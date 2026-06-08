Von Jeremy R. Hammond

Das Zitat „Israel von der Landkarte tilgen“ ist eine absichtliche Fehlübersetzung – eine, die die Medien seit Jahrzehnten nutzen, um Feindseligkeit gegenüber dem Iran zu schüren.

Von den westlichen Nachrichtenmedien wurde oft behauptet, meist im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm, der Iran habe gedroht, „Israel von der Landkarte zu tilgen“. Konkret wird das Zitat dem ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad zugeschrieben.

Die Implikation ist, dass der Iran damit gedroht habe, schreckliche Kriegshandlungen gegen Israel zu führen, um das Land und das israelische Volk physisch zu vernichten.

Die New York Times beispielsweise wiederholte diese Behauptung in einem Bericht vom letzten Monat darüber, wie Israel und die USA Ende Februar ihren gemeinsamen Krieg gegen den Iran mit dem Ziel eines Regimewechsels begonnen hätten.

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wurde während der ersten gemeinsamen Angriffe auf den Iran am 28. Februar ermordet, als die USA und Israel ihren illegalen Angriffskrieg gegen das Land begannen.

Als Nachfolger Khameneis wurde laut dem Bericht der Times niemand Geringeres als Mahmoud Ahmadinejad ausgewählt, dessen Kritik an der iranischen Regierung dazu geführt hatte, dass er unter Hausarrest gestellt worden war.

Laut der Times

Herr Ahmadinejad wurde am ersten Tag des Krieges durch einen israelischen Angriff auf sein Haus in Teheran verletzt, der darauf abzielte, ihn aus dem Hausarrest zu befreien, wie amerikanische Beamte und ein Vertrauter von Herrn Ahmadinejad angaben. Er habe den Angriff überlebt, sagten sie, doch nach dieser knappen Entkommung habe er seine Illusionen hinsichtlich des Plans für einen Regimewechsel verloren. Seitdem ist er nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten, und sein derzeitiger Aufenthaltsort sowie sein Gesundheitszustand sind unbekannt. Zu sagen, Herr Ahmadinejad sei eine ungewöhnliche Wahl gewesen, wäre eine massive Untertreibung. Zwar war er zunehmend mit den Führern des Regimes aneinandergeraten und stand unter strenger Beobachtung der iranischen Behörden, doch war er während seiner Amtszeit als Präsident von 2005 bis 2013 für seine Aufrufe bekannt, „Israel von der Landkarte zu tilgen“. Er war ein entschiedener Befürworter des iranischen Atomprogramms, ein scharfer Kritiker der Vereinigten Staaten und dafür bekannt, gegen interne Dissidenten gewaltsam vorzugehen. [Hervorhebung hinzugefügt.]

Es versteht sich von selbst, dass der ehemalige iranische Präsident das Recht des Iran gemäß dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) auf die Anreicherung von Uran für zivile Zwecke befürwortete. Die Bezeichnung Ahmadinedschad als „Befürworter des iranischen Atomprogramms“ ist also die Art und Weise der Times, das Zitat „Israel von der Landkarte tilgen“ unnötigerweise mit der Androhung von Atomwaffen gegen Israel in Verbindung zu bringen.

Die Times weiß zudem, dass es sich hierbei um ein falsches Zitat von Ahmadinedschad handelt, verwendet es aber trotzdem.

Ich mache keine Witze.

Im Jahr 2006 schrieb der Times-Reporter Ethan Bronner – dessen propagandistische Arbeit für die Times ich in meinem Buch Obstacle to Peace: The US Role in the Israeli-Palestinian Conflict systematisch entlarve – einen Artikel, in dem er im Wesentlichen erklärte, warum das Zitat „Israel von der Landkarte tilgen“ unzutreffend ist, aber warum die Times es trotzdem weiterhin verwenden würde.

Das Zitat soll aus einer Rede stammen, die Ahmadinejad im Oktober 2005 auf einer Konferenz zum Thema „Eine Welt ohne Zionismus“ hielt, von der damals eine teilweise Mitschrift in Farsi von der Iranian Students News Agency (ISNA) bereitgestellt wurde.

