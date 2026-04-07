Polizeistaat Russland: Behörden kontrollieren Handys auf verbotene Apps und VPNs und zwingen Bürger zur Nutzung der Überwachungs-App MAX

Von The Winepress

„Wir haben jetzt keine andere Wahl – wenn man zum Beispiel einen Arzttermin vereinbaren oder Steuern zahlen will, muss man das über Max erledigen. Den Code für den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen bekommt man nirgendwo anders.“

Die Meinungs- und Informationsfreiheit in Russland wird immer weiter eingeschränkt, da der Kreml weiterhin restriktive Maßnahmen ergreift, um Bürger daran zu hindern, auf Informationen oder Plattformen zuzugreifen, die vom Staat nicht genehmigt sind.

Ein Video eines russischen Mannes aus der Region Rostow ging viral, nachdem er gefilmt hatte, wie er von der Polizei angehalten und durchsucht wurde, um zu prüfen, ob sich auf seinem Handy verbotene Apps oder VPNs (Virtual Private Networks) befanden.

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Etwas ist schiefgelaufen

The WinePress berichtete im November, dass Russland seine neue All-in-One-App namens MAX eingeführt hat, die digitale ID, soziale Medien, Bankgeschäfte, Krankenakten und mehr in einer einzigen App vereint. MAX wurde – laut dem Wortlaut des von Präsident Wladimir Putin unterzeichneten Gesetzesentwurfs – ausdrücklich in Anlehnung an Chinas WeChat-App entwickelt. WeChat wird zur Durchsetzung des sozialen Kredit-Scores der Kommunistischen Partei Chinas genutzt.

Um die Russen zur Nutzung der App zu zwingen, verschärfte Russland sein Vorgehen gegen soziale Medien und andere nicht vom Westen genehmigte Plattformen und begann, VPNs zu verbieten.

Der Abgeordnete der Staatsduma, Andrej Swinzow, erklärte gegenüber der Gazeta, dass die Anonymität im Internet vollständig aufgehoben würde, sollten solche Protokolle zur digitalen Identitätsprüfung eingeführt werden.

„Eine riesige Zahl von Lobbyisten der Plattformen bremst jegliche Veränderungen zur Wiederherstellung der Ordnung im Internet. Aber in nicht allzu ferner Zukunft – in drei, höchstens fünf Jahren – wird alles, was wir im Internet tun, de-anonymisiert sein, das heißt, jeder Internetnutzer wird sich über einen speziellen Identifikator registrieren, der sein Alter und bestimmte andere Zugangsvoraussetzungen bestätigt. „Ein Analogon zu ‚State Services‘ – wenn man ein verifizierter Nutzer ist, eröffnet sich einem ein möglichst breites Spektrum an Funktionen. Ich denke, es ist an der Zeit, etwas Ähnliches einzuführen, um alle sozialen Netzwerke und Plattformen von diesen Bots und der unendlichen Menge an generierten Inhalten zu säubern. „Sehr schnell verwandelt sich das Internet in ein totes Internet, in dem Bots Inhalte generieren, Bots diese auf verschiedenen gefälschten Seiten platzieren und der Feed bereits mit generierten Inhalten gefüllt ist, die keinen echten, lebenden Autor haben. Das heißt, all dies sind Bot-Farmen. „All dies wird in den kommenden Jahren zunehmen, und natürlich werden sowohl die Plattformen selbst als auch die Gesellschaft einfach von allen verlangen, solche Schutzsysteme gegen unerwünschte Inhalte, illegale Inhalte und Inhalte zu implementieren, die keinen menschlichen Autor haben, sondern lediglich ein System zur Produktion von Inhalten. Dies muss eingeschränkt werden, sonst verliert die Nutzung sozialer Netzwerke jeglichen Sinn, da 99 % der Inhalte aus Robotern, Bots und Seiten bestehen werden.“

In den letzten Wochen hat sich dieser Informationskrieg verschärft. Trotz des VPN-Verbots haben immer mehr Russen, insbesondere die jüngeren Generationen, die Nutzung von VPNs zu einer Selbstverständlichkeit gemacht und trauen sich ohne ein solches Netzwerk nicht mehr, online etwas zu sagen oder zu tun.

