own equivalent of the US Community Relations Service, to intimidate the families of victims of anti-white crimes, force them to make public statements and stage propaganda events like the… pic.twitter.com/lpnUB6koBn — RAW EGG NATIONALIST (@Babygravy9) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: Also haben wir endlich die Bestätigung, im Daily Mail, dass die britische Regierung ihre eigene Entsprechung zum US-Community Relations Service hat, um die Familien der Opfer von Anti-Weiß-Verbrechen einzuschüchtern, sie zu zwingen, öffentliche Statements abzugeben und Propagandaveranstaltungen wie das Ablegen von Blumen zu inszenieren und sogar Popstars in Schulen zu schicken, um „Anti-Hass“-Lieder zu singen.

Eine Quelle beschrieb die Vorgehensweise wie folgt: „Sie arbeiten mit der C3-Nachrichtendienststelle der Polizei von Nordirland zusammen, um diejenigen zu identifizieren, die in Belfast und anderen Gebieten online zu Protesten aufrufen, und geben der Polizei strategische Hinweise, um sicherzustellen, dass die Demonstranten als unsympathische Schläger und nicht als Aktivisten dargestellt werden, und um eine Verhaltensänderung zu bewirken.“

Dieselbe Quelle wies auf die Beteiligung der RICU an Familienerklärungen bei brisanten Vorfällen hin. „Die RICU stellte sicher, dass das Verbindungsteam, das sich um die Familie kümmerte, gut informiert war.“ Eine weitere Beobachtung: „Man erkennt ihre Handschrift in allen Erklärungen, die von den Familien der Opfer in diesen brisanten Situationen veröffentlicht wurden – sie haben meist einen ähnlichen Tonfall.“

Dies deckt sich mit dem, was unmittelbar nach dem Vorfall in Belfast festgestellt wurde. Die nach dem Angriff auf Stephen Ogilvie veröffentlichte Erklärung der Familie wirkte seltsam allgemein und auswendig gelernt, verwendete Platzhalterformulierungen wie „unser geliebter Mensch“ und schwenkte schnell von Schock zu Aufrufen zur Ruhe sowie zur Hervorhebung der Beiträge von Migranten, anstatt rohe, ungefilterte Trauer oder pointierte Fragen zu dem Geschehenen zum Ausdruck zu bringen. Sie las sich nicht wie die spontanen Worte verzweifelter Angehöriger.

No shit Sherlock.



As if a family in deep shock would write this shite pic.twitter.com/g9ZsApUJn8 — Katie Hopkins (@KTHopkins) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: Kein Scheiß, Sherlock. Als ob eine Familie in tiefem Schock diesen Scheiß schreiben würde.

Die „Mail“ merkt zudem an, dass die RICU an den Nachsorgemaßnahmen nach dem Mord an Henry Nowak durch Vickrum Digwa beteiligt war und dabei erneut strategische Beratung für die Polizei im Umgang mit der Familie leistete.

Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit der seit langem geäußerten Kritik, dass die RICU mit zweierlei Maß misst. Sir William Shawcross stellte in seiner Überprüfung des „Prevent“-Programms aus dem Jahr 2023 fest: „Die Messlatte für das, was die RICU unter Islamismus fasst, scheint relativ hoch zu sein, während die Messlatte für das, was unter Rechtsextremismus fällt, vergleichsweise niedrig ist.“

Die Einheit hat den Konsum von Mainstream-Kultur – das Anschauen von Michael Portillos Sendungen, das Lesen von Shakespeare, Chaucer oder Milton oder von Büchern, die Skandale um Grooming-Banden dokumentieren – als potenzielle Indikatoren für eine Anfälligkeit für Rechtsextremismus eingestuft. Sie brachte sogar Sir Jacob Rees-Mogg mit einem sympathisierenden Publikum in Verbindung.

Professor Anthony Glees beschrieb die Position der Einheit wie folgt: „Die Einheit, die diesen Bericht erstellt hat, heißt RICU. Sie ist im Innenministerium angesiedelt, befindet sich aber in einer Art Grauzone zwischen dem, was das Innenministerium tut, und dem, was der Sicherheitsdienst MI5 eigentlich tun sollte.“

Do you want evidence of the work of the RICU ‘nudge unit’?



Here it is…



Organised protests to quell the legitimate fury after Southport with the MSM all under orders to devote their front pages to the psy-op the next day



All told to refer to concerned parents as ‘far right… pic.twitter.com/i8QArS5UXr — Leftwaffen-Watch ⬜️ (@LeftwaffenWatch) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: Wollen Sie Beweise für die Arbeit der RICU-„Nudge-Einheit“?

