Der Iran gewinnt den Krieg gegen die USA. So funktioniert es

Ben Norton

Der Iran gewinnt den von Trump begonnenen Krieg. Dies wird mittlerweile sogar von westlichen Medien eingeräumt. Teheran hat wichtige US-Militärbasen in Westasien zerstört und amerikanische Truppen nach Europa vertrieben.

Mehr als ein Monat ist vergangen, seit die Vereinigten Staaten und Israel am 28. Februar einen Angriffskrieg gegen den Iran begonnen haben.

Es ist nun klar, dass der Iran diesen Krieg gewinnt.

Die Regierung von Donald Trump hat es nicht geschafft, einen Regimewechsel oder den Zusammenbruch des Staates herbeizuführen. Die iranische Regierung hat sich als widerstandsfähig erwiesen.

Teheran hat zur Verteidigung asymmetrische Taktiken eingesetzt , indem es die Schwachstellen des US-Imperiums ins Visier genommen und dessen Militär, Wirtschaft und Verbündete schwer getroffen hat.

Tatsächlich hat der Iran die US-Militärbasen in Westasien erfolgreich zerstört und viele amerikanische Truppen aus der Region vertrieben. Das Pentagon führt diesen Krieg hauptsächlich von Stützpunkten in Europa aus.

Westliche Medien räumen ein, dass der Iran den Krieg gewinnt.

Dass der Iran den Krieg gewinnt, wird mittlerweile sogar von großen westlichen Medien eingeräumt.

Die britische Zeitung The Independent veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel „ Iran ist der klare Gewinner, da Trumps verzweifelter Friedensversuch zeigt, dass er aus dem Krieg aussteigen will“.

Politico veröffentlichte einen Meinungsbeitrag, in dem argumentiert wurde, dass der „Krieg gegen den Iran ein weitaus größerer strategischer Fehler “ sei als der Einmarsch der USA in den Irak im Jahr 2003.

Ironischerweise wurde dieser Artikel von dem ehemaligen US-Botschafter bei der NATO, Ivo Daalder, verfasst, der zuvor den Krieg gegen den Irak unterstützt hatte.

Die meisten US-Medien trugen zur Unterstützung des Irakkriegs der Regierung von George W. Bush bei, der einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht darstellte . Tatsächlich hat die Mainstream-Presse jahrzehntelang jeden größeren Krieg der USA unterstützt, darunter die Kriege in Korea, Vietnam, Jugoslawien, Irak (sogar zweimal), Afghanistan, Libyen, Syrien und Jemen – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Dies ist der erste große Krieg der USA seit Jahrzehnten, den die westlichen Medien von Anfang an kritisieren.

Die Zeichen stehen also an der Wand. Es ist jedem klar, dass dieser Konflikt eine Katastrophe ist und der Iran gewinnt.

Foreign Affairs ist das offizielle Organ des Council on Foreign Relations, dessen Mitglieder ein wahres Who’s Who der US-amerikanischen herrschenden Klasse darstellen. Doch selbst Foreign Affairs veröffentlichte einen Artikel, in dem anerkannt wird, dass der Iran diesen Krieg gewinnt .

Die Autorin des Essays, Narges Bajoghli, ist Professorin an der renommierten Johns Hopkins University, die ein wichtiges Rekrutierungsgebiet für das US-Außenministerium darstellt.

Bajoghli schrieb Folgendes in Foreign Affairs (alle Hervorhebungen hinzugefügt):

Gemessen an den Kriterien konventioneller Konflikte steht der Iran im Kampf gegen die USA und Israel schlecht da. Seine Gegner zerstören wichtige Ziele im Iran, töten seine Kommandeure und schwächen seine militärischen Anlagen. Doch diese Kriterien sind ungeeignet, um die Position des Irans im Krieg zu beurteilen . Das richtige Kriterium ist nicht einmal die Frage, ob der Iran die Angriffe gut verkraftet – was er tut. Die entscheidende Frage nach Kriegsende wird sein, ob Teheran seine strategischen Ziele erreicht . Und in dieser Hinsicht ist der Iran auf dem Vormarsch.

