Die “kalibrierten” Angriffe gegen den Neokolonialismus

So aggressiv, arrogant und kriegerisch sie auch erscheinen mögen, die USA – und auch Israel – sind abermals in eine defensive Position geraten.

Kurz nach der iranischen Reaktion auf den zionistischen Angriff, bei dem das iranische Konsulat in Syrien zerstört und der ranghohe Kommandeur Mohammad Reza Zahedi getötet wurde, waren es das Weiße Haus selbst und Biden, die Netanjahu die Zügel aus der Hand nahmen und der Welt mitteilten, dass die Aktion richtig “kalibriert” gewesen sei. Dies geschah, nachdem die zionistischen Behörden Feuer gespuckt und dem wiedergeborenen persischen Potentaten apokalyptische Konsequenzen angedroht hatten.

Diese “Kalibrierung” im Diskurs Washingtons ist die offensichtliche Folge dessen, was vor dem iranischen Vergeltungsschlag geschah; in den 48 Stunden vor diesem riefen mehrere europäische Kuriere den Iran zur “Zurückhaltung” auf und warnten vor den schwerwiegenden Folgen, die ein Mangel an “Zurückhaltung” auslösen könnte. Die Zeichen der Besorgnis waren ebenso offensichtlich wie die Beschönigung und Legitimierung des provokativen Vorgehens Israels gegenüber seinen Nachbarn in der Region bis dahin gewesen war.

Ursula von der Leyen nahm jedoch kein Blatt vor den Mund. In einer weiteren Demonstration von Heuchelei biblischen Ausmaßes drohte sie mit der einzigen Antwort, die sie kennt: Sanktionspakete gegen den Iran, weil dieser einen “unprovozierten Angriff” verübt habe. Auch Macron ließ sich nicht lumpen und erklärte, dass “wir” den Iran weiterhin mit den üblichen Sanktionen “isolieren” müssten.

Wenn es etwas gibt, das man aus diesem Verhalten mitnehmen kann, dann ist es dies: Ursula von der Leyen und die Macrons dieser Welt leben in einer Realität, die es nicht mehr gibt, in der der “rassisch, moralisch und intellektuell überlegene” Westen die Legitimation hatte, alle zu bestrafen, zu verfolgen, einzumarschieren, zu bedrohen und zu vernichten, die sich ihm widersetzten. Aber wenn sie das in ihrer hasserfüllten Blindheit noch nicht begriffen haben, so kann man das von denen, die sie regieren, nicht behaupten. Die Welt hat sich verändert und befindet sich in einem beschleunigten Wandel.

Die Straffreiheit endete, als die Russische Föderation erklärte, dass sie die Überschreitung der von ihr auferlegten roten Linie, die die Neutralität der Ukraine festlegte, nicht akzeptieren würde; die Welt veränderte sich, als der Iran, die Hisbollah, die Huthis und die Hamas erklärten, dass sie die zionistischen Übergriffe gegen ihre Bevölkerungen und die ihrer Verbündeten nicht länger hinnehmen würden; die Welt veränderte sich, als China Russland und den Iran nicht aufgab und damit bewies, dass die multipolare Welt von Dauer ist. Um einen zu zerstören, muss man alle drei zerstören. Alle sind durch umfangreiche strategische Partnerschaften miteinander verbunden.

Folglich signalisierte der Iran, dass er bereit ist, eine entschlossene Antwort auf das zu geben, was er als Eskalation des Missbrauchs durch den Zionismus und seine Unterstützer ansieht, und dass er die völkermörderische Missachtung durch die zionistische Entität, die Israel kontrolliert, nicht weiter tolerieren wird.

Dieses Verhalten des Irans, das früher undenkbar und von der “internationalen Gemeinschaft” nicht tolerierbar war, findet nun einen Raum der Legitimität, der absolut aufschlussreich dafür ist, wie sich die Welt in diesen Jahren wachsender Multipolarität verändert hat. Sanktionen haben nicht mehr das gleiche Gewicht, da der Iran – wie Russland, Nordkorea, Kuba, Venezuela, Nicaragua – gelernt hat, sich selbst zu versorgen und Aggression in eine Kraft der Opposition umzuwandeln; auch beherrscht der Westen den globalen Süden nicht mehr mit der gleichen Kraft wie früher; und die USA und ihr lebenswichtiger Raum stellen immer noch die Militärmacht dar, vor der alle Angst hatten.