The Moscow Times berichtete am 3. April:

„Jeder in der Schule hat ein VPN“, erzählte ein Teenager der Moscow Times unter der Bedingung der Anonymität. „Nicht nur für Messenger, sondern auch zum Zocken.“

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) sind für Millionen von Russen zu einer alltäglichen Notwendigkeit geworden, da die Regierung ausländische Social-Media-Plattformen, Messaging-Apps und unabhängige Medien eingeschränkt hat. Die Behörden haben ihre Bemühungen zur Blockierung von VPNs verstärkt, da deren Beliebtheit gewachsen ist – doch die Zahl der Nutzer steigt weiter an.

Eine Moskauerin sagte, sie müsse ihr VPN sogar einschalten, um einen Kommentar abzugeben. „Fragen Sie mich lieber, wie sich das auf meine Nerven auswirkt“, sagte sie.

Russische Internetnutzer müssen sich heute mit immer weiterreichenden Einschränkungen auseinandersetzen, wobei die Gesamtzahl der auf der Sperrliste stehenden Websites mittlerweile bei 4,7 Millionen liegt.

Eine 29-jährige Social-Media-Marketing-Expertin aus der fernöstlichen Republik Sacha berichtete der „Moscow Times“, dass sie für ihre Arbeit VPNs nutzen muss, um auf Instagram und andere gesperrte Plattformen wie YouTube zuzugreifen. Normalerweise lade sie alle sechs Monate einen neuen VPN-Dienst herunter, sobald ihr aktueller blockiert werde, sagte sie.

Es ist schwierig, genau zu bestimmen, wie viele Menschen in Russland VPNs nutzen. App-Downloadzahlen sind kein verlässlicher Maßstab für die Nutzerzahlen, da viele Menschen mehrere VPNs als Backup herunterladen. Einige Schätzungen legen nahe, dass Russland weltweit an zweiter Stelle bei der VPN-Nutzung steht, wobei etwa 37,6 % der Internetnutzer darauf zurückgreifen.

Bis Mitte Januar hatte [die staatliche Kommunikationsaufsichtsbehörde] Roskomnadzor den Zugan gzu mehr als 400 VPNs eingeschränkt. Russlands App Store hat diesen Monat auf Anfrage von Roskomnadzor ebenfalls mehrere VPN-Apps entfernt. Das russische Gesetz verbietet die Werbung für VPN-Dienste und sieht Geldstrafen von bis zu 150.000 Rubel (1.846 $) für Einzelpersonen und 500.000 Rubel (6.153 $) für Unternehmen vor.

Seit Mittwoch haben die Behörden blockiert, dass Apple-ID-Guthaben über Mobilfunkkonten aufgeladen werden können – eine der beliebtesten Zahlungsmethoden im Apple Store, seit internationale Zahlungsdienste wie Visa und MasterCard 2022 ihren Betrieb in Russland eingestellt haben. Moskauer Einwohner bestätigten gegenüber der Moscow Times, dass sie kein Geld von ihrem Mobilfunkguthaben auf ihre Apple-ID-Konten überweisen konnten.

Unabhängig davon könnten Mobilfunkbetreiber laut Berichten von Forbes Russia und BBC Russian bis zu 150 Rubel (1,80 $) pro Gigabyte für die Nutzung von mehr als 15 GB internationaler Daten verlangen, die monatlich über VPNs geleitet werden.

„Das Internet wird zu etwas, das sich nur noch die Reichen leisten können“, sagte der Experte Eldar Murtazingegenüber der kremlfreundlichen Boulevardzeitung Komsomolskaja Prawda. „Höchstwahrscheinlich werden unerschwingliche Preise eingeführt, damit die Menschen aus finanziellen Gründen auf [VPNs] verzichten. Dies wird dazu führen, dass alle auf das russische Internet beschränkt sind.“

Das Ministerium für digitale Entwicklung hat große Plattformen, darunter Banken und Marktplätze, aufgefordert, Nutzer zu blockieren, die über VPNs auf Dienste zugreifen, oder sie riskieren, ihren Platz auf der staatlichen „weißen Liste“der unverzichtbaren Websites zu verlieren, auf die während Ausfällen zugegriffen werden kann, berichtete Kommersant.

