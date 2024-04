Bioethiker: Um den „Klimawandel“ zu bekämpfen, müssen wir die Menschen gegen Fleisch allergisch machen

Die Züchtung kleinerer Menschen und die Einführung der Fleischintoleranz als Lösung für den „Klimawandel“. Für den Professor und Bioethiker S. Matthew Liao ist das die Zukunft.

Liao glaubt, dass kleinere Menschen weniger Energie verbrauchen werden. Menschen könnten auch genetisch oder medikamentös so verändert werden, dass ihnen beim Verzehr von Fleisch übel wird. Das würde die Fleischindustrie schrumpfen lassen.

„Die Leute essen zu viel Fleisch. Wenn sie ihren Fleischkonsum reduzieren würden, würde der Planet wirklich davon profitieren“, sagte Liao zuvor.

Er fügte hinzu, dass einige Menschen bereit sein werden, auf Fleisch zu verzichten, andere – wie er selbst – jedoch nicht ohne Fleisch leben können.

Der Professor schlug vor, Menschen allergisch zu machen. Er wies darauf hin, dass es eine Zecke gibt, die nach einem Stich eine Fleischallergie auslöst.

Bioethicist, S. Matthew Liao: In order to fight "climate change", humans should be genetically modified to be intolerant to meat.