Der entscheidende Satz lautet:

يز ما فرمودند كه اين رژيم اشغالگر قدس بايد از صفحه روزگار محو شود

Uebersetzung: Unser Führer sagte, dass dieses Besatzungsregime in Jerusalem von der Erde getilgt werden müsse.

Eine englische Übersetzung wurde damals vom Middle East Media Research Institute (MEMRI) bereitgestellt.

In seiner Rede bezog sich Ahmadinedschad auf das diktatorische Regime von Schah Mohammad Reza Pahlavi, dessen Macht 1953 durch einen von der CIA unterstützten Staatsstreich gefestigt wurde, mit dem der iranische Premierminister Mohammad Mossadegh abgesetzt wurde. Die USA unterstützten das Regime des Schahs und halfen dem Iran sogar beim Aufbau seines Atomprogramms, bis er 1979 durch die Islamische Revolution gestürzt wurde.

Die Revolution wurde von Ayatollah Ruhollah Khomeini angeführt, der 1989 starb und dessen Nachfolger Ayatollah Ali Khamenei wurde. Nach Khameneis Ermordung am 28. Februar 2026 wurde sein Sohn Mojtaba Khamenei zum Obersten Führer des Iran ernannt.

Hier ist der vollständige Kontext von Ahmadinedschads Aussage (mit dem oft falsch zitierten Satz in Fettdruck):

Als der verehrte Imam [Chomeini] sagte, dass das Regime [des Schahs] gestürzt werden müsse und dass wir eine Welt ohne abhängige Regierungen forderten, fragten viele Menschen, die behaupteten, über politisches und anderes Wissen zu verfügen: „Ist das überhaupt möglich [dass das Regime des Schahs gestürzt werden kann]?“ An jenem Tag, als der Imam [Khomeini] seine Bewegung ins Leben rief, unterstützten alle Mächte das korrupte Regime [des Schahs] … und sagten, es sei nicht möglich. Doch unser Volk blieb standhaft, und inzwischen leben wir seit 27 Jahren ohne eine von Amerika abhängige Regierung. Der Imam [Khomeini] sagte: „Die Herrschaft des Ostens [UdSSR] und des Westens [USA] sollte beendet werden.“ Doch die schwachen Menschen, die nur die kleine Welt in ihrer Nähe sahen, glaubten es nicht. Niemand glaubte, dass wir eines Tages den Zusammenbruch des östlichen Imperialismus [d. h. der UdSSR] erleben würden, und sagte, es sei ein eisernes Regime. Doch in unserem kurzen Leben haben wir miterlebt, wie dieses Regime auf eine Weise zusammenbrach, dass wir in Bibliotheken danach suchen müssen und keine Literatur darüber finden können. Der Imam [Khomeini] sagte, dass Saddam [Hussein] gehen müsse und dass er auf eine noch nie dagewesene Weise gedemütigt werden würde. Und was seht ihr heute? Ein Mann, der vor 10 Jahren so stolz sprach, als würde er ewig leben, ist heute an den Füßen gefesselt und wird nun in seinem eigenen Land vor Gericht gestellt… Imam [Khomeini] sagte: „Dieses Regime, das Quds [Jerusalem] besetzt hält, muss aus den Seiten der Geschichte getilgt werden.“ Dieser Satz ist sehr weise. Die Palästina-Frage ist kein Thema, bei dem wir Kompromisse eingehen können.

Hier sind einige wichtige Punkte zum Kontext der Äußerung, die man im Auge behalten sollte:

In Ahmadinedschads Rede ging es um die Notwendigkeit, unterdrückerische Regime zu beenden. Seine Verweise auf das von den USA unterstützte Regime des ehemaligen iranischen Schahs, Mohammad Reza Pahlavi, und auf die Sowjetunion machen deutlich, dass er nicht von der militärischen Zerstörung eines Landes sprach – auch wenn dies eine mögliche Interpretation des Verweises auf den Diktator Saddam Hussein wäre, der im illegalen Angriffskrieg der US-Regierung gegen den Irak gestürzt wurde, der wie Trumps Krieg gegen den Iran unter falschen Vorwänden geführt wurde. In dem entscheidenden Satz zitierte Ahmadinedschad etwas, das zuvor vom obersten Führer des Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, gesagt worden war. Das Zitat spricht von der Notwendigkeit, das Regime zu beenden, das Jerusalem besetzt hält, was im Einklang mit dem Willen der internationalen Gemeinschaft steht.

