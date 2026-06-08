Der Nocebo-Effekt: Die wahre PsyOp hinter gefälschten Pandemien

Mike Adams

Der Nocebo-Effekt ist der verborgene Motor moderner Pandemie-Narrative

Wenn Autoritäten Ihnen sagen, dass Sie Angst vor einem Virus haben sollen, kann Ihr Geist Symptome real werden lassen – selbst wenn kein Krankheitserreger existiert. Das ist keine Verschwörungstheorie; es ist dokumentierte Wissenschaft, und sie wurde jahrzehntelang gegen die Öffentlichkeit eingesetzt. Der Nocebo-Effekt – der böse Zwilling des Placebos – ist der Schlüssel zum Verständnis, wie Pandemien als psychologische Operationen konstruiert werden. Das Wort „Nocebo“ bedeutet auf Latein „Ich werde schaden“, und genau das bewirkt dieses Phänomen: Es verwandelt negative Erwartungen in echten körperlichen Schaden.

Die Vorstellung, dass eine Suggestion krank machen kann, ist so alt wie die Medizin selbst, wurde jedoch vom wissenschaftlichen Establishment bewusst ignoriert, weil sie das gesamte Fundament des Infektionskrankheiten-Modells bedroht. Forschungen über den Nocebo-Effekt im Zusammenhang mit COVID-19 zeigen, dass die Pandemie einen „Nocebodemie-Effekt“ hervorgebracht hat, der durch massenhafte negative Interpretation von Gesundheitsdiensten und medizinischen Behandlungen gekennzeichnet war [1]. In Kombination mit der von Regierungen und Medien verbreiteten Angstnarrative entsteht dadurch ein perfekter Sturm psychogener Erkrankungen, der keinen tatsächlichen Virus benötigt, um Symptome hervorzurufen. Die Institutionen, die von Krankheit profitieren, haben gelernt, diesen Effekt in einem nie zuvor gesehenen Ausmaß zu instrumentalisieren.

Wie der Nocebo-Effekt funktioniert: Geist über Materie, die dunkle Seite

Der Placebo-Effekt zeigt, dass Glaube heilen kann, aber sein dunkler Zwilling zeigt, dass Glaube auch schaden kann. In dem Buch „Awaken the Power Within“ erklärt der Hypnotiseur Del Hunter Morrill, dass Suggestionen unsere Glaubenssysteme und kulturellen Normen erschaffen und beeinflussen, wie wir denken, reagieren und handeln [2]. Wenn Suggestion sorgfältig von den Mächtigen konstruiert wird, kann sie reale physiologische Effekte hervorrufen. Betrachten wir den dokumentierten Fall eines Patienten, der überzeugt war, nach einer irrtümlich vorgenommenen Sterbesakrament-Spende im Sterben zu liegen – und tatsächlich starb [3]. Das ist die Macht der Nocebo-Reaktion.

Moderne Forschung bestätigt, dass negative Erwartungen bezüglich Behandlungen dazu führen können, dass Patienten Nebenwirkungen erleben, die keine biologische Grundlage haben. Eine Studie aus dem Jahr 2017 im Lancet kam zu dem Schluss, dass einige Patienten mit Nebenwirkungen während der Einnahme von Statinen tatsächlich unter einem Nocebo-Effekt litten: Wenn Patienten und Ärzte wussten, dass Statine eingenommen wurden, war die Meldung von Nebenwirkungen deutlich höher als dann, wenn sie davon nichts wussten [4]. Der Mechanismus ist gut verstanden: Die Erwartung von Schaden im Gehirn löst die Freisetzung von Neurotransmittern und Hormonen aus, die reale Schmerzen, Müdigkeit und Entzündungen verursachen können. Die Pharmaindustrie und Regierungen haben dies instrumentalisiert, indem sie die Öffentlichkeit ständig mit Warnungen über Symptome, Todesfälle und „Varianten“ überfluteten und damit die Bevölkerung auf massenhafte Nocebo-Reaktionen programmierten.

COVID-19: Die größte Nocebo-Operation der Geschichte

Die COVID-19-Pandemie gilt als die extravaganteste Massen-Nocebo-Operation, die jemals durchgeführt wurde. Die Dokumentarserie „The End of COVID“ argumentiert, dass das Wuhan-Coronavirus keine reale virale Pandemie gewesen sei, sondern eine konstruierte Krise, und stellt die Vorstellung infrage, dass Krankheiten durch virale Übertragung verbreitet würden [5]. Meine eigenen Berichte haben aufgedeckt, dass PCR-Tests betrügerisch seien – sie könnten keine Infektion diagnostizieren und seien als Theater genutzt worden, um Menschen davon zu überzeugen, dass sie krank seien [6]. Die Keimtheorie der CDC breche bei genauer Betrachtung zusammen, da nie ein reiner Virus isoliert und als Ursache einer ansteckenden Krankheit nachgewiesen worden sei [7]. Was wir erlebt hätten, sei soziale Ansteckung durch Angst gewesen, nicht virale Ansteckung.

