Der russische Außenminister hat sich besorgt über die Unterstützung der Ukraine durch den Westen, insbesondere durch die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich, geäußert.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow äußerte in seiner Videoansprache an die Teilnehmer der Moskauer Konferenz zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen am Montag die Sorge, dass die Unterstützung der Ukraine durch die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich zu erheblichen strategischen Risiken führe.

Lawrow warnte, dass diese Situation die Möglichkeit einer direkten Konfrontation zwischen den größten Atommächten der Welt eskalieren lasse.

Der russische Außenminister erklärte, dass die Vereinigten Staaten und die NATO darauf fixiert seien, eine “strategische Niederlage” gegen Russland zu erreichen, und betonte die Gefahren eines solchen Konfrontationskurses, der das Risiko einer nuklearen Eskalation erhöhen könnte.

“Die Westmächte bewegen sich auf gefährliche Weise am Rande eines direkten militärischen Zusammenstoßes zwischen Atommächten, der katastrophale Folgen haben könnte”, sagte Lawrow.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten behaupten, dass ihre Hilfe für die Ukraine darauf abzielt, die Verteidigung des Landes im laufenden Krieg zu stärken. Sie behaupten, dass es Russlands Aktionen sind, die die Spannungen zwischen Ost und West verschärfen, was durch ihre wiederholten Warnungen vor einem drohenden Atomkonflikt unterstrichen wird.

Lawrow sagte: “Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass die ‘Troika’ der westlichen Nuklearstaaten zu den Hauptsponsoren des kriminellen Kiewer Regimes und den Hauptinitiatoren verschiedener provokativer Schritte gehört. Wir sehen darin ernsthafte strategische Risiken, die zu einem Anstieg der nuklearen Gefahr führen.”

Es ist erwähnenswert, dass das Trio der westlichen Nationen, die über nukleare Fähigkeiten verfügen, aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich besteht.

Er bekräftigte ferner, dass Russland bereit sei, die Diskussionen über die Ratifizierung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) wieder aufzunehmen, sobald die Vereinigten Staaten diesem Beispiel folgen.

“Die Rücknahme der Ratifizierung des Vertrags durch Russland war eine logische Reaktion auf die … zerstörerischen Aktionen der Vereinigten Staaten und anderer westlicher Länder. Gleichzeitig bleiben wir ein vollwertiger Teilnehmer am Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir die Einrichtung unseres Segments des Internationalen Überwachungssystems abgeschlossen. Wir sind bereit, auf die Frage der Ratifizierung des Vertrags zurückzukommen, sobald die Vereinigten Staaten dies tun”, betonte er.

Inmitten einer umfassenden Kampagne der hybriden Kriegsführung gegen Russland erklärte Lawrow, dass es derzeit keine Grundlage für Gespräche mit den Vereinigten Staaten über Rüstungskontrolle und strategische Stabilität im Allgemeinen gebe.

Lawrow warf den westlichen Mächten vor, sie versuchten, die Atomwaffenarsenale Russlands und Chinas zu beschränken und gleichzeitig nichtnukleare Fähigkeiten auszubauen, um eine einseitige militärische Dominanz zu erreichen.

Kampagne des Westens zur Untergrabung des russischen Rufs

In einer vernichtenden Kritik behauptete Lawrow, der Westen baue aktiv ein globales Raketenabwehrsystem auf, das darauf abziele, Gegner zu neutralisieren. Außerdem beschuldigte er die westlichen Staaten, Atomwaffen in Europa zu stationieren, Mittel- und Kurzstreckenraketen in verschiedenen Regionen der Welt zu stationieren und die Stationierung von Waffen im Weltraum zu planen.

Der russische Spitzenbeamte erklärte auch, dass der Westen eine Propagandakampagne führe, um Russlands Ruf zu untergraben. Ziel dieser Kampagne sei es, den Fokus der internationalen Gemeinschaft von den tatsächlichen Bedrohungen im Weltraum abzulenken und stattdessen zusätzliche finanzielle Mittel für den Ausbau der eigenen militärischen Weltraumfähigkeiten zu sichern.

“Unsere Priorität bleibt die Entwicklung eines internationalen rechtsverbindlichen Instruments, das zuverlässige Garantien zur Verhinderung der Stationierung von Waffen im Weltraum bietet”, betonte er.