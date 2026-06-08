Paul Craig Roberts

Seit einiger Zeit beobachte ich, wie John Helmer sich behutsam zu dem Schluss durcharbeitet, dass Putins sich ständig ausweitende, nie endende „Spezialoperation“ weder für Putin, noch für Russland, noch für Europa und implizit auch nicht für die USA gut ausgeht. Für jene unter Ihnen, die ausreichend interessiert sind, hier Helmers neuester Beitrag:

Putin versucht, auf zwei Pferden zu reiten. Das eine Pferd besteht aus Finanzminister Anton Siluanow, Zentralbankchefin Elwira Nabiullina und dem Oligarchen-Agenten Kirill Dmitrijew, der die Kontrolle über die ukrainischen „Friedensgespräche“ vom russischen Außenministerium sowie dem russischen Geheimdienst und Militär an sich gerissen hat. Für Dmitrijew und die Oligarchen, die er offenbar vertritt, ist Geldverdienen das einzige Anliegen. Diese Fraktion sagt Putin, dass er seine „Spezialoperation“ aufgeben oder eine Generalmobilmachung und Steuererhöhungen beschließen müsse, was die Wirtschaft weiter in den Keller treiben würde.

Das andere Pferd besteht aus dem russischen Generalstab und dem Chef des militärischen Geheimdienstes, Admiral Igor Kostjukow. Diese Fraktion sagt Putin: Wenn Putin ihnen nur aus dem Weg gehen würde, könnten sie den Konflikt schnell siegreich beenden.

Was also tat Putin? Er entschied sich, auf beiden Pferden zu reiten – mit halben Maßnahmen für jedes.

Helmer denkt wie ich, und ich glaube auch wie Gilbert Doctorow, dass Putins strategische Fehler direkt zu einem größeren europäischen Krieg führen. Europäische Länder bauen derzeit gemeinsam mit der Ukraine weitreichende Drohnenproduktionsstätten auf, deren Waffen tief nach Russland hineintreffen können – und damit Putins unsinnige „Spezialoperation“ direkt zur russischen Bevölkerung, zu Energieeinrichtungen, Flughäfen, Schulen und Wohnhäusern bringen. Mit anderen Worten: Schwere russische Verluste und Beeinträchtigungen des normalen Lebens finden weit entfernt vom Schlachtfeld in der Ukraine statt.

Vor einigen Jahren wiesen Michael Hudson und ich darauf hin, dass Putins Zentralbankchefin Russlands Fähigkeit beeinträchtigt, mit den US-Sanktionen umzugehen und sowohl die russische Wirtschaft als auch den Konflikt mit dem Westen in der Ukraine zu unterstützen. Unser Artikel wurde in Russland übersetzt und veröffentlicht. Der Kreml ignorierte unsere Analyse, und Elwira Nabiullina, die ich als De-facto-Agentin Amerikas betrachte, bleibt im Amt, drosselt Russlands wirtschaftliche Entwicklung und lobbyiert gegen die Kriegsanstrengungen.

Kirill Dmitrijew, der Agent der Oligarchen, der das russische Außenministerium und das russische Militär bei den „Friedensverhandlungen“ ersetzt hat, sagt Putin, er solle den Krieg aufgeben und Frieden schließen – selbst zu den Bedingungen des Feindes. Geldverdienen ist das, worauf es ankommt.

Die Zentralbankchefin sagt Putin, dass die 20-prozentigen Zinssätze, die Unternehmen zugunsten von Oligarchen-Monopolen zugrunde richten, notwendig seien, um Russland vor den US-Sanktionen zu schützen. Wenn Putin nur den Krieg beenden und Frieden schließen würde, könnte sie die Zinssätze senken.

Putin weiß leider zu wenig über beide Themen, um zu wissen, was richtig ist. Also versucht er, auf zwei Pferden zu reiten. Er reitet auf einem blassen Pferd gen Armageddon – und die Welt folgt ihm.

Kann Russland den kleinmütigen Putin überleben, bis die Wähler im Herbst die Gelegenheit haben, Putins Partei von der Macht zu verdrängen?

Gestern griffen ukrainische Drohnen zum zweiten Mal St. Petersburg an, während Russland das Internationale Wirtschaftsforum abhielt, an dem Teilnehmer aus 130 Ländern teilnahmen. Der Flughafen von St. Petersburg wurde als Reaktion auf den Angriff geschlossen.

Was war Putins Antwort? Er kritisierte den Ton von Selenskyjs Botschaft über den Besuch der Drohnen als „unangemessen“.

Zeugen aus 130 Ländern erlebten Russlands Schwäche.