Heute können es sich Mächte wie der Iran leisten, den Einsatz zu erhöhen und den arroganten Westen in die Enge zu treiben. Das Interessanteste ist, dass die USA aus strategischer Sicht auf eine Fülle von mehrfachen Provokationen gesetzt haben, die sich immer weiter ausbreiten und auf lokale militärische Eskalationen abzielen, um die Expansion der Länder einzudämmen, die die zentralen Säulen dieser Befreiung des globalen Südens darstellen: Russland, China und Iran.

Das Ergebnis ist die weitere Ausdehnung der multipolaren Welt, die Entwicklung des “globalen Südens”, der nichts anderes ist als die “globale Mehrheit”; begleitet vom konsequenten Verlust strategischer Positionen des Westens, die den Zugang zu den strategischen Arbeitsreserven Asiens und Afrikas diktieren; die Rohstoffreserven Russlands, des Nahen Ostens, Lateinamerikas und Afrikas; oder die installierte industrielle Kapazität Asiens; die multipolare “Triplice Entente”, die den antiimperialistischen Prozess lenkt, provoziert durch ihre “kalibrierten” Angriffe eine fortschreitende Korrosion des imperialistischen Gebildes und kündigt irgendwann seinen Zusammenbruch an.

Und das ist das große Verdienst dieser drei Länder und ihrer Verbündeten, des selbstbewussten Südafrikas, des gefährlicheren Indiens und Brasiliens, denen sich inzwischen fünf weitere Länder angeschlossen haben und denen sich bald viele weitere anschließen werden, darunter auch Vietnam selbst, das bereits offiziell seine Absicht bekundet hat, den BRICS beizutreten. Diese Länder hatten die Geduld, die Weisheit und die Kompetenz, so konzertiert wie möglich, aber auch so dezentral wie nötig zu handeln, ohne sich in unüberwindbare innere Widersprüche zu verstricken, die sie der Nationen zerstörenden Maschine der USA ausliefern. Auf diese Weise stellt die dezentrale Expansion diejenigen, die diesen Expansionsprozess, der auch ein Prozess der Befreiung vom Neokolonialismus ist, zerstören wollen, vor äußerst schwer zu überwindende Probleme.

Es kann jedoch nicht behauptet werden, dass wir uns in einem völlig neuen historischen Moment befinden. Erinnern wir uns an die Worte von Zbigniew Brzezinsky gegenüber dem Nouvelle Observateur im Jahr 1998, als er in einem Interview einräumte, dass die USA nicht nur wissentlich zur Invasion nicht nur wissentlich zur Invasion der UdSSR in Afghanistan beigetragen haben, sondern auch – wie es arrogante Vordenker gerne tun – erfreut darüber waren, dass es sich selbst bei einer Million Toten lohnte, die Mudschaheddin (Taliban) zu unterstützen, von denen sie im Voraus wussten, dass sie von Moskau als etwas Unerträgliches an seinen Grenzen angesehen werden würden, das unbedingt einen Krieg provozieren würde.

In einem ähnlichen Prozess wie in der Ukraine – der Herausbildung einer zutiefst antirussischen (oder antisowjetischen) Führungselite, die eine hasserfüllte und extremistische Ideologie vertritt – sagte Brzezinsky, das Wichtigste sei jedoch, dass die USA, die ideologisch in der Defensive seien, mit der Menschenrechtsagenda das Blatt wenden und die UdSSR in die Defensive bringen könnten. Heute hat die Idee einer multipolaren Welt den globalen Süden als Ganzes in eine ideologische Offensivposition gebracht, und gleichzeitig befinden sich die USA wieder in der Defensive. Und dieses Mal könnten sie auch wieder mit der Menschenrechtsagenda kommen, aber niemand glaubt mehr an sie.

Aus dieser Situation können wir eine wertvolle Lektion für die heutige Zeit lernen: So aggressiv, arrogant und kriegerisch sie auch erscheinen mögen, die USA – einschließlich Israel – befinden sich wieder einmal in einer defensiven Position. Alles, was sie tun, ist eine Reaktion auf eine Realität, in der sich die multipolare Welt weiter ausdehnt und der “erweiterte” Westen schrumpft. Wie viele “Erweiterungen” die NATO auch immer propagieren mag, der Lebensraum der westlichen Monopole, die die Wurzeln des Imperialismus sind, schrumpft immer mehr. Das ist eine unbestreitbare Tatsache, und nur die brutale Verschuldung des Weißen Hauses sorgt dafür, dass die US-Wirtschaft weiterhin künstlich wächst und damit den Prozess der “Eindämmung” des Wachstums der multipolaren Welt anheizt.