Hier ist er…

Organisierte Proteste, um den berechtigten Zorn nach Southport zu unterdrücken, während die MSM alle den Befehl hatten, ihre Titelseiten am nächsten Tag der Psy-Op zu widmen

Allen wurde gesagt, besorgte Eltern als „rechtsradikale Schläger“ zu bezeichnen

Das ist die Einheit, die auch dafür sorgt, dass Tommy Robinson nie auf irgendeinen MSM-Kanälen erlaubt wird, selbst wenn er eine Hauptnachrichtengeschichte ist und ein Recht auf Antwort verdient

Ein Sprecher des Innenministeriums gab die übliche Stellungnahme ab: „Die RICU liefert Analysen zur Nutzung des Internets durch Extremisten für Propagandazwecke und zur Ausbeutung des Internets, um das britische System zur Terrorismusbekämpfung zu informieren. Zu ihren operativen Tätigkeiten können wir keine Stellung nehmen.“

Die Einheit hat sich für eine erweiterte Erfassung von nicht strafbaren Hassvorfällen eingesetzt – Maßnahmen, die später aufgrund öffentlicher Kritik an ihrer abschreckenden Wirkung auf die freie Meinungsäußerung wieder verworfen wurden. Sie hat zudem behauptet, dass die Diskussion über Grooming-Banden in pakistanischen Gemeinschaften von der extremen Rechten ausgenutzt werde, um Hass zu schüren.

Dies ist kein Einzelfall. Die Maßnahmen der Regierung zur Steuerung der öffentlichen Meinung haben sich vervielfacht. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2025 beschrieb detailliert, wie Teams wie das National Security and Online Information Team „besorgniserregende Narrative“ in sozialen Medien überwachen und Plattformen Materialien zur Löschung melden, insbesondere Inhalte, die in Zeiten von Unruhen Kritik an der Migrationspolitik üben.

Eine Eliteeinheit der Polizei spürt migrationsfeindliche Beiträge auf. Beamte erklärten, sie würden sich „nicht dafür entschuldigen, dass sie Plattformen Inhalte melden, die gegen deren eigene Nutzungsbedingungen verstoßen und zu gewalttätigen Ausschreitungen auf unseren Straßen führen können“.

Die gleiche Infrastruktur, die einst während der COVID-Pandemie propagandistische Angstmacherei einsetzte, um die breite Bevölkerung zur Einhaltung der Vorschriften zu bewegen, wurde umfunktioniert. Was als Notfallkommunikation rund um ein Virus begann, hat sich zu Instrumenten entwickelt, mit denen die öffentliche Reaktion auf die Folgen anhaltend hoher Einwanderungszahlen und der damit verbundenen Kriminalität gesteuert wird.

Wir haben auch beobachtet, dass sich das „Prevent“-Programm gezielt gegen Briten und sogar gegen Kinder richtet, die Bedenken hinsichtlich der Masseneinwanderung geäußert haben.

Dieses System wird nun unter dem Stichwort „Krisenreaktion“ formalisiert und ausgebaut. Nach den Unruhen in Belfast, die durch den Angriff auf Stephen Ogilvie ausgelöst wurden, haben Minister Schritte unternommen, um Ofcom im Rahmen des Online Safety Act weitreichende neue Befugnisse zu übertragen, um Plattformen dazu zu zwingen, Inhalte, die als „Falschinformationen“ gekennzeichnet sind oder während erklärter Krisen zu Unruhen aufrufen, rasch zu entfernen.

Technologieministerin Liz Kendall kündigte an, die Regierung werde „dem Parlament eine Aktualisierung des Online Safety Act vorlegen, die Dienste dazu verpflichtet, schneller Maßnahmen zu ergreifen, um illegale Inhalte zu entfernen, die in Krisenzeiten verbreitet werden.“

Ofcom hat bereits offene Schreiben an die Plattformen gerichtet, in denen auf einen sprunghaften Anstieg von Inhalten im Zusammenhang mit den Ereignissen in Nordirland hingewiesen und verstärkte, krisenspezifische Moderationsmaßnahmen gefordert werden – ohne dass hierfür eine neue parlamentarische Zustimmung erforderlich wäre.

Die Definition von „Krise“ ist bewusst weit gefasst, stützt sich auf den Civil Contingencies Act 2004 und umfasst Gefahren für das Wohlergehen, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung. Dies knüpft direkt an die informelle Narrativgestaltung an, die die RICU seit Jahren betreibt, und wird nun durch ein neues, 115 Millionen Pfund teures PoliceAI-Zentrum ergänzt, das mit Live-Gesichtserkennung, prädiktiver Analytik und automatisierter Echtzeit-Inhaltskennzeichnung ausgestattet ist.

