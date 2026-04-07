Dr. Malone wollte uns warnen: Nun wird diese „Verschwörungstheorie“ durch die Realität bestätigt

Von The Vigilant Fox

Dr. Malone hatte Recht. Mit den Frauen geschah tatsächlich etwas – und die Daten lügen nicht.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctorveröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden zur besseren Verständlichkeit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Den Originalbericht finden Sie hier.

Vor vier Jahren warnte Dr. Malone: „Etwas passiert“ mit den Fortpflanzungsorganen von Frauen nach der Impfung, während die CDC dies als „weibliche Hysterie“ abtat.

Er sagte: „Mit den Eierstöcken ist etwas los, denn die Eierstöcke steuern die Menstruation.“

„Die [Impfstoff-]Lipide scheinen in die Eierstöcke zu gelangen.“

„Sie reichern sich dort an. Es passiert etwas, und niemand ist daran interessiert, dies zu untersuchen.“

Dr. Malone hatte Recht. Tatsächlich passierte etwas im Körper der Frauen.

Diese einst als „Verschwörungstheorie“ bezeichnete Annahme wird nun durch die Realität bestätigt. Und die Zahlen lügen nicht.

Four years ago, Dr. Malone warned: “Something’s happening” to women’s reproductive organs post-vaccine, while the CDC dismissed it as “female hysteria.”



He said: “There’s something going on with the ovaries because the ovaries drive menstruation.”



“The [vaccine] lipids seem to… pic.twitter.com/vC8zuQlts3 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 2, 2026

Jahrelang wurde uns gesagt, dass das nicht passieren könne.

Uns wurde gesagt, es sei „unmöglich“. Dass die Wissenschaft das nicht zulasse. Punkt. Ende der Diskussion.

Und wer etwas anderes behauptete, verstand einfach nicht, wie Wissenschaft funktioniert.

Aber irgendetwas passte nicht zusammen.

Denn im ganzen Land begannen Menschen, die nie geimpft worden waren, von denselben Dingen zu berichten. Sie wurden krank, nachdem sie mit Geimpften in Kontakt gekommen waren.

Und das nicht auf vage Weise. Überall tauchten unbestreitbare Muster auf – bei verschiedenen Menschen, an verschiedenen Orten, mit denselben Auslösern.

Zunächst klang es wie ein Zufall.

Hier mal Kopfschmerzen. Dort Müdigkeit. Eine seltsame Krankheit, die sich nicht ganz so anfühlte wie alles, was sie bisher erlebt hatten.

Doch dann nahmen die „Zufälle“ kein Ende.

Dieselben Symptome. Derselbe Zeitpunkt. Derselbe Auslöser.

Jemand lässt sich impfen, und innerhalb von Stunden oder Tagen beginnt die Person neben ihm, etwas zu erleben, das sie sich einfach nicht erklären kann.

Und je länger man sich damit beschäftigt, desto schwerer fällt es, es zu ignorieren.

Denn es handelt sich nicht um zufällige Beschwerden – die Betroffenen haben ganz konkrete Reaktionen beschrieben.

Grippeähnliche Symptome. Nasenbluten. Hautausschläge. Herzrasen. Schwindel. Tinnitus. Erdrückende Müdigkeit.

Immer und immer wieder.

Nicht identisch – aber unverkennbar ähnlich. Und ungeklärt.

Das waren keine seltenen Reaktionen.

Sie traten so häufig auf, dass die Menschen sie in Echtzeit erkannten – noch bevor jemand einen Namen für das hatte, was geschah.

Und es handelte sich nicht nur um eine Art von Symptom.

Die Betroffenen berichteten von anhaltenden Kopfschmerzen, plötzlicher Erschöpfung, grippeähnlichen Symptomen, Schwindel, Herzrasen, Hautausschlägen, Tinnitus und vielem mehr.

Verschiedene Menschen. Gleiche Symptomgruppen.

Da klang es plötzlich nicht mehr wie Zufall, sondern wie eine unerwartete Folge.

Dann begann etwas, das noch schwerer zu ignorieren war.

Frauen berichteten von plötzlichen, ungewöhnlichen Veränderungen ihres Menstruationszyklus.

Keine subtilen Verschiebungen.

Starke Blutungen. Vorzeitige Zyklen. Verlängerte Perioden. Riesige Blutgerinnsel, wie sie sie noch nie zuvor gesehen hatten.

In einigen Fällen trat dies unmittelbar nach dem Kontakt mit einer kürzlich geimpften Person auf.

Da begannen die Menschen wirklich aufmerksam zu werden.

Menstruationszyklen sind sehr vorhersehbar. Wenn sich etwas plötzlich – und drastisch – ändert, fällt das auf.

Zunächst still und dann mit wachsender Besorgnis begannen Frauen, ihre Erfahrungen miteinander zu teilen, und stellten fest, dass sie nicht allein waren.

Einige dieser Fälle sind schwer zu deuten. Das ist keine Kleinigkeit.

Frauen nach der Menopause – die seit Jahren keine Periode mehr hatten – bluten plötzlich wieder.

Mädchen im Alter von nur 8 oder 9 Jahren erleben unerwartete (und beängstigende) Veränderungen.