Tatsächlich entschied der Internationale Gerichtshof (IGH) im Juli 2024, dass Israels Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands, einschließlich Ostjerusalems, gegen das Völkerrecht verstößt und ein Verbrechen der Apartheid darstellt.

In seiner Verteidigung der Fehlübersetzung „Israel von der Landkarte tilgen“ aus dem Jahr 2006 räumte Ethan Bronner ein, dass Ahmadinedschad von dem „Besatzungsregime in Jerusalem“ gesprochen hatte, nicht von „Israel“.

Das bedeutet, dass der iranische Präsident von der Notwendigkeit sprach, Israels Unterdrückung des palästinensischen Volkes zu beenden – und nicht einfach davon, Israel zu hassen, weil es sich selbst als „jüdischen“ Staat bezeichnet.

Bronner verteidigte die „Israel“-Version dennoch mit der Begründung, sie repräsentiere „die Tiefe der Ablehnung eines jüdischen Staates im Nahen Osten durch den iranischen Präsidenten“.

So bestand die Times darauf, eine grundsätzlich antizionistische Aussage zu nehmen und sie absichtlich so umzuformulieren, dass sie von Natur aus antisemitisch sei.

Bronner verteidigte auch „auslöschen“ anstelle von „verschwinden“ oder „ausgelöscht werden“, obwohl dies die Verbform von der Passiv- in die Aktivform verschiebt. In der von den westlichen Medien bevorzugten Version ist der Iran das Subjekt, das aktiv das Auslöschen vornimmt, während Ahmadinedschads tatsächliche Aussage lediglich besagte, dass das unterdrückerische zionistische Regime angemessen beendet werden sollte.

Bronner verteidigte in ähnlicher Weise „die Landkarte“ anstelle von „Seiten der Geschichte“ mit der Begründung, Ahmadinedschad habe Khomeini falsch zitiert.

Ich mache, noch einmal, keine Witze.

Wie Bronner erklärte, hatte Ahmadinedschad „safheh roozgar“ gesagt, was zugegebenermaßen „Seiten der Zeit oder Geschichte“ bedeutet; aber Khomeini hatte ursprünglich „sahneh roozgar“ gesagt, was weniger spezifisch war und oft als „Karte“ interpretiert wurde – auch wenn es ebenfalls eher als „Buch der Länder“ interpretiert werden könnte, wofür es in der englischen Sprache zugegebenermaßen keine entsprechende Metapher gibt.

Nun können Sie also verstehen, was ich meine, wenn ich sage: „Die Times weiß auch, dass dies ein falsches Zitat von Ahmadinejad ist, nutzt es aber trotzdem.“

Ich meine damit, dass die Mainstream-Medien, verkörpert durch Amerikas „Zeitung der Aufzeichnungen“, zitierte Quellen absichtlich falsch darstellen, mit dem offensichtlichen Ziel, Zustimmung für die US-Außenpolitik im Nahen Osten zu erzeugen.

Bronners verdrehte Argumentation führte zu dieser Schlussfolgerung:

Hat der iranische Präsident also dazu aufgerufen, Israel von der Landkarte zu tilgen? Es sieht ganz danach aus. War das gleichbedeutend mit einem Aufruf zum Krieg? Das bleibt eine offene Frage.

Natürlich blieb die Frage nur wegen der falschen Zitierung „offen“, wonach Ahmadinedschad gefordert habe, „Israel von der Landkarte zu tilgen“ – was er wörtlich nicht gesagt hat.

Die Darstellung der US-Regierung, der Iran sei eine Bedrohung, weil er gedroht habe, Israel militärisch „von der Landkarte zu tilgen“, musste aufrechterhalten werden, weshalb die Times dies all die Jahre pflichtbewusst unterstützt hat.

Dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Times ihre Propagandafunktion als Vorreiter dessen erfüllt, was als Journalismus durchgeht.