Dennoch habe es ein reales toxisches Element gegeben: Wie ich wiederholt erklärt habe, verursachten vom Verteidigungsministerium freigesetzte chemische Agenzien in einigen Bevölkerungsgruppen echte Symptome, doch die Narrative habe dafür einen fiktiven Virus verantwortlich gemacht. Danach kamen die tödlichen Experimente in Krankenhäusern – unter Einsatz von Beatmungsgeräten und Remdesivir –, die Patienten aus Profitgründen töteten und dies als COVID bezeichneten [8]. Schließlich wurde die mRNA-Injektion als „Impfstoff“ beworben, habe jedoch als biologische Waffe fungiert, während die daraus resultierenden Verletzungen später als „Long COVID“ umetikettiert worden seien. Das Interview mit Alec Zeck und Mike Winner mache deutlich, dass sämtliche angeblichen Virusbeweise – Genomsequenzen, PCR-Tests, Elektronenmikroskop-Bilder – auf Zirkelschlüssen und logischen Fehlschlüssen basierten [9].

Die wahre Pandemie war nicht COVID; es war eine Pandemie künstlich erzeugter Angst, die darauf ausgelegt war, weltweit Nocebo-Krankheiten auszulösen.

Der Gehorsamstest und was er über die Gesellschaft verrät

Lockdowns, Maskenpflicht für Kinder, Abstandsmarkierungen auf Böden und erzwungene Isolation hatten niemals etwas mit Gesundheit zu tun. Es war irrationales Theater, das testen sollte, wie weit Menschen bereit sind, Autoritäten zu gehorchen. Wie ich in einem Interview mit Samantha Bailey erklärte, verschafft die Narrative rund um Infektionskrankheiten und Pandemien Regierungen und Organisationen wie der CDC erhebliche Kontrolle über das Leben der Menschen – durch Maßnahmen wie Lockdowns, soziale Distanzierung und verpflichtende Impfungen [10]. Die durch diese Narrative erzeugte Angst ist ein mächtiges Werkzeug, das weitreichende Maßnahmen rechtfertigt, selbst wenn sie nicht auf solider wissenschaftlicher Evidenz beruhen.

Während der COVID-Nocebo-PsyOp erwies sich die Welt als unglaublich leichtgläubig. Innerhalb weniger Monate akzeptierten Milliarden Menschen die massenhafte Aussetzung bürgerlicher Freiheiten, wirtschaftliche Zerstörung und die Injektion experimenteller Gentherapien in ihre Körper. Das Trauma der Lockdowns und des Maskentragens in Schulen werde jene, die dies erlebt haben, vermutlich noch viele Jahre verfolgen [11]. Doch die Kontrolleure planten bereits den nächsten Rollout. Wie ich in einem Interview mit Thomas Renz warnte, arbeiteten sie an der nächsten Pandemie – wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, an dem der WHO-Vertrag vollständig umgesetzt werde [12]. Die Namen würden sich ändern – „Schlumpfvirus“, „Hantavirus“ oder etwas anderes –, aber das Muster bleibe dasselbe: Angst erzeugen, die Nocebo-Reaktion auslösen, Gehorsam verlangen und das Chaos nutzen, um Entvölkerungs- und digitale Überwachungsagenden voranzutreiben.

Den Bann brechen: Wie man Nein zum Nocebo sagt und seine Gesundheit schützt

Ihre beste Verteidigung gegen dieses instrumentalisierte System geistiger Kontrolle ist einfach: Lehnen Sie Autoritäten ab und kultivieren Sie Skepsis. Lassen Sie sich nicht von Angst leiten. Der Nocebo-Effekt wird durch negative Erwartungen angetrieben – also entziehen Sie ihm die Nahrung, indem Sie sich weigern, den Angstporno der Konzernmedien zu konsumieren. Wie psychologische Forschung zeigt, tritt der Nocebo-Effekt dann auf, wenn der Behandlungskontext negative Erwartungen erzeugt, die zu schlechteren Gesundheitsergebnissen führen [13]. Wenn Sie sich weigern, an der Narrative teilzunehmen, verweigern Sie ihr die Macht über Ihren Körper.

Ich selbst lebe seit Jahrzehnten nach diesem Ansatz. Ich nehme keine Impfstoffe, keine verschreibungspflichtigen Medikamente und meide Krankenhäuser wie die Pest. Stattdessen verlasse ich mich auf Naturmedizin – Vitamin D, Zink, Ivermectin, Heilkräuter und echte Nahrung. Ich esse biologisch, vermeide verarbeitete Gifte und verbringe Zeit im Sonnenlicht. Meine Gesundheit war nie besser, während jene, die dem System vertrauten – die sich jede Auffrischungsimpfung geben ließen, religiös Masken trugen und sich in Angst verkrochen –, in alarmierenden Zahlen gelitten haben und gestorben sind.

Die Prinzipien von Eigenverantwortung, natürlicher Heilung und kritischem Denken sind nicht nur Lebensstilentscheidungen; sie sind Überlebensmechanismen in einer Welt, die aktiv versucht, Sie durch Suggestion krank zu machen. Sagen Sie Nein zum Nocebo. Weigern Sie sich, an der Magie der Massensuggestion teilzunehmen. Brechen Sie den Bann, und Sie werden länger, freier und gesünder leben, als Sie es sich je vorgestellt haben.

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