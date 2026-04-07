US-Präsident droht mit „Auslöschung einer ganzen Zivilisation“ – The Guardian warnt vor nuklearer Option

Die jüngsten Äußerungen von Donald Trump zum Iran-Konflikt haben eine neue Eskalationsstufe erreicht und werfen schwerwiegende Fragen über die Grenzen politischer Rhetorik auf. In einem öffentlichen Beitrag erklärte Trump, „eine ganze Zivilisation“ könne „heute Nacht sterben“ – eine Formulierung, die weit über klassische Kriegsdrohungen hinausgeht und die gezielte Zerstörung eines ganzen Landes zumindest rhetorisch in den Raum stellt.

Parallel dazu verweist ein Bericht der The Guardian auf eine beunruhigende Realität: Der US-Präsident verfügt über die alleinige Entscheidungsgewalt, einen Atomschlag anzuordnen. Zwar existieren militärische Protokolle und Beratungsgremien, doch letztlich liegt die Autorität bei einer einzelnen Person. Die einzige effektive Barriere wäre die Weigerung von Militärs, einen solchen Befehl als illegal auszuführen.

In dieser Kombination gewinnt Trumps Wortwahl eine drastische neue Bedeutung. Die Vorstellung, dass „eine ganze Zivilisation“ ausgelöscht werden könnte, überschneidet sich mit Szenarien, die nach internationalem Recht unter schwerste Verbrechen fallen würden. Auch wenn keine explizite Ankündigung eines konkreten Einsatzes – etwa von Atomwaffen – vorliegt, bewegt sich die Rhetorik gefährlich nah an der Legitimierung von massiver, potenziell unterschiedsloser Gewalt gegen eine gesamte Bevölkerung.

Experten warnen seit Jahren davor, dass die Verbindung aus eskalierender Sprache und zentralisierter Entscheidungsmacht ein strukturelles Risiko darstellt. Der aktuelle Fall verdeutlicht dieses Problem in besonderer Schärfe: Eine zunehmend apokalyptische Rhetorik trifft auf ein System, das im Extremfall nur begrenzte institutionelle Gegenkontrollen bietet.

Der Guardian-Artikel macht deutlich, dass in einer solchen Lage nicht nur politische Entscheidungen, sondern auch individuelle Gewissensentscheidungen innerhalb der militärischen Befehlskette eine Rolle spielen könnten. Damit wird ein Szenario greifbar, in dem die Stabilität internationaler Normen – einschließlich des Verbots von Angriffen auf Zivilisten – unter erheblichen Druck gerät.

Der Iran-Konflikt ist damit nicht nur eine militärische oder geopolitische Auseinandersetzung, sondern auch ein Test für die Belastbarkeit rechtlicher und moralischer Grenzen. Trumps Aussagen markieren in diesem Kontext einen Punkt, an dem die Sprache selbst Teil der Eskalation wird – und die Frage aufwirft, wie nahe Worte und Handlungen in einer solchen Krise tatsächlich beieinander liegen.