Es lässt sich jedoch nicht verbergen, dass das Problem der USA diesmal komplizierter ist. Es wird nicht so einfach sein, “in die Offensive” zu gehen, wie es bei der UdSSR der Fall war. Obwohl die UdSSR eine gewaltige Herausforderung darstellte, die von der herrschenden Elite in Washington bald als eine Frage von Leben und Tod erkannt wurde, machte die Tatsache, dass die Sowjetmacht damals die einzige Säule war, auf der die Herausforderung ruhte, die Dinge einfacher. Es war sehr einfach, die Welt in zwei Teile zu spalten und die andere Seite zu dämonisieren. Im Gegensatz zu heute konnte sich die UdSSR in China nicht selbst stützen.

Die Herausforderung, die von China, Russland und dem Iran, aber auch von Indien, Südafrika, Brasilien und vielen anderen ausgeht, ist viel komplexer und uneinheitlicher. Erstens handelt es sich nicht um einen monolithischen Block mit derselben Ideologie. Es handelt sich um Länder mit sehr unterschiedlichen Regierungssystemen, von den liberalsten wie Brasilien und Südafrika bis hin zu den sozialistischen wie China oder den nationalen Entwicklungsländern wie Russland oder sogar Iran mit seiner theokratischen und demokratischen Dimension. Aus der Sicht der Propaganda wirft dies viele Schwierigkeiten auf, weshalb wir in den letzten Monaten eine wachsende Propagandalinie beobachten konnten, nach der China ein Interesse an Trumps Sieg hat – ihn, der ihn zerstören will – und dass es die europäische extreme Rechte ist, die China unterstützt und von ihm unterstützt wird. Es ist eine Art “Russiagate”, diesmal in einer chinesischen Version. Es war nicht leicht, alle in einen Topf zu werfen und zu dämonisieren.

Hinzu kommt, dass diese Länder, jedes auf seine Weise – der Iran am wenigsten – in westliche Wertschöpfungsketten eingebunden sind, was ein entschlossenes und brutales Vorgehen ungeachtet der Konsequenzen verhindert. Stellen Sie sich vor, was mit den Sanktionen gegen Russland geschehen ist und was passieren würde, wenn dieses Ausmaß an Aggression die chinesische Wirtschaft treffen würde.

Das ist das Wesen der “Multipolarität”, die andere als “Multiplexität” bezeichnen, die in ihrer enormen Kapillarität besteht, wie Pilze, die sich auf der ganzen Welt vermehren, jeder mit seiner eigenen Morphologie, aber alle mit der gleichen Natur, was es praktisch unmöglich macht, ihr Wachstum einzudämmen. Wie die USA von Russland gelernt haben, reicht es nicht aus, einen anzugreifen, man muss alle angreifen, aber es ist unmöglich, alle anzugreifen, wie sie jetzt feststellen. Diese Vielfalt ist eine absolute Herausforderung für die totalitäre und unikale Logik der USA, die sich selbst als Herrscher einer einheitlichen Welt sehen.

Wenn es etwas gibt, was der monopolistische Westen nicht versteht, dann ist es, wie man Dinge, die unterschiedlich sind, vereint, wie man die Unterschiede anderer Menschen akzeptiert, wie man eine gemeinsame Kraft zwischen verschiedenen Menschen schafft, die nur durch ein Gefühl vereint sind: Freiheit. Um sich zu vereinigen, verspürt der US-Imperialismus das dringende Bedürfnis, Kulturen, Traditionen, Überzeugungen und Ideologien zu vereinheitlichen, zu missachten und zu zerstören, um seine eigenen durchzusetzen.

Diese multipolaren Länder, die sich auf einen interventionistischen Staat stützen (etwas, das allen gemeinsam ist und das den westlichen Vorschlag des neoliberalen Minimalstaates, der durch Monopole ersetzt wird, ablehnt), der die strategischen Sektoren der Wirtschaft kontrolliert und sich der wirtschaftlichen Souveränität verschrieben hat, machen die Kontrolle ihrer Volkswirtschaften sehr kompliziert. Kein Wunder, dass eine der Angriffslinien der USA auf China die Notwendigkeit ist, “Kapitalkontrollen” abzuschaffen. Die ganze “Liberalisierung” kommt denjenigen zugute, die über die meiste Kaufkraft verfügen. Wir wissen, wer das meiste Geld angehäuft hat, das Ergebnis von 500 Jahren Plünderung und Sklaverei.