Ein weiteres Beispiel ist, wie die Times-Redaktion Donald Trumps Krieg gegen den Iran nur am Rande kritisierte, weil er schlecht geplant und durchgeführt worden sei, anstatt wegen der Verletzung der US-Verfassung und des Völkerrechts und weil er unter falschen Vorwänden geführt wurde.

Schließlich hatte Trumps eigener Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes kurz zuvor die seit langem bestehende Einschätzung der US-Geheimdienste bekräftigt, dass der Iran kein aktives Atomwaffenprogramm habe.

Und während er behauptete, sein Krieg solle den Iran daran hindern, innerhalb von zwei Wochen eine Atomwaffe zu besitzen, beharrte Trump selbst widersprüchlicherweise darauf, dass das iranische Atomprogramm seit der „Operation Midnight Hammer“ im Juni 2025 „ausgelöscht“ sei, als die USA sich ebenfalls an den Bombardements Israels gegen das Land beteiligten.

Bei beiden Gelegenheiten, als die USA ihre Bombardements starteten, verhandelten die Iraner über eine Lösung der Atomfrage und bestanden auf ihrem Recht gemäß dem Atomwaffensperrvertrag (NPT), Uran für zivile Zwecke anzureichern, während sie gleichzeitig ein strenges Sicherungssystem unter der Aufsicht der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) anboten.

Als Reaktion auf die Bemühungen des Iran, die Angelegenheit in gutem Glauben diplomatisch zu lösen, stellte die Trump-Regierung Ultimaten, um unter Androhung von Gewalt die Aufgabe dieses Rechts zu fordern, was an sich schon gegen die UN-Charta verstößt, während der tatsächliche Einsatz von Gewalt eine Aggression darstellt – „das schwerste internationale Verbrechen“, wie es in Nürnberg definiert wurde.

Die angebliche Drohung des Iran, „Israel von der Landkarte zu tilgen“, dient daher in der Mainstream-Erzählung als ausreichender Vorwand für die tatsächliche kriminelle Gewalt der USA und Israels gegen den Iran.

Die hypothetische zukünftige Gewalt des Iran macht ihn zu einem „Gegner“ der USA, während der Völkermord Israels in Gaza die uneingeschränkte parteiübergreifende Unterstützung sowohl der Biden- als auch der Trump-Regierung erhalten hat.

Uns wird gesagt, wir sollen islamische Extremisten fürchten, während jüdische Extremisten Völkermord begehen und christliche Extremisten Trump als eine messiasähnliche Figur betrachten, die einen religiösen Konflikt führt, um den „Endzeit“-Krieg von Armageddon herbeizuführen.

Wenn der Iran KI-generierte Videos mit Lego-Figuren und -Szenen veröffentlicht, um die kriminelle Gewalt der US-Regierung zu verurteilen, mit einer Botschaft des Friedens und der Solidarität zwischen Iranern und dem amerikanischen Volk, müssen diese Inhalte verboten werden, und die Times sagt uns, wir sollten sehr besorgt sein darüber, dass der Iran die USA „trollt“ und „seine Interessen auf unsere Kosten vorantreibt“ – als ob der Krieg der USA gegen den Iran im Interesse von „We the People“ (und nicht nur im Interesse korrupter Politiker und des militärisch-industriellen Komplexes).

Es spielt keine Rolle, dass die iranischen Videos ebenso sehr für friedliebende Amerikaner sprechen, die sich gegen die kriminelle Gewalt ihrer Regierung stellen, wie für das iranische Volk.

🎶 Iran’s Latest AI Lego Song Video



The latest entry in Iran’s viral series of AI-generated Lego-style propaganda music videos takes a different tone than its predecessors, with less mockery of Trump and Hegseth, and a direct appeal to ordinary Americans.



