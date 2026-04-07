Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

„Gepriesen sei Allah“ – Trump verzweifelt am Iran

Iran Update – US-Generäle entlassen & Bundeswehrgesetz wirft Fragen auf

Seyed M. Marandi: Irans ZERSTÖRTE Luftabwehr schafft das UNMÖGLICHE

Michael Hudson: Nach dem Iran-Krieg wird die Welt nicht mehr dieselbe sein

Pierre Poilievre: Wirtschaftskollaps droht! Amerikas fataler Fehler!

IRAN: Das Massaker von Minab – Eine Vor-Ort-Untersuchung

Anschlag auf Deutschland: Also doch die Amis!

Unfassbares Leak! Spiegel-Fernandes-Verschwörung! Skandal in England, König Charles, Ostern & Islam

Jeffrey Sachs: Der Iran-Krieg zerbrach das US-Imperium und seine Allianzen

Was uns die Geheimdienste sagen – CIA, Mossad, MI6, MOIS – Meine riskanteste Analyse!

Blackout & Versorgungskrise: Wie ernst ist die Lage?

Tacheles # 199

„Warum der Euro nicht gerettet werden kann“ | Markus Krall

Experte warnt: Hungersnot in 3 Monaten! Ohne Irans Kapitulation droht das Ende!

Das Petrodollar-System bricht zusammen – was danach kommt, ist brutal!

Intuition statt Studien: So überzeugt dieser Influencer Millionen

Krass: Claude Code KOSTENLOS mit Gemma-4! Neuer “Kairos” Agent, Opus 4.7, Seedance & mehr KI-News