'People are concerned the government will stretch the definition of a crisis and remove content showing what is happening on our streets.'@CarverEmily grills Culture Secretary Lisa Nandy MP on Labour's plan to curb social media in 'times of crisis' after disorder in Belfast. pic.twitter.com/Eh0NHW65n5 — GB News (@GBNEWS) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: „Die Menschen sorgen sich, dass die Regierung die Definition einer Krise ausdehnen und Inhalte entfernen wird, die zeigen, was auf unseren Straßen geschieht.“

@CarverEmily grillt Kultusministerin Lisa Nandy MP zu Labours Plan, soziale Medien in „Zeiten von Krisen“ einzuschränken, nach den Unruhen in Belfast.

Die ehemalige Premierministerin Liz Truss sprach die zugrunde liegende Dynamik direkt an. Sie erklärte, dass die Masseneinwanderung „als Waffe eingesetzt wird, um die westliche Zivilisation zu untergraben“. Truss fuhr fort: „Sie wollen die Familie untergraben. Sie wollen den Nationalstaat untergraben. Und die Menschen in Großbritannien sagen: ‚Wir haben genug davon.‘“

Sie fügte hinzu, dass Institutionen durch eine DEI-Mentalität korrumpiert worden seien, die sich auf Gruppenergebnisse statt auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz konzentriere, wobei die Reaktion darin bestehe, Diskussionen zu unterdrücken und diejenigen anzugreifen, die auf die Rolle der Masseneinwanderung hinweisen.

Der rote Faden ist klar erkennbar. Legitime öffentliche Besorgnis über politische Folgen – Kriminalitätsraten, gesellschaftlicher Zusammenhalt, überlastete öffentliche Dienste – wird als gefährlicher Extremismus umgedeutet, der eine vom Staat gelenkte Verhaltensänderung erfordert. Demonstranten werden zu „Schlägern“. Die Trauer der Hinterbliebenen wird in allgemeine Aufrufe zur Ruhe umgewandelt, die den Beitrag von Migranten hervorheben.

Online-Äußerungen werden überwacht und gedrosselt. Kulturelle Bezugspunkte werden als Radikalisierungsrisiken umgedeutet, wenn sie auf der „falschen“ Seite der Erzählung erscheinen. Nun dienen „Krisen“-Erklärungen als Auslöser, um diese Kontrollen mit Hilfe von Regulierungsbehörden und KI-Tools zu beschleunigen.

Dieser Apparat arbeitet mit minimaler Transparenz und wenig Rechenschaftspflicht gegenüber gewählten Vertretern oder der Öffentlichkeit, deren Steuern ihn finanzieren. Kritiker innerhalb von Whitehall haben ihn als außer Kontrolle geraten beschrieben. Seine Ausweitung von der Bekämpfung der Al-Qaida-Propaganda hin zur innerstaatlichen Meinungssteuerung in Bezug auf Einwanderung – und nun zu kodifizierten Krisenbefugnissen – stellt eine grundlegende Verschiebung dar, bei der die ungefilterten Reaktionen britischer Bürger als primäre Bedrohung behandelt werden.

Großbritannien steht unter realem Druck durch jahrzehntelangen raschen demografischen Wandel und Versagen bei der Durchsetzung. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit diesem Druck ist nicht gleichbedeutend mit Hass. Diese Auseinandersetzung durch koordinierte Narrativkontrolle zu unterdrücken, vertieft nur das Misstrauen und sorgt dafür, dass die zugrunde liegenden Probleme weiter schwelen.

Die Bürger behalten das Recht, die Auswirkungen der Politik zu diskutieren, ohne dass staatliche Akteure Antworten vorgeben oder die Polizei anweisen, abweichende Meinungen umzudeuten.

Die Enthüllungen über die RICU und die sich beschleunigende Maschinerie des „Ministeriums für Wahrheit“ bestätigen, was viele bereits ahnten: Die für eine Reihe von Notfällen geschaffenen Instrumente wurden nach innen gerichtet, um eine andere Reihe politischer Entscheidungen zu schützen.

Die Wiederherstellung einer offenen Debatte und Rechenschaftspflicht erfordert den Abbau dieser Schichten kontrollierter Wahrnehmung und die Rückkehr zu einer geradlinigen Regierungsführung, die der Sicherheit und dem Zusammenhalt der bestehenden Bevölkerung Vorrang einräumt.

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