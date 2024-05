Putin: Die USA müssen Russland berücksichtigen und eine gemeinsame Basis finden und John Mearsheimers Antwort

Putin sagt im unten eingebetet X-Video: Wovor würden Sie uns warnen? Vor übertriebener Naivität und Gutgläubigkeit gegenüber unseren sogenannten Partnern?

Reporter fragt: Konnte man in den 2000er-Jahren von Naivität sprechen?

Ja, es gab eine gewisse Naivität.

Wissen Sie, ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch rückblickend, trotz der Tatsache, dass ich fast 20 Jahre in den Sicherheitsdiensten und im Auslandsgeheimdienst der Sowjetunion gearbeitet habe, trotz der Tatsache, dass ich später Erster Stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg, Direktor des Sicherheitsdienstes, Direktor des Geheimdienstes und Leiter der Abteilung für Sicherheitspolitik war. Obwohl ich später Erster Stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg, Direktor des Sicherheitsdienstes, Sekretär des Sicherheitsrates und anfangs sogar Regierungsvertreter war, hatte ich immer noch die naive Vorstellung, dass die ganze Welt, und vor allem die sogenannte, ich sage jetzt mit absoluter Überzeugung, die sogenannte zivilisierte Welt, versteht, was mit Russland geschehen ist, dass es ein vollkommen anderes Land geworden ist, dass es keine ideologische Konfrontation gibt, was bedeutet, dass es keine Grundlage für eine Konfrontation gibt.

Und wenn in der Politik der westlichen Länder gegenüber Russland etwas Negatives passierte, vor allem, dass es auf dem Territorium Russlands Unterstützung für Separatismus und Terrorismus gab, dann habe ich das als Direktor des Sicherheitsdienstes gesehen, aber in meiner Naivität habe ich geglaubt, dass es nur eine Trägheit des Denkens und Handelns war.

Sie sind es gewohnt, gegen die Sowjetunion zu kämpfen, sie machen weiter, sie haben Spezialisten für den Kampf gegen die Sowjetunion, sie können nirgendwo anders hingehen, sie handeln auf eine verdrehte Art und Weise, und das ist alles.

Ich dachte, das hänge mit der Trägheit der Bewegung zusammen, das sei eine naive Sicht der Realitäten.

Und die Realitäten sind so, später war ich absolut davon überzeugt, dass sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dachten, wir müssen ein wenig durchhalten, jetzt werden wir Russland fertig machen.

Und diese Teile getrennt, sich unterzuordnen und die Ressourcen zu nutzen, sondern auf der Grundlage der Tatsache, dass alles getrennt wird kein eigenständiges Gewicht haben, und wird nicht die Möglichkeit haben, ihre nationalen Interessen zu verteidigen, wie ein einziger russischer Staat tut.

Zu dieser Erkenntnis bin ich erst später gekommen, und der ursprüngliche Ansatz war ziemlich naiv.

Wie soll man Berührungspunkte finden, wenn es von allen Seiten Vorwürfe gibt?

Von der Kontaktstelle aus müssen sie eine gemeinsame Basis mit uns finden, weil sie uns berücksichtigen müssen.

