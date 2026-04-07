Trumps Zeitlinie der Siege

Moon of Alabama

Die US-Regierung behauptet, dass sie eine große Rettungsmission in der Nähe von Isfahan im Iran gestartet hat, um den Waffensystemoffizier eines F-15-Flugzeugs zu bergen, das abgeschossen wurde, während es das Land bombardierte.

Als ich die erste Version dieser Geschichte las, antwortete ich:

Moon of Alabama @MoonofA – 14:28 UTC · 5. Apr. 2026

Brücken im Angebot …

Jennifer Griffin @JenGriffinFNC · 5. Apr.

Laut einem hochrangigen Regierungsvertreter:

Bevor der WSO (Waffensystemoffizier) und die kühne Rettungsaktion der US-Streitkräfte geortet wurden, startete die CIA zunächst eine Täuschungskampagne, die in Iran verbreitete, dass US-Truppen ihn bereits gefunden hätten und ihn zu Land bewegten …

Die USA könnten den F-15-Offizier gefunden und geborgen haben. Aber das wäre Zehnmeilen vom Ort in der Nähe von Isfahan entfernt gewesen, wo sie zwei HC-130-Transporterflugzeuge und vier MH-6-Spezialkräftehubschrauber verloren haben. Diese Spezialkräfteoperation war höchstwahrscheinlich ein Versuch, angereichertes Uran das bekanntlich unter einem Berg irgendwo um Isfahan herum versteckt ist, zu stehlen. Eine solche Operation wurde am 1. April von der Washington Post (archiviert) im Voraus angekündigt:

Riskantes Kommando-Plan, Irans Uran zu erbeuten, kam auf Trumps Wunsch

Es scheint, dass der Versuch in eine Hinterhaltensituation geriet und evakuiert werden musste.

Für Details siehe, wie Will Schryver und Armchair Warlord die Punkte verbinden. Iranische Analysten stimmen ihrer Einschätzung zu.

In anderen Nachrichten droht Trump mit derben Worten Iran weitere Kriegsverbrechen an. Iran verspricht angemessene Vergeltung. Die Märkte reagieren auf die disziplinierende US-Aktion. Ein weiterer TACO ist wahrscheinlich.

Zur späteren Nachverfolgung hinzugefügt: Trumps „Sieg“-Behauptungen:

März: „Wir haben den Krieg gewonnen.“ März: „Wir haben Iran besiegt.“ März: „Wir müssen Iran angreifen.“ März: „Der Krieg endet fast vollständig und sehr schön.“ März: „Man will nie zu früh sagen, dass man gewonnen hat. Wir haben gewonnen. In der ersten Stunde war es vorbei.“ März: „Wir haben gewonnen, aber noch nicht vollständig.“ März: „Wir haben den Krieg gewonnen.“ März: „Bitte helft uns.“ März: „Wenn ihr uns nicht helft, werde ich mich sicher daran erinnern.“ März: „Eigentlich brauchen wir gar keine Hilfe.“ März: „Ich habe nur getestet, wer mir zuhört.“ März: „Wenn NATO nicht hilft, wird ihnen etwas sehr Schlimmes widerfahren.“ März: „Wir brauchen NATOs Hilfe weder noch wollen wir sie.“ März: „Ich brauche keine Zustimmung des Kongresses, um aus der NATO auszutreten.“ März: „Unsere Verbündeten müssen bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormus zusammenarbeiten.“ März: „US-Verbündete müssen sich zusammenreißen – einsteigen und die Straße von Hormus öffnen helfen.“ März: „NATO sind Feiglinge.“ März: „Die Straße von Hormus muss von den Ländern geschützt werden, die sie nutzen. Wir nutzen sie nicht, wir müssen sie nicht öffnen.“ März: „Das ist das letzte Mal. Ich gebe Iran 48 Stunden. Öffnet die Straße.“ März: „Iran ist tot.“ März: „Wir hatten sehr gute und produktive Gespräche mit Iran.“ März: „Wir machen Fortschritte.“ März: „Sie haben uns ein Geschenk gegeben, und das Geschenk ist heute angekommen. Und es war ein sehr großes Geschenk im Wert von einer enormen Geldsumme. Ich sage euch nicht, was das Geschenk ist, aber es war ein sehr bedeutender Preis.“ März: „Macht einen Deal, oder wir blasen sie einfach weiter weg.“ März: „Wir müssen nicht für NATO da sein.“ März: Kein großes Zitat März: Behauptete, die Gespräche würden voranschreiten März: „Öffnet die Straße von Hormus sofort, oder ihr erleidet verheerende Konsequenzen.“ März: Behauptete, ein Deal sei „sehr nah“ und Iran würde „das Richtige tun“