The track opens: “I… https://t.co/fqYFEyCZLV pic.twitter.com/sCVE1l0H3l — Drop Site (@DropSiteNews) April 30, 2026

Übersetzungen von „X“: Das neueste KI-Lego-Songvideo aus dem Iran: Der jüngste Beitrag zu der viralen Serie KI-generierter Propaganda-Musikvideos im Lego-Stil aus dem Iran schlägt einen anderen Ton an als seine Vorgänger: weniger Spott über Trump und Hegseth, dafür ein direkter Appell an die einfachen Amerikaner. Der Song beginnt mit den Worten: „Ich liebe das Land der Freiheit, aber nicht den Mann im Saal. Zwischen eurer Flagge und meinem Zuhause gibt es eine Brücke aus Gold. Doch eure Führer verbrennen weiterhin jede Geschichte, die wir erzählt haben.“ Der Text spielt auf den von der CIA unterstützten Putsch gegen Premierminister Mohammad Mosaddegh im Jahr 1953 an: „Erinnert euch an ’53, Mosaddegh und den Putsch / Eure Führer haben unsere Demokratie zerstört, noch bevor sie richtig begonnen hatte.“ Und die menschlichen Kosten der Sanktionen: „Der maximale Druck eurer Zyniker ist nur ein Tod in Zeitlupe / Medikamente sind knapp und die Währung im Sinkflug / Wie soll ich dem Adler zujubeln, wenn er mich festnagelt?“ Der Song zieht auch eine Parallele zwischen iranischen und amerikanischen Arbeitern: „Ich habe Cousins in Cali und Freunde in Detroit / Wo die Herzen im Pentagon nach Lücken suchen, die sie ausnutzen können / Sie wollen, dass wir hassen, sie wollen eine Mauer aus Glas / Aber wir sind beide nur Opfer einer herrschenden Klasse.“ Es endet mit Solidaritätsbekundungen: „Wir kämpfen denselben Kampf, nur unter unterschiedlichem Himmel. Frieden für die Bronx. Frieden für Shiraz. Eine Welt, zwei Käfige. Zeit, die Gitterstäbe zu zerbrechen.“

Iran-verbundene Konten verbreiten ein neues LEGO-ähnliches Propaganda-Video, das US- und israelische Führer als korrupte Eliten darstellt, die mit den „Epstein-Akten“ in Verbindung stehen, Teil einer breiteren Online-Kampagne, die darauf abzielt, die Unterstützung für den Krieg zu untergraben. Die Animation zeigt Präsident Donald Trump als „orangefarbenes Schwein“, das von dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu kontrolliert wird, und stellt den gesamten Krieg als Projekt dar, um „Israel Again Great zu machen“. Der Refrain wiederholt: „Eure Regierung wird von Pädophilen geführt. Sie haben euch befohlen, für Israel zu sterben.“

Sicher, die hohen Benzinpreise, die aus Trumps Krieg resultieren, sind Anlass für parteiische Kritik – ein Paradebeispiel dafür, wie Trump die Kriegsführung vermasselt hat, wobei sich „die Republikaner“ als „mangelhafte Hüter des nationalen Interesses“ erwiesen haben.

Doch der Fokus liegt weiterhin eng auf den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Amerikaner, ohne Rücksicht auf das Leid der Iraner oder darauf, wie die Führung illegaler Kriege unter falschen Vorwänden den nationalen Sicherheitsinteressen der USA schadet, unter anderem durch die Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit und des Atomwaffensperrvertrags.

Die Amerikaner sollen den Iran schlichtweg nicht als ein Land betrachten, mit dem friedliche Beziehungen möglich sind. Der Iran ist zu unabhängig, zu widerspenstig gegenüber Washington, D.C., und dessen Ziel der globalen Hegemonie. Daher muss der Iran als „Feind“ und „Gegner“ dargestellt werden, den es zu besiegen gilt.

Daher muss das iranische Volk durch lähmende Sanktionen im Rahmen einer „Maximaldruck“-Kampagne kollektiv bestraft werden – und das iranische Regime muss, sagen wir mal, von der Landkarte getilgt werden, so wie die von den USA unterstützte Regierung Israels seit ihrer Gründung danach strebt, Palästina von der Landkarte zu tilgen.

Die Heuchelei kennt keine Grenzen, und die Mainstream-Medien erfüllen die notwendige Propagandafunktion, die öffentliche Meinung zu manipulieren, indem sie den Spielraum für Kritik darauf beschränken, dass die Amerikaner an der Zapfsäule mehr bezahlen müssen, während sie pflichtbewusst die kriminelle Natur von Washingtons eigener Gewalt entschuldigen.