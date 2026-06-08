Israel bittet um garantierten Anteil an US-Waffenkäufen

Moon of Alabama

Die koloniale Expansion Israels wird offen von den USA subventioniert, derzeit mit 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Der Großteil dieses Geldes ist an Israels Kauf von US-amerikanischen Waffen gebunden. Die Zahlung wird vom Kongress kontrolliert und muss die jährliche Haushaltsprüfung passieren.

Die israelische Regierung versucht, die Zahlung in ein lukrativeres Geschäft zu verwandeln.

Sie hat vorgeschlagen, die jährliche Subvention durch eine „tiefere militärische Zusammenarbeit“ zu ersetzen – ein Code für garantierte US-Käufe von in Israel hergestellten Waffen und kontinuierliche Gewinne für Israels Waffenhersteller. Um das neue System einzuführen, wird der Kongress ein Gesetz verabschieden, das den militärisch-industriellen Komplex Israels in die US-Beschaffungs- und Produktionslinien integriert.

In der Folge wird es keine jährlichen Überprüfungen mehr geben:

Im Haushaltsentwurf des National Defense Authorization Act (NDAA) für 2027, der am Dienstag veröffentlicht wurde, verbirgt sich Abschnitt 224 mit dem Titel „United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative“.

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Abschnitt 224 legt das Fundament für bilaterale Forschung und Entwicklung, gemeinsame Produktion von Waffen, Joint Ventures, Lizenzvereinbarungen und scheinbar jede erdenkliche Form der Zusammenarbeit des US-amerikanisch-israelischen militärisch-industriellen Komplexes.

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Er würde die US-amerikanischen und israelischen Verteidigungssektoren in mehreren Bereichen verschmelzen, die für die Schlachtfelder der Zukunft entscheidend sind, wie autonome Systeme und Cyber.

Und:

Sollte die Bestimmung in Kraft treten, könnte sie eine große Veränderung in einer der engsten militärischen Beziehungen der Welt markieren und die beiden Länder von einer Partnerschaft, die hauptsächlich auf amerikanischer Militärhilfe zentriert war, hin zu einer solchen verschieben, in der ihre Verteidigungsindustrien tiefer miteinander verwoben sind.

Abschnitt 224 würde den US-Verteidigungsminister verpflichten, einen „Exekutivagenten“ zu ernennen: eine einzelne Person, die die militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel koordiniert.

Diese Arbeit würde gemeinsame Forschung und Entwicklung, die gemeinsame Produktion von Waffen und die Verknüpfung von Militärsystemen und -daten umfassen.

Künftig wird das Pentagon gesetzlich einen Teil seines Budgets für Käufe aus Israel ausgeben müssen. Angesichts des von Trump vorgeschlagenen Kriegsbudgets von 1,5 Billionen Dollar werden die Gewinne aus einer solchen Allianz für Israel ein Vielfaches seiner derzeitigen Zahlung betragen.

Der Kongress befindet sich derzeit im Prozess der Verabschiedung des Vorschlags.

Das US-Militär ist nicht erfreut über die Aussicht, Israel in seine Technologie- und Datensysteme einzubeziehen. Ein subtiler Hinweis darauf findet sich in dieser aktuellen Nachricht:

Pentagon erhöhte Bedrohung durch israelische Spionage gegen die USA auf höchste Stufe, sagen Quellen – NBCnews

Die Stufe der Spionageabwehrbedrohung wurde vom Defense Intelligence Agency in den letzten Wochen angehoben, nachdem wachsende Bedenken aufkamen, dass israelische Spionage aggressiver als üblich geworden sei, so Quellen.

Die Nachrichtenagentur des Pentagons habe in den letzten Wochen die neue Bedrohungsbewertung für die Spionageabwehr herausgegeben, während sich die Spannungen zwischen Israel und den USA über den weiteren Weg im Krieg mit dem Iran verschärften, so die Beamten. Sie sagten, die DIA habe eine interne Mitteilung veröffentlicht, die von einem der derzeitigen Beamten eingesehen wurde, die die Stufe für Israel auf „kritisch“ angehoben habe.

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Die DIA-Bewertung umfasse ein siebenseitiges Dokument und enthalte ein Diagramm, so einer der derzeitigen US-Beamten. Das Dokument besage, dass die Bewertung Israels dahingehend gehe, dass seine Fähigkeit zur menschlichen Spionage und technischen Beschaffung auf einem „kritischen Niveau“ sei, so der Beamte.

Es identifiziere auch eine Reihe spezifischer Vorfälle, die die Besorgnis der USA erhöht hätten, so der Beamte.

Israel ist dafür bekannt, US-Geheimnisse an andere Länder zu verkaufen. Als Jonathan Pollard strategische Einsatzpläne von US-U-Booten mit Atomwaffen für Israel stahl, verkauften die Zionisten diese an die Sowjetunion. Die Technologie des US-amerikanischen F-16-Kampfjets, die zur Entwicklung von Israels Lavi-Kampfjet verwendet wurde, landete nach der Programmstornierung in China.

Die Frage des Pentagons an den Kongress, getarnt als durchgesickerte DIA-Bewertung, lautet: „Wollen Sie Israel wirklich unsere tiefsten Geheimnisse teilen (und weiterverkaufen) lassen?“

AIPAC wird an seinen Drähten zu den Kongressmitgliedern ziehen, um die richtige Antwort auf diese Frage zu erhalten.