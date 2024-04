Forscher untersuchen Covid-Impfstoffe und sind schockiert: 50 Elemente, darunter Arsen und Uran

Die Forscherin Lorena Diblasi und die Professorin Marcela Sangorrín von der Universidad Nacional de Comahue in Neuquén, Argentinien, untersuchten 2022 eine Reihe von Corona-Impfstoffen unter dem Fluoreszenzmikroskop.

Alles musste im Geheimen geschehen, denn der Inhalt der Flaschen durfte nicht untersucht werden.

In einem Impfstoff aus der Charge FN1672 von Pfizer, der einen Menschen schwer geschädigt hatte, wurde ein Fremdkörper entdeckt, der nicht in einen Impfstoff gehört. Allein aus diesem Grund müssten diese “Impfstoffe” vom Markt genommen werden, so Diblasi.

In einem Impfstoff von Pfizer haben sie etwas gefunden, bei dem es sich zweifellos um Grafenoxid handelt. In einem anderen Impfstoff fanden sie ein Partikel, das wie ein Band aussah.

Diese Fremdpartikel waren auch bei AstraZeneca zu finden. In diesem Impfstoff fanden sie Partikel, die ebenfalls Grafenoxid ähnelten und Kohlenstoff und Sauerstoff, aber auch viel Kupfer enthielten.

In einem Pfizer-Impfstoff der Charge FK8892 fanden sie einen Partikel, der zu 50 Prozent aus Eisen bestand und zudem Chrom, Kupfer und Mangan enthielt. Ein weiteres Partikel bestand aus Silizium, Cäsium, Titan, Fluor und Brom.

Die Beweise wurden dem argentinischen Gesundheitsministerium, der Justiz und den Aufsichtsbehörden übergeben, aber niemand unternahm etwas. Eine Untersuchung wurde nicht eingeleitet.

Diblasi wies darauf hin, dass die Corona-Impfstoffe nicht in den Labors der Impfstoffhersteller entwickelt wurden, sondern von der Darpa, der Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums.

Viele Menschen starben oder erkrankten an den Folgen der ihnen injizierten Substanzen. Die ganze Weltbevölkerung wurde vergiftet. Das sind laut Diblasi die geimpften Menschen.

„Was wir gefunden haben, ist unglaublich. Mehr als 50 (!) chemische Elemente in den Impfstoffen, darunter Lithium, Beryllium, Bor, Magnesium, Aluminium, Kalium, Kalzium, Vanadium, Chrom, Eisen, Kobalt, aber auch Arsen, Gallium, Selen und sogar Cer, Europium, Dysprosium, Hafnium und Uran“.

Kalzium könnte erklären, warum Gehirnscans in bestimmten Bereichen Verkalkungen zeigen.

Die argentinischen Forscher recherchierten in der Literatur und fanden heraus, dass Dysprosium und Europium in Kombination mit Grafenoxid verwendet werden, um Quantenpunkte, winzige Halbleiterpartikel, für die Neuromodulation herzustellen. “Das geschieht ganz bewusst. Und deshalb werden überall Antennen angebracht”, so Diblasi.

Der Inhalt der AstraZeneca-Flasche erstaunt sie immer noch: Hafnium, Rhenium, Iridium, Thallium, Quecksilber, Blei und Wismut.

„Das muss aufhören. Wir müssen uns zusammentun und sagen: Genug ist genug”.