Frauen in ihren 80ern und 90ern berichten von Symptomen, die ihre Ärzte nicht erklären konnten.

Und das waren keine Einzelfälle. Die gleichen Muster tauchten immer wieder auf.

Offensichtlich geschah etwas, das zuvor nicht vorgekommen war.

Ein Bericht beschreibt eine Frau, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ihre Periode hatte.

Sie stand in der Nähe einer Gruppe von Personen, die kurz zuvor geimpft worden waren.

Und innerhalb von 30 Minuten war ihr weißes Kleid sichtbar rot befleckt. Das klingt unglaublich. Das muss furchtbar beängstigend gewesen sein.

Es war kein Stress.

Es war keine Einbildung.

Es war etwas Gewaltiges und zutiefst Beunruhigendes, das sich in Echtzeit abspielte.

In anderen Fällen waren die Blutungen so stark, dass sie zu einer Anämie führten.

Einige Frauen landeten sogar in der Notaufnahme.

Andere berichteten von Blutgerinnseln, die so groß und ungewöhnlich waren, dass sie nicht wussten, was sie da fühlten und sahen.

Und was die Sache noch beunruhigender macht, ist, wie oft diese Symptome auf eine ganz bestimmte Exposition folgten.

Und das betraf nicht nur Frauen.

Männer berichteten von so starker Erschöpfung, dass sie nicht mehr funktionieren konnten.

Andere berichteten von Herzbeschwerden, Schwindel oder neurologischen Auswirkungen.

Unterschiedliche Symtome – dasselbe Muster.

Was es noch schwieriger machte, dies zu ignorieren, war, wie regelmäßig diese Symptome auftraten.

Ob es nun eine Frau mit ungewöhnlichen Menstruationsbeschwerden war oder ein Mann, der so erschöpft war, dass er nicht aus dem Bett kam. Den Menschen ging es gut – bis zu einem bestimmten Auslöser.

Dann traten dieselben Symptome wieder auf.

Derselbe Ort. Dieselbe Person. Derselbe Zeitpunkt.

Immer und immer wieder.

Die Menschen begannen, Muster in ihrem eigenen Leben zu erkennen.

Es ging ihnen gut – bis sie in die Kirche gingen. Bis sie in einem überfüllten Verkehrsmittel unterwegs waren. Bis ihr Partner von einer Reise nach Hause kam. Bis sie sich mit jemandem in einem geschlossenen Raum befanden, der kürzlich geimpft worden war.

Derselbe Auslöser. Dasselbe Ergebnis.

Selbst wenn die Menschen gar nicht danach suchten.

„Ich war während der gesamten Pandemie nie krank … jetzt werde ich jedes Mal krank, wenn ich mit bestimmten Menschen zusammen bin.“

Zu diesem Zeitpunkt hielten die Leute das noch für einen Zufall. Bis Forscher begannen, die Daten auszuwerten.

Was sie herausfanden, verändert die gesamte Diskussion.

Und das war noch nicht alles.

Einige berichteten von besorgniserregenden neurologischen Symptomen:

Gehirnnebel

Gleichgewichtsstörungen

Taubheitsgefühle oder Kribbeln

Inneres Vibrieren

Andere berichteten von Durchblutungsstörungen:

Engegefühl in der Brust

Herzrhythmusstörungen

Ungewöhnliche Blutergüsse

Blutgerinnsel

Verschiedene Systeme – dasselbe Muster, derselbe Auslöser.

Und für manche wurde es sogar vorhersehbar.

Sie spürten, dass etwas passieren würde, noch bevor es geschah.

Ein seltsamer Geruch. Ein plötzliches Gefühl des Unbehagens. Oder Symptome, die Stunden später wie am Schnürchen einsetzten.

Nicht nur einmal. Immer wieder.

Manche änderten ihre Gewohnheiten.

Manche kündigten ihren Job.

Manche gingen gar nicht mehr aus dem Haus – weil sie nicht riskieren wollten, es erneut auszulösen.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden über 1.500 einzelne Berichte gesammelt und miteinander verglichen.

Sie wurden unabhängig voneinander von verschiedenen Personen eingereicht, die sich nicht kannten.

Und doch – stimmten die Muster überein.

Entscheidend war nicht, dass jede Person genau dieselbe Reaktion zeigte.

Entscheidend war, dass die Reaktionen dem Muster folgten.

Manche reagierten sofort. Andere erkannten erst, was vor sich ging, nachdem dieselben Symptome – immer wieder – nach denselben Auslösern auftraten.

Doch die meisten Menschen achteten nicht auf dieses Muster. Warum sollte man damit rechnen, dass so etwas passiert? Daher war es nicht für jeden auf Anhieb erkennbar.

Und manche beharrten trotz der wiederkehrenden Muster auf ihrer Haltung, hielten sich die Ohren zu und behielten ihre Scheuklappen auf.

Sobald sich diese Muster abzeichneten, fiel noch etwas anderes ins Auge – zumindest denen, die bereit waren, es zu sehen.

Die Intensität war kein Zufall.

