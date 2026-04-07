Von Tyler Durden

Verfasst von Andrew Korybko,

Sollte die NATO als Ganzes nach einem hypothetischen Austritt der USA mehr oder weniger intakt bleiben und die USA anschließend bilaterale Sicherheitsabkommen mit Polen, den baltischen Staaten und der Türkei schließen, würde sich aus russischer Sicht nicht viel ändern.

Trumps jüngste Äußerungen über einen Austritt der USA aus der NATO werden von vielen Europäern ernst genommen, da er wütend darüber ist, dass sie sich weigern, ihm bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus zu helfen, ganz zu schweigen davon, dass sie den USA den Zugang zu ihren eigenen Stützpunkten auf ihrem Territorium und sogar zu ihrem Luftraum für den Einsatz im Dritten Golfkrieg verweigern.

Es ist jedoch möglich, dass dies nur ein Bluff ist, um die radikalen Reformen einzuleiten, die er ins Auge fasst und die hier im Zusammenhang mit einem früheren Bericht über seine angeblichen „Pay-to-Play“-Pläne beschrieben wurden.

Dennoch ist es auch möglich, dass er es tatsächlich ernst meint und dass die USA letztendlich aus der NATO austreten werden; in diesem Fall ist es sinnvoll, die Zukunft der transatlantischen Sicherheit zu analysieren.

Zunächst einmal befinden sich die Hauptquartiere sowohl von EUCOM als auch von AFRICOM in Deutschland, und es wäre sehr schwierig und umständlich, sie zu verlegen.

Daher könnten die USA in diesem Szenario ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit Deutschland schließen, das die Grundlage für weitere solche Abkommen mit anderen NATO-Mitgliedern bilden könnte.

Solche Vereinbarungen würden wahrscheinlich Bedingungen enthalten, die für die USA vorteilhaft sind, wie beispielsweise die Verpflichtung der Verbündeten, 5 % ihres BIP für Verteidigung aufzuwenden – wie es bereits von ihnen gefordert wurde – sowie die Bevorzugung amerikanischer Unternehmen bei militärtechnischen Beschaffungen.

Die USA könnten zudem verlangen, dass ihren Truppen Immunität für alle Straftaten gewährt wird, die sie während ihres Aufenthalts in einem verbündeten Land begehen.

Trump könnte, wie man ihn kennt, versuchen, Handelsprivilegien für die USA in jedem Sicherheitsabkommen zu verankern.

Die einzigen Länder, die solchen Bedingungen wahrscheinlich zustimmen würden, sind diejenigen, deren Staats- und Regierungschefs entweder aufrichtig Angst vor Russland haben oder die Öffentlichkeit unter diesem Vorwand manipulieren; somit sicher Polen und die baltischen Staaten, aber auch Finnland und Rumänien sind nicht auszuschließen.

Sie und die anderen NATO-Mitglieder würden untereinander weiterhin die Garantien des Artikels 5 genießen, aber es ist auch möglich, dass größere Mitglieder wie Frankreich, Deutschland, Italien und/oder das Vereinigte Königreich dem Beispiel der USA folgen und Forderungen an die kleineren Mitglieder stellen, um dies sicherzustellen.

In diesem Fall könnte sich das europäische Sicherheitssystem grundlegend verändern, doch die Sorge, dass Russland den Anschein von internen Streitigkeiten ausnutzen könnte (wenn auch nur zu Soft-Power-Zwecken und nicht durch die Einleitung von Feindseligkeiten gegen die NATO nach dem US-Austritt), könnte die genannten größeren Mitglieder davon abhalten, dies zu tun.

Wenn die NATO als Ganzes nach einem hypothetischen Austritt der USA mehr oder weniger intakt bleibt und die USA dann bilaterale Sicherheitsabkommen mit Polen und den baltischen Staaten schließen, würde sich aus russischer Sicht nicht viel ändern.

Das Gleiche gilt, wenn die USA ein solches Abkommen mit der Türkei schließen, die im Gegensatz zu Polen und den baltischen Staaten pragmatische Beziehungen zu Russland unterhält, aber bereit ist, durch die „Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand“ die Führung bei der Ausweitung des westlichen Einflusses entlang ihrer südlichen Peripherie zu übernehmen.

Sollten die USA weiterhin zur Verteidigung der Türkei verpflichtet bleiben, könnte jeder potenzielle Konflikt mit Russland den Dritten Weltkrieg riskieren. Wird ein solches Abkommen jedoch nicht geschlossen, könnte Russland proaktiver vorgehen, um den türkischen Einfluss dort zurückzudrängen.

Insgesamt ist nicht zu erwarten, dass sich die transatlantische Sicherheit wesentlich ändern wird, wenn die USA die NATO verlassen, solange sie Verpflichtungen ähnlich denen aus Artikel 5 gegenüber mehreren Schlüsselmitgliedern des Bündnisses – nämlich Polen, den baltischen Staaten und der Türkei – aufrechterhalten.

Sollte dies nicht der Fall sein, könnte Russland präventive militärische Maßnahmen gegen die NATO nach dem Austritt der USA in Betracht ziehen, um von ihr ausgehende Sicherheitsbedrohungen zu beseitigen; dies könnte jedoch durch das atomar bewaffnete Frankreich und/oder das Vereinigte Königreich verhindert werden, die ihre Verpflichtungen gemäß Artikel 5 gegenüber den Mitgliedern des Bündnisses bekräftigen.

Dann würde sich eigentlich nichts ändern.