Dieses Ergebnis ist kein Zufall. Teheran bereitet sich seit fast vier Jahrzehnten auf diesen Krieg vor , seit die neue Revolutionsregierung im Iran-Irak-Krieg (1980–1988) ihre erste große militärische Bewährungsprobe bestehen musste. Nun verfolgt sie eine Strategie, die es geschafft hat, wichtige US-amerikanische und israelische Luftabwehrstellungen zu neutralisieren, US-Militärbasen am Persischen Golf schwer zu beschädigen, erhebliche wirtschaftliche Schäden zu verursachen und einen Keil zwischen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten am Golf zu treiben . Das iranische Regime übersteht also nicht nur die US-amerikanischen und israelischen Bombardierungen. Die gravierenden wirtschaftlichen und politischen Probleme, die es seinen Gegnern bereitet, verschaffen dem Iran auf strategischer Ebene die Oberhand.

Irans strategische Ziele im Krieg

Um beurteilen zu können, ob der Iran den Krieg gewinnt, ist es notwendig, die Ziele Teherans zu analysieren.

Das erste und offensichtlichste strategische Ziel Irans war die Verhinderung eines Regimewechsels und des Zusammenbruchs des Staates.

Die Trump-Administration glaubte zunächst, sie könne die iranische Regierung durch sogenannte Enthauptungsschläge stürzen, bei denen hochrangige politische und militärische Führer ermordet wurden.

Dennoch ist es Washington nicht gelungen, einen Regimewechsel herbeizuführen. Tatsächlich hat die iranische Regierung nicht nur ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen, sondern ist wahrscheinlich sogar noch stärker geworden, da sie über eine größere Legitimität in der Bevölkerung verfügt.

Viele Iraner, die der Islamischen Republik kritisch gegenüberstanden, haben sich hinter die Flagge gestellt und unterstützen den Staat, um zu verhindern, dass die USA die Kontrolle über ihr Land übernehmen (und dessen Öl, Bodenschätze und andere lukrative natürliche Ressourcen ausbeuten).

Im ersten Monat des US-israelischen Krieges fanden im Iran mehr als 850 öffentliche Demonstrationen zur Unterstützung der Regierung statt.

Der Iran zerstörte US-Militärbasen.

Ein langjähriges strategisches Ziel Irans ist es, das US-Militär aus Westasien zu vertreiben.

Die USA umgaben den Iran mit rund zwei Dutzend Militärbasen, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden.

Als Reaktion auf den Angriffskrieg zwischen den USA und Israel hat der Iran die meisten dieser Stützpunkte im Persischen Golf bombardiert.

Laut offiziellen Daten der türkischen Staatsmedienagentur Anadolu hat der Iran im ersten Kriegsmonat mindestens 5.471 Raketen- und Drohnenangriffe gegen die USA und ihre Verbündeten durchgeführt.

Diese iranischen Angriffe waren bemerkenswert erfolgreich.

Tatsächlich berichtete die New York Times, dass das US-Militär im Wesentlichen aus Westasien (ein präziserer Begriff für den Nahen Osten) verdrängt wurde.

„Viele der 13 Militärstützpunkte in der Region, die von amerikanischen Truppen genutzt werden, sind praktisch unbewohnbar“, schrieb die Times in einem Artikel mit dem Titel „ Irans Angriffe zwingen US-Truppen zur Fernarbeit “.

Zu den US-Einrichtungen, die schwer beschädigt wurden, gehören der Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid in Katar, der größte US-Stützpunkt in Westasien, sowie das Hauptquartier der Fünften Flotte der Marine in Bahrain.

Die größte US-amerikanische Tageszeitung berichtete Folgendes:

Als Vergeltung für den Krieg zwischen den USA und Israel hat der Iran US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten bombardiert , was viele amerikanische Truppen gezwungen hat, in Hotels und Büroräume in der gesamten Region umzusiedeln , wie Militärangehörige und amerikanische Beamte berichten.

