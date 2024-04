Pfizer hat Aufsichtsbehörden absichtlich nicht über DNA-Fragmente in den Covid-Impfstoffen informiert, sagt ein hoher Beamter von Health Canada

Ein hochrangiger Beamter der kanadischen Gesundheitsbehörde hat enthüllt, dass der Pharmariese Pfizer die Aufsichtsbehörden absichtlich nicht darüber informiert hat, dass der mRNA-Impfstoff COVID-19 eine DNA-Sequenz des Simian Virus 40 (SV40) enthält. Dr. Philip Buckhault bestätigte am 23. April frühere Erkenntnisse, dass die DNA-Menge im mRNA-Serum den von den Aufsichtsbehörden festgelegten Grenzwert überschreitet.

Diese Informationen sind in mehreren E-Mails enthalten, die zwischen Mitarbeitern der wichtigsten Arzneimittelbehörden ausgetauscht wurden, darunter Health Canada (HC), die U.S. Food and Drugs Administration (FDA) und die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Die Informationen wurden durch einen Antrag auf Informationszugang erhalten, berichtet die Epoch Times.

Am 23. August 2023 schrieb Dr. Dean Smith, ein leitender wissenschaftlicher Gutachter in der Abteilung für Impfstoffqualität von Health Canada, eine E-Mail über SV40 an einen Kollegen bei der FDA.

Zwei Wochen zuvor hatte Health Canada von Pfizer die Bestätigung erhalten, dass SV40-DNA-Sequenzen im COVID-19-Impfstoff des Unternehmens enthalten waren.

“Ich weiß, dass es innerhalb des CBER [Center for Biologics Evaluation and Research] eine interne Diskussion über das Vorhandensein einer SV40-Enhancer/Promoter-Sequenz gegeben hat, und man zu dem Schluss gekommen ist, dass ihr Vorhandensein in keinem Zusammenhang mit dem Zweck des Pfizer-Plasmids als Transkriptionsvorlage für ihren COVID-19-mRNA-Impfstoff steht”, schrieb Dr. Smith.

“Pfizer hat uns kürzlich darüber informiert, dass sie sich offenbar entschieden haben, diese Information weder bei der ersten noch bei einer späteren Einreichung bei der EMA, der FDA zu erwähnen”.

Dr. Smith fügte hinzu, dass die Informationen im April 2023 unabhängig durch eine Vorabpublikation des amerikanischen Wissenschaftlers Kevin McKernan veröffentlicht wurden.

Dr. McKernan, ein Genomik-Experte, fand DNA-Mengen in mRNA-Seren, die den von den Gesundheitsbehörden festgelegten Grenzwert überschritten. Dr. Smith schrieb, die Studie werfe “Fragen an die Behörden auf”.

Nachdem diese Fragen aufgetaucht waren, behauptete Health Canada, dass es sich bei der SV40-Enhancer/Promoter-Sequenz um ein “Rest-DNA-Fragment” im Pfizer-BioNTech-Impfstoff COVID-19 handele. “Das Fragment ist inaktiv, hat keine funktionelle Rolle und liegt nachweislich unter dem von Health Canada und anderen internationalen Aufsichtsbehörden festgelegten Grenzwert”, so die Behörde.

“NULL Kontrollen”.

Diese Behauptung wurde von Dr. McKernan und anderen, einschließlich Dr. Philip Buckhaults, Professor für Krebsgenomik und Direktor des Cancer Genetics Laboratory an der Universität von South Carolina, bestritten.

Als Reaktion auf die von Health Canada veröffentlichten Informationen schrieb McKernan eine Reihe von Artikeln auf Platform X. “Bis heute wurde in Kanada kein Impfstoff mit einer solchen Kontaminationssequenz zugelassen”, schrieb er.

“Pfizer hat [HC] versichert, dass es sich bei der Sequenz nicht um Material zur Plasmidherstellung handelt. Das ist eine dreiste Lüge. Ohne den Promotor für das Antibiotika-Resistenzgen kann man keine Plasmide herstellen. Er ist in Säugetierzellen aktiv. Wenn er nicht gebraucht wird, warum ist er dann da?

McKernan wies auch darauf hin, dass Health Canada von Pfizer das Protokoll der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) angefordert hat, was bedeutet, dass sie NULL Überprüfungen dieser DNA-Kontamination durchgeführt haben und sich rundum auf das “Wort des Herstellers verlassen”.

Einige Wissenschaftler befürchten, dass die in den mRNA-Injektionen enthaltenen DNA-Fragmente in das menschliche Genom integriert werden und dort Probleme wie Krebs verursachen könnten. Dr. Joseph A. Ladapo, Leiter des Florida Public Health Service, forderte aufgrund dieser Risiken einen dringenden Stopp der Injektion von mRNA-Produkten.

Dr. Buckhaults hat eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, um diese Risiken zu untersuchen. Am 23. April schrieb der Forscher auf X, dass er frühere Befunde bestätigt habe, wonach die DNA-Menge in mRNA-Seren den von den Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwert überschreite.

Auch Dr. David Speicher, ein kanadischer Virologe, der die Ergebnisse von Dr. McKernan und Dr. Buckhault bestätigte, sagte der Epoch Times, dass er über die Ergebnisse in internen E-Mails, die zwischen Mitarbeitern von Health Canada ausgetauscht wurden, besorgt sei.

“Wir haben mehrere Fläschchen getestet und wissen, dass der SV40-Enhancer-Promoter-Gehalt im XBB.1.5-Booster ähnlich hoch ist wie in anderen COVID-modRNA-Impfstoffen von Pfizer, was ihn ebenso problematisch macht. Pfizer hat den Impfstoff nicht zugelassen, aber leider sind die Zulassungsbehörden mehr daran interessiert, die Impfraten in der Bevölkerung zu erhöhen, als die mit diesen Impfstoffen verbundenen Gesundheitsrisiken zu berücksichtigen”, sagt Dr. David Speicher.