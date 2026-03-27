Putin äußert sich offen zum „unvorhersehbaren“ Iran-Krieg

Tyler Durden

Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte sich am Donnerstag in selten offener, umfassender und direkter Weise zum US-israelischen Krieg gegen den Iran.

Er verglich den Krieg und die Schließung der Straße von Hormus sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die globale Energieversorgung mit den massiven, weitreichenden Folgen der Covid-19-Pandemie. Gleichzeitig erklärte er jedoch, dass die Ergebnisse des Krieges derzeit zu schwer vorherzusagen seien.



🇷🇺☝️Putin Aktuell:



„Es gibt Schätzungen, denen zufolge sich die heutige Situation mit der Coronavirus-Pandemie vergleichen lässt.“



"Selbst die Beteiligten des iranischen Konflikts können nicht vorhersagen, was als Nächstes passieren wird, da die globale Wirtschaft… pic.twitter.com/DefB4HPYD8 — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

Der Konflikt, erklärte Putin, verursache inzwischen erhebliche Schäden für internationale Logistik, Produktion und Lieferketten und setze Unternehmen aus den Bereichen Kohlenwasserstoffe, Metalle und Düngemittel massiv unter Druck – laut einer Übersetzung von Reuters.

„Die Folgen des Konflikts im Nahen Osten sind weiterhin schwer genau vorherzusagen“, sagte Putin vor einer Konferenz von Wirtschaftsführern in Moskau. „Es scheint mir, dass diejenigen, die in den Konflikt verwickelt sind, selbst nichts vorhersagen können, aber für uns ist es noch schwieriger“, bemerkte er.

„Es gibt jedoch bereits Einschätzungen, dass sie mit der Coronavirus-Epidemie verglichen werden können“, sagte Putin. „Ich möchte daran erinnern, dass sie die Entwicklung aller Regionen und Kontinente ohne Ausnahme dramatisch verlangsamt hat.“

Es kursieren Berichte, wonach Putin Anfang dieser Woche die Doppelmoral des Westens im Umgang mit der Ukraine im Vergleich zum eskalierenden Iran-Krieg hervorgehoben habe, der sich seinem ersten Monat nähert.

In Bezug auf die westlichen Verbündeten erklärte Putin: „Sie haben zu Beginn des Ukraine-Konflikts alle möglichen Briefe unterzeichnet. Doch diese Liebhaber der Epistolar-Kunst haben nichts über die aktuellen tragischen Ereignisse geschrieben.“

Putins Sprecher hat sich unterdessen am Donnerstag zu zahlreichen, wie er es nannte, „Lügen“ über Moskaus Rolle im Iran-Krieg geäußert.

„Es werden so viele Lügen von den Medien verbreitet … Schenken Sie ihnen keine Aufmerksamkeit“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber Reportern als Antwort auf eine AFP-Frage zu angeblichen russischen Drohnenlieferungen an Teheran.

Peskow nutzte außerdem die Gelegenheit, um auf Medienberichte über Moskaus Haltung zu Friedensgesprächen und zur Ukraine im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg einzugehen. Das Transkript des Wortwechsels ist unten wiedergegeben:

REPORTER: Eine Frage zu dem gestern veröffentlichten Leitartikel der New York Times. Sie haben ihn möglicherweise gesehen. Darin heißt es, Putin sei im Februar nahe daran gewesen, ein Friedensabkommen mit der Ukraine zu erreichen, doch die US- und israelische Operation gegen den Iran habe alles verändert, und nun habe er kein Interesse mehr an Frieden. Wie reagieren Sie darauf?

DMITRI PESKOW: „Nein, das ist völlig falsch und entspricht nicht der Realität. Es stimmt, dass es während der Runden trilateraler Gespräche einige Bewegungen in Richtung einer Einigung gab. Aber die entscheidenden Fragen, die für Russland von zentraler Bedeutung sind, wurden weiterhin nicht vereinbart. Von Anfang an war klar, und das haben wir viele Male gesagt, dass dazu auch territoriale Fragen gehören. Das ist das Hauptthema der Verhandlungen. In diesem Punkt gibt es weiterhin keinen Fortschritt. Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass Russland das Interesse an Verhandlungen verloren hat. Im Gegenteil, wir bleiben gesprächsbereit, stehen in Kontakt mit den Amerikanern und erwarten, dass die nächste Verhandlungsrunde stattfindet, sobald es die Umstände erlauben.“

Unterdessen berichten zahlreiche Schlagzeilen in westlichen Medien weiterhin, dass Russland als eigentlicher Gewinner aus Washingtons jüngstem Regimewechsel-Abenteuer im Nahen Osten hervorgegangen sei, wobei beschrieben wird, dass Putin angesichts der stark gestiegenen Nachfrage nach russischem Öl mindestens 760 Millionen Dollar pro Tag einnehme.

Dies geschieht auch vor dem Hintergrund von US-Sanktionsausnahmen. So berichtet The Telegraph, dass „die Einnahmen des Kremls aus Öl und Gas in diesem Monat von etwa 12 Milliarden Dollar auf nahezu 24 Milliarden Dollar steigen werden, da Putin von einem enormen Preisanstieg und den Sanktionsausnahmen von Donald Trump profitiert, so das Kyiv School of Economics (KSE) Institute.“