Der Vorstoß zur Einschränkung von Informationen und des Internets wurde laut dem Abgeordneten der russischen Staatsduma, Michail Matwejew, als „Hysterie“ bezeichnet; er fügte hinzu, dass der Kreml ein „digitales Konzentrationslager“ errichte.

„Unsere Regierung legt eine Menge Heuchelei an den Tag. Zum Beispiel, wenn Beamte, die dazu aufrufen, auf alle Importe zu verzichten, selbst Importwaren bevorzugen, oder wenn Abgeordnete die neuesten iPhone-Modelle kaufen. Oder wenn Leute, die Telegram als Feind bezeichnen, selbst dort angemeldet sind, oder wenn der Chef des größten heimischen Automobilwerks selbst ein ausländisches Auto fährt. „Wenn all das zusammenbricht, werden die Leute, die sich das alles ausgedacht haben, beiseite treten und so tun, als hätten sie nichts damit zu tun.“

In einigen Regionen kommt es weiterhin zu Ausfällen und „Drosselungen“ – also zur künstlichen Verlangsamung der Ladezeiten, damit der Nutzer das Warten auf die Seitenwechsel der Website aufgibt –, und manche vermuten, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Regierung den Zugriff der Russen einschränkt.

„Wir haben im Moment praktisch kein mobiles Internet“, sagte Diana, eine Lehrerin aus St. Petersburg Mitte 30, gegenüber Al Jazeera. „Das bedeutet, dass man keine Karten, Apps oder sonst irgendetwas nutzen kann. Und in Moskau kann man nicht einmal aus der Innenstadt telefonieren. Das Handy ist einfach nur noch ein Klotz. Ja, und man kann nur noch bar bezahlen. Kurz gesagt, man fühlt sich, als wäre man 20 Jahre in der Vergangenheit.“

Diana sagte, sie und andere Russen würden dazu gedrängt, MAX zu nutzen.

„Wir haben jetzt keine andere Wahl – wenn man zum Beispiel einen Arzttermin vereinbaren oder Steuern zahlen will, muss man das über Max erledigen. Den Code für den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen bekommt man nirgendwo anders.“ Anastasiya Zhyrmont, Referentin für Osteuropa und Zentralasien bei der Digitalrechtsorganisation Access Now, sagte gegenüber Al Jazeera:

„Durch die Einschränkung des Zugangs zu externen Plattformen verringert der Staat die Konfrontation mit unabhängiger Berichterstattung und alternativen Standpunkten und stärkt so seine Fähigkeit, die öffentliche Meinungsbildung zu Propagandazwecken zu steuern.“ „Dadurch entsteht ein streng kontrollierter digitaler Raum, in dem der Zugang zu Informationen gefiltert, kontrolliert und bei Bedarf unterdrückt wird. In diesem Sinne geht es beim ‚souveränen Internet‘ nicht nur um digitale Autonomie – es geht um Informationskontrolle, die Propaganda, Überwachung und Zensur in großem Maßstab ermöglicht. „Auf Ersuchen von Roskomnadzor hat Apple stillschweigend Dutzende von VPN-Diensten aus dem russischen App Store entfernt, und unabhängige Überwachungen ergaben, dass fast 100 Apps praktisch nicht mehr verfügbar waren. Auf technischer Ebene kann die russische Filterinfrastruktur viele gängige VPN-Protokolle erkennen und blockieren.“

Sie warnte davor, dass MAX ein Instrument zur Massenüberwachung sei.

