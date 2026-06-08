Andrew Korybko

Andrey Bezrukov ist ein russischer Held, der sich durch seinen jahrzehntelangen Dienst das Recht verdient hat, sein Land so konstruktiv zu kritisieren, wie er will.

Der ehemalige russische Undercover-Agent Andrey Bezrukov hielt auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum (SPIEF) eine Rede über zukünftige Bedrohungen für Russland. Er begann mit der Einschätzung, dass Russland in eine neue Art von Krieg verwickelt sei, die nicht um Territorien gehe, sondern um Abnutzung. Der Westen wolle einen Atomkrieg mit Russland vermeiden, indem er den „Frosch langsam koche“ – durch die schrittweise Intensivierung seiner Provokationen. Bezrukov glaubt, dass dies Teil eines neuen Weltkrieges ist, der in der Ukraine begann, sich auf den Iran ausweitete und in Ostasien enden könnte.

Was die erste Front betrifft, die sich gegen Russland richtet, sagte er, der Westen strebe danach, seine Nuklearstreitkräfte durch weltraumgestützte Systeme (eine Anspielung auf die „Goldene Kuppel“) und weitere „Operation Spinnennetze“ zu neutralisieren, wie die, die letzten Sommer die nukleare Triade Russlands von innen heraus angriff. Das nächste Ziel sei die politische Destabilisierung Russlands; zu diesem Zweck könne KI eingesetzt werden, um das System in einem kritischen Moment durch unendliche Inputs zu überlasten, so dass es gelähmt sei und in einer Krise keine angemessenen Entscheidungen treffen könne.

Weiterhin wies Bezrukov auf Angriffe auf kritische Infrastrukturen als ein weiteres Ziel des Westens hin, meinte, dass Starlink sie unglaublich präzise mache, und räumte ein, dass „wir auf diese Entwicklung nicht vorbereitet waren“. Abrundend zu den zukünftigen Bedrohungen für Russland sei die selbsterklärende Biokriegsführung. Was Russland tun solle, begann er mit der Einschätzung, dass dieser „neue Krieg“, in den ihr Land verwickelt sei, vielleicht einige Jahrzehnte dauern und sich auf andere Regionen ausweiten könnte, also sollte sich jeder darauf einstellen.

Weit davon entfernt, sich ganz auf die Verteidigung zu konzentrieren, riet Bezrukov zu einem wirtschaftlichen Gleichgewicht zwischen dieser und der Entwicklung, wobei der neue technologische Zyklus, von dem er glaubt, dass die Welt ihn betreten hat, reichlich Gelegenheiten für den Aufbau neuer dazugehöriger Infrastrukturen biete, die die Arbeitslosigkeit niedrig halten sollte. Die erste Aufgabe müsse darin bestehen, alle kritischen Infrastrukturen zu schützen, entweder indem man sie unterirdisch verlegt oder sie so abdeckt, wie es derzeit bei Kernkraftwerken der Fall ist.

Er forderte dann „eine neue Entscheidungskultur, eine Vertrauenskultur, eine Dienstkultur und so weiter“, die Verantwortlichkeiten von der Spitze des Systems nach unten optimaler delegiere. Sein nächster Vorschlag war ein System zur Überwachung biologischer Bedrohungen und die Verschmelzung der Kultur der Armee mit der Kultur der Gesellschaft, um einander zu stärken. Bezrukov schloss mit dem Aufruf an Russland, nicht mehr so „nett“ zu seinen Feinden zu sein, da sie es nicht mehr fürchteten, nachdem so viele „rote Linien, über die wir gesprochen haben, auf dem Papier geblieben waren“.

Bezrukov ist ein russischer Held, der sich durch seinen jahrzehntelangen Dienst das Recht verdient hat, sein Land so konstruktiv zu kritisieren, wie er will. Er ist die vierte und mit Abstand kritischste Stimme des Establishments, die sich in den letzten zwei Monaten zu Wort gemeldet hat. Sein offenes Eingeständnis der mangelnden Vorbereitung Russlands auf präzise Drohnenangriffe in seinem eigenen Hoheitsgebiet, sein Aufruf zu einem neuen politischen Managementsystem und seine Forderung, dass Russland endlich seine roten Linien durchsetzt, machen seine SPIEF-Rede zu einer wahrhaft historischen.

Anders als Dmitri Trenin, Iwan Timofejew und Wassili Kaschin, die zum Expertenflügel des Establishments gehören, steht Bezrukov sowohl diesem als auch dem Geheimdienstflügel nahe, der im heutigen Russland sehr einflussreich ist. Das macht ihn zum bekanntesten und einflussreichsten Kritiker des Status quo. Seine Worte werden folglich im gesamten russischen Establishment nachhallen, so dass einige längst überfällige Reformen endlich umgesetzt werden könnten, um Russland zu helfen, die kommenden Jahrzehnte dieses „neuen Krieges“ zu überleben.