Die stärksten Reaktionen traten meist unmittelbar nach einer Impfung oder Auffrischungsimpfung auf.

In geschlossenen Räumen wie Autos. Bei längerer Exposition. Oder nach direktem Körperkontakt.

Je stärker die Exposition – desto stärker die Reaktion.

Das ist ein Muster.

Irgendwann fiel den Menschen noch etwas anderes auf.

Es ging nicht nur um den Kontakt. Es ging um die Dosis.

Je länger man mit jemandem zusammen war → desto schlimmer die Symptome

Je enger der Kontakt → desto stärker die Reaktion

Und manche konnten sogar bestimmte Personen identifizieren, die sie regelmäßig krank machten.

Lass das mal auf dich wirken.

Manche beschrieben sogar das, was sie als „Super-Shedder“ bezeichneten – eine Person in einer Gruppe, die immer wieder Symptome auslöste.

Können Sie sich vorstellen, dass jemand in Ihrem Leben Sie plötzlich jedes Mal krank macht, wenn Sie ihn sehen? Wie geht es dann weiter?

Hier sind die Daten, die man am schwersten ignorieren kann:

Es wurde ein Datensatz mit über 6.000 Frauen zusammengestellt.

Nicht nur Anekdoten – sondern messbare Muster.

Unter denjenigen, die angaben, keine COVID-Infektion und keine Impfung zu haben, gaben über 92 % an, nach 2021 ungewöhnliche gesundheitliche Reaktionen oder Menstruationsstörungen erlebt zu haben.

Und viele sagten, dass dies bereits wenige Tage nach engem Kontakt begann.

Das ist kein kleines Signal. Das ist kein marginaler Effekt. Fast alle in dieser Gruppe berichteten von Veränderungen.

Und das ist erst der Anfang.

Wenn sich Tausende unabhängiger Berichte häufen…

Gleiche Symptome

Gleicher Zeitpunkt

Gleiche Expositionsmuster

Dann handelt es sich nicht mehr um Einzelfälle.

Dann handelt es sich um ein Signal.

Wir sollten solche Signale nicht ignorieren und so tun, als wäre alles in Ordnung.

Mit den Daten ändert sich die Fragestellung.

Die Frage lautet nun: Was könnte die Ursache dafür sein?

Denn theoretisch dürfte das eigentlich nicht passieren.

Die Impfstoffe enthalten keinen lebenden Virus. Sie sollen sich nicht vermehren. Sie sollen sich nicht verbreiten.

Was genau wäre also „Shedding“? Worauf reagieren die Menschen?

Eine der führenden Erklärungen betrifft etwas, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben: Exosomen.

Winzige Partikel, die Ihre Zellen ständig freisetzen.

Sie transportieren Signale, Proteine – sogar genetisches Material – zwischen den Zellen.

Sie sind Teil der internen Kommunikation des Körpers.

Nach der Impfung produziert der Körper große Mengen an Spike-Protein.

Ein Teil dieses Spike-Proteins gelangt auf diese Exosomen.

Das bedeutet … Du produzierst das Spike-Protein nicht nur im Körper.

Möglicherweise gibst du auch Partikel, die Spike-Protein tragen, an deine Umgebung ab.

Das würde bedeuten, dass die Exposition nicht nur theoretisch ist. Sie ist physisch.

Doch die Nähe ist nicht die stärkste Exposition, von der die Menschen berichten.

Nicht einmal annähernd.

Einige der schwerwiegendsten Fälle ereignen sich in Situationen, mit denen die Menschen überhaupt nicht rechnen.

Die Exposition erfolgt möglicherweise nicht nur über die Luft. Berichte deuten auch auf Reaktionen hin nach:

Hautkontakt

gemeinsam genutzten Umgebungen

sogar Gegenständen und Oberflächen

Es ist also klar, dass sie nicht nur im Körper verbleiben.

Sie wurden in der Atemluft nachgewiesen.

Sie wurden auf Masken gefunden.

Sie wurden in der Muttermilch nachgewiesen.

In einer Studie zeigten ungeimpfte Kinder, die bei geimpften Eltern lebten, eine Immunantwort – ohne jemals geimpft worden zu sein.

Das deutet auf eine Exposition hin – nicht auf eine Injektion.

Wenn dieser Mechanismus auch nur teilweise zutrifft, würde das vieles erklären.

Warum die Nähe eine Rolle spielt

Warum beengte Räume die Situation verschlimmern

Warum der zeitliche Zusammenhang nach der Impfung auffällt

Warum manche Menschen sofort reagieren

Und warum die Symptome den bekannten Spike-bedingten Auswirkungen so ähnlich sehen.

Und genau hier wird es wirklich unangenehm.

Denn wenn auch nur ein Teil davon wahr ist, wirft das eine noch größere Frage auf:

Was passiert, wenn ein medizinischer Eingriff nicht nur die Person betrifft, die ihn erhält, sondern auch die Menschen in ihrem Umfeld?

Uns wurde gesagt, wir sollten uns impfen lassen, um unsere Mitmenschen zu schützen. Aber was, wenn das nach hinten losgeht und die Geimpften ihren Mitmenschen Schaden zufügen?

Wie geht es nun weiter?