„MAX zeichnet nicht nur Benutzernachrichten oder Metadaten auf. MAX kann Ihre Bewegungen in Echtzeit melden – ein Tool, das unter repressiven Bedingungen die Teilnahme an Protesten oder politischen Versammlungen offenlegen oder einfach Ihre persönlichen Kontakte und Ihre Mobilität nachverfolgen kann. Berichten zufolge ist die App zu noch weitergehenden Eingriffen fähig: Sie kann das Mikrofon, die Kamera oder die Bildschirmaufzeichnung unbemerkt aktivieren, selbst wenn der Nutzer glaubt, die App sei inaktiv.“

Aufgrund dieser Razzien nutzt die Regierung die Situation, um ihre eigenen Hintergedanken durchzusetzen.

Wie von Edward Slavsquat dokumentiert:

Um eine lange (und noch andauernde) Geschichte kurz zu machen: Die Behörden töten in mehreren Regionen Sibiriens das Vieh kleiner Bauernhöfe, angeblich um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern (ohne sich die Mühe zu machen, die Tiere vor der Tötung zu testen). Die Landwirte wurden mit lächerlichen Summen entschädigt, die nur einen Bruchteil des tatsächlichen Marktwerts ihrer Tiere ausmachen. Viele können sich keine neuen Tiere leisten und sind nun finanziell ruiniert.

Als Landwirte begannen, Videos zu teilen, in denen ihre Kühe ohne Grund geschlachtet wurden, griffen die Behörden auf traditionelle Terror- und Einschüchterungstaktiken zurück.

Als das nicht funktionierte, behauptete die Regionalregierung,die Videos, die die wahnsinnige Kuhschlachtung dokumentierten, seien KI-generierte Fälschungen.

Unterdessen blieb der Viehbestand großer und politisch gut vernetzter landwirtschaftlicher Großbetriebe in der Region unberührt.

Unterdessen schlägt das Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenkommunikation laut Izvestia, vor, eine Reihe von Internetdienstanbietern (ISPs) zu verbieten, was kleinere Unternehmen im Land praktisch ruinieren würde.

Zu den neuen Anforderungen gehören höhere Lizenzgebühren, eine höhere Mindestbetriebsliquidität und die obligatorische Installation der SORM-Abhörgeräte des FSB.

Insgesamt werden die vorgeschlagenen Maßnahmen zu einem Rückgang der Zahl kleiner Kommunikationsunternehmen und zu einer Marktkonsolidierung führen, sagt Alkhas Mirzabekov, Generaldirektor des Moskauer Betreibers ESK.

„Einerseits wird es für den Staat einfacher sein, die Einhaltung der Lizenzbedingungen und anderer Branchenanforderungen – wie beispielsweise derjenigen im Zusammenhang mit der Anbindung an SORM – durch die verbleibenden Betreiber zu überwachen. Andererseits wird dies zu einem Rückgang des Wettbewerbs auf dem Markt und letztlich zu einer Erhöhung der Tarife für Privatkunden-Internet und Pay-TV führen“, merkte er an.

KOMMENTAR DES AUTORS

„Freies“ Russland, was?

Wenn man all den Pro-BRICS- und pro-russischen Handlangern in den sogenannten alternativen Medien zuhört – Leuten wie Tucker Carlson, Jeffrey Sachs, Jimmy Dore, Scott Ritter, Oberst Douglas MacGregor, Pepe Escobar, Richter Andrew Napolitano usw. – müsste man meinen, wie großartig Russland ist, mit seinem stolzen Nationalismus und seiner historischen christlich-orthodoxen Tradition, und dass es ein Leuchtfeuer gegen die „Great Reset“-Klasse in Brüssel, Davos und Washington D.C. ist.

Ach wirklich? Dann erklären Sie das doch mal.

Das werden sie nicht tun. Sie werden weiterhin mit ihren hegelianisch-dialektischen Narrativen als Torwächter fungieren, ein wenig Wahrheit erzählen und auf westliche Probleme hinweisen (von denen es viele gibt; und ja, die Vereinigten Staaten sind ein böses Imperium), aber dann so tun, als seien Russland, China, Indien, Iran, Brasilien usw. völlig unschuldig und frei von Schuld, und alle Probleme, die auftreten, seien auf westliche Einmischung zurückzuführen.