So führt ein Großteil des landgestützten Militärs den Krieg nun im Wesentlichen aus der Ferne, mit Ausnahme der Kampfpiloten und Besatzungen, die Kampfflugzeuge bedienen und warten sowie Angriffe durchführen.

Bevor Trump am 28. Februar diesen Angriffskrieg begann, befanden sich etwa 40.000 US-Soldaten in der Region. Im ersten Kriegsmonat wurden Tausende dieser US-Streitkräfte nach Europa verlegt.

Die in Westasien verbliebenen amerikanischen Truppen wurden laut einem Bericht der Times an „provisorische“ und „alternative“ Standorte außerhalb der Stützpunkte verlegt.

Kritiker haben darauf hingewiesen , dass die Tatsache, dass US-Soldaten den Krieg gegen den Iran von Hotels und Büroräumen aus führen, bedeutet, dass das Pentagon im Wesentlichen Zivilisten in diesen Gebieten als menschliche Schutzschilde benutzt.

Das US-Militär führt von Stützpunkten in Europa aus Krieg gegen den Iran.

Kurz gesagt, ist es dem Iran weitgehend gelungen, die US-Militärbesatzer aus Westasien zu vertreiben.

Diese Tatsache wurde zusätzlich durch einen Artikel im Wall Street Journal mit dem Titel „ Europa spielt im Stillen eine entscheidende Rolle im Iran-Krieg “ bestätigt.

Die Zeitung berichtete:

Während viele europäische Staats- und Regierungschefs die US-Angriffe auf den Iran öffentlich verurteilt haben , ermöglichen ihre Militärstützpunkte hinter den Kulissen eine der logistisch komplexesten Operationen, an denen das US-Militär seit Jahrzehnten beteiligt war.

Offiziellen Angaben zufolge wurden in den letzten Wochen US-Bomber, Drohnen und Schiffe von Stützpunkten in Großbritannien, Deutschland, Portugal, Italien, Frankreich und Griechenland aus betankt, bewaffnet und gestartet .

Laut deutschen und US-amerikanischen Beamten werden Kampfdrohnen von einem weitläufigen US-Stützpunkt in Ramstein in Deutschland aus gesteuert, dem Nervenzentrum der amerikanischen Operationen gegen den Iran . Schwere B-1-Bomber wurden beim Beladen mit Munition und Treibstoff auf dem britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford fotografiert. Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, der größte der Welt, liegt derzeit nach einem Brand zur Reparatur in einem Marinestützpunkt auf Kreta vor Anker.

Der US-Luftwaffengeneral Alexus Grynkewich, der oberste Militärkommandeur der NATO, sagte kürzlich in einer Anhörung vor dem Senat, dass die meisten europäischen Verbündeten „äußerst unterstützend“ gewesen seien.

Der Kontinent, auf dem sich rund 40 US-Militärstützpunkte und 80.000 US-Soldaten befinden , dient als Ausgangspunkt für US-Operationen im Nahen Osten und in Afrika . „Die Entfernungen sind kürzer, es ist kostengünstiger, und mit unserem Netzwerk an Stützpunkten und Verbündeten lässt sich unsere Machtprojektion deutlich einfacher gestalten“, sagte er.

Dieser Bericht enthält zwei wichtige Erkenntnisse.

Erstens haben einige europäische Regierungen den US-Krieg gegen den Iran öffentlich kritisiert und anerkannt, dass er gegen internationales Recht verstößt und einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg darstellt. Hinter den Kulissen unterstützen jedoch die meisten EU-Staaten und Großbritannien Washington in diesem Krieg, indem sie dem Pentagon erlauben, ihr Territorium für Angriffe auf Teheran zu nutzen. Europa ist somit Teil des Konflikts.

Zweitens ist es dem Iran gelungen, die wichtigsten US-Militärstützpunkte in Westasien zu zerstören und den Großteil der amerikanischen Truppen aus der Region zu vertreiben.