Die Wahrheit ist, dass die USA angesichts dieser Realität erkannt haben, dass die Strategie von Brezinsky an die aktuelle Realität angepasst werden muss, d.h. sie muss dekonzentriert oder zerstreut werden, wobei sie sich für verlegte Provokationen entscheiden und die Verteilung von Militärbasen in der ganzen Welt ausnutzen. Für Russland wären dies die Ukraine, Georgien, Moldawien und Armenien, dicht gefolgt von der NATO; für China wären es Taiwan, Südkorea, Thailand, die Philippinen, Japan und das schleichende Indien; für den Iran Israel.

Die verstreuten Provokationen durch sehr gut bewaffnete Stellvertreter stellen ein Problem dar, ein Problem, das jetzt durch die iranischen Vergeltungsmaßnahmen deutlich wird. Die Decke ist kurz für einen Westen, der nicht mehr über die industriellen Kapazitäten der Vergangenheit verfügt, die durch eine unpopuläre Politik der Vernichtung von Arbeitsplätzen im Dienste der Monopole ohne eigenes Verschulden verlagert wurden. Und dies vor dem Hintergrund einer finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Schrumpfung. Selbst bei der Finanzierung dieser Operationen verstrickt sich der Westen in seine eigenen Widersprüche: Im Gegensatz zu den Staaten investieren die Monopole nicht in das Gemeinwohl, sondern nur in die Konzentration des Reichtums. Dem Staat etwas wegzunehmen, um es den Monopolen zu geben, führte zu dem, was wir heute sehen.

Auf der Grundlage militärisch-industrieller Komplexe, in denen die wichtigsten Unternehmen staatlich sind und, selbst wenn sie privat sind, mit staatlichen Unternehmen konkurrieren müssen, produzieren der Iran, China und Russland sehr billig, was für den Westen sehr teuer ist (die Luftabwehr der Eisernen Kuppel kostete in der Nacht des iranischen Vergeltungsschlags rund eine Milliarde Dollar). Diese Realität ermöglicht eine relativ kostengünstige “kalibrierte” Reaktion. Im Vergleich dazu sind diejenigen, die am meisten für diese Operationen ausgeben, diejenigen, deren Volkswirtschaften schrumpfen; diejenigen, die am wenigsten ausgeben, sind diejenigen, deren Volkswirtschaften wachsen. Auch dies ist eine Folge des neoliberalen Minimalstaates, der aus dem Washingtoner Konsens hervorgegangen ist.

Deshalb wird die große Herausforderung für die multipolare Welt darin bestehen, weiterhin auf Antworten zu setzen, die ausreichend “kalibriert” sind, um den Aggressor zur Vernunft zu bringen, ohne dass es zu einer Eskalation auf Leben und Tod kommt, sondern um den Aggressor zu beschäftigen, der sich selbst mehr und mehr aushöhlt und dessen Aktivitäten ihn glauben lassen, dass er vorankommt, während er sich in Wirklichkeit zurückzieht. Russland hat das mit der militärischen Sonderoperation meisterhaft gemacht, und China macht das auch auf nichtmilitärischer Ebene.

Wenn man Ursula von der Leyen mit ihrer sprichwörtlichen Arroganz zuhört, wenn sie dem Iran mit unwirksamen Sanktionen droht, wenn man Trump und seinem MAGA zuhört, wenn Sunak große Töne spuckt und Macron Napoleon spielt, wenn er sagt: “Die Welt ist auf der Seite der Ukraine”, “Russland ist isoliert”, “wir werden China eindämmen” oder “der Iran hat Israel angegriffen”, dann zeigt das genau das: die Diener der Monopole sind damit beschäftigt, mit kleinen Bleisoldaten zu spielen, ohne zu merken, dass ihr Spielbrett immer kleineren wird.

Wenn die multipolare Welt ihre “kalibrierten” Angriffe fortsetzen kann, in welcher Form auch immer (einige mehr militarisiert, andere mehr kommerziell und technologisch), können wir sicher sein, dass sie in der Lage sein wird, die Aufgabe zu vollenden, die andere bereits begonnen haben: dem Neokolonialismus ein Ende zu setzen, der den globalen Süden immer noch knebelt.

Auf zum Kalibrieren!