Die Wahrheit ist, dass diese Experten, bezahlten Handlanger und Agenten dazu da sind, die Menschen in die „liebevollen“ Arme der Vereinten Nationen, des Internationalen Währungsfonds, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und anderer globalistischer Institutionen zu treiben.

Das ist keine Übertreibung: Man muss nur die von den BRICS-Staaten unterzeichneten Erklärungen von Kasan und Rio de Janeiro lesen, denn sie lesen sich eindeutig wie die Erklärungen der G20 und erklären, dass die UNO und der IWF an der Spitze der globalen Regierungs- und Finanzpolitik stehen sollen.

Das ist der Köder: Alle dazu bringen, die aktuelle Lage im Westen zu hassen (und das aus gutem Grund), sie zum Einsturz bringen und dann Globalisierung 2.0 in Form von Multipolarität anbieten; Massenüberwachung, symbolische Ketten- und Fesselsklaverei, Ernährungs- und Fleischrestriktionen, SMART-alles, soziale Bonitätsbewertungen, CO2-Steuern usw. usw.

Es gab noch andere, die ich früher empfohlen habe, bevor mir klar wurde, dass sie eine UN-freundliche Rhetorik verbreiten. Werden sie jemals über die Dinge sprechen, die ich gerade aufgezählt habe? Natürlich nicht.

Was Al-Jazeera über MAX berichtet hat, sollte nicht übersehen werden, denn wie ich bereits letztes Jahr berichtet habe, ist MAX darauf ausgelegt, Chinas WeChat nachzuahmen; und hier in den USA hat Elon Musk gesagt, dass er X in eine App verwandeln will, genau wie WeChat, mit tokenisiertem Geld und allem Drum und Dran.

Es passiert überall…

Es wird immer schwieriger zu erkennen, was in Russland vor sich geht, da sowohl Russland als auch westliche Länder gegenseitig Medien und den Zugang zu Informationen sperren, aber es gibt immer noch einige russische Kanäle, die ich abonniere, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie man dort denkt.

Es ist nicht so schwarz-weiß, wie uns die vom Westen kontrollierten Medien glauben machen wollen. Manche in Russland schlucken alles, was Putin sagt, aber es gibt auch viele, die erkennen, dass sie in einem totalitären Staat leben. 1420 von Daniil Orain bietet einige gute Interviews, die eine andere Perspektive auf das Geschehen dort vermitteln. Edward Slavsquatist ein weiterer guter Autor.

Doch diese unterschiedlichen Meinungen kommen in diesen gefälschten „alternativen“ Mediensendungen nicht zur Sprache. Sie stopfen uns UN-Propaganda auf, in der sich Wahrheit mit Lügen und Falschdarstellungen vermischt. Aber man soll ihnen vertrauen, denn sie sind ja die „Experten“. Oder wie steht es mit diesen militärischen „Experten“, die uns wiederholt versicherten, der Krieg in der Ukraine sei „in einer Woche vorbei“ – und nun sind wir schon im vierten Jahr, und diese Leute erzählen uns immer noch, der Krieg werde bald endgültig enden.

Wenn „die Wahrheit“ auf lineare Weise dargestellt wird – rechts oder links, so oder so –, ist das fast immer ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man an der Nase herumgeführt wird.

Aber stell dir vor, du fährst die Straße entlang und die Polizei hält dich an, um dein Handy zu durchstöbern und zu prüfen, ob du verbotene Apps und VPNs hast. Das ist der pure Wahnsinn.

Der vierte Verfassungszusatz in den USA soll genau das verhindern, aber die Trump-Regierung hat gezeigt, dass ihr das egal ist.

Und was ist mit dem Vieh, das nach Russland geht? Klingt nach dem gleichen Vogelgrippe-Quatsch, den sie in den USA verbreiten. Klingt für mich ziemlich nach WEF…

Unter dem Strich läuft die ganze Welt nach diesem „Great Reset“. Nichts ist jemals so, wie es scheint, besonders heutzutage. Nehmen Sie das, was Sie hören und sehen, nicht für bare Münze.