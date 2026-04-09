Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“)

Die Russen wollen wissen, warum. Es gibt verschiedene Theorien

In den vergangenen Wochen hat die russische Regierung eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die so völlig unverständlich sind, dass manche Russen mittlerweile glauben, sie würden Zeuge eines bewussten und gezielten Versuchs, ihr Land von innen heraus zu sprengen. (Wahrscheinlich verhält sich Ihre eigene Regierung ähnlich. Sehen Sie? Wir sind doch gar nicht so verschieden. Warum können wir nicht einfach alle miteinander auskommen?)

Heute möchte ich Ihnen eine Auswahl russischsprachiger Kommentare zu diesem Thema vorstellen.

Aber zuerst: ein kurzer Hintergrund.

Das erste große Ereignis, das in der russischen Gesellschaft für extreme Unruhe sorgt, ist die Kampagne der Regierung, Telegram zu blockieren und den Internetzugang einzuschränken, während gleichzeitig alle gezwungen werden, Russlands neuen FSB-Messenger MAX zu nutzen. Im Rahmen dieser Kampagne führt der Föderale Dienst für die Aufsicht über Kommunikation, Informationstechnologie und Massenmedien (Roskomnadzor) zudem einen regelrechten Krieg gegen VPNs, die in Russland mittlerweile praktisch unverzichtbar sind, wenn man das Internet nutzen will.

Unterdessen kommt es im ganzen Land regelmäßig zu Ausfällen des mobilen Internets. In einigen Gebieten funktioniert das mobile Internet bereits seit Monaten überhaupt nicht mehr. Die Regierung hat eine „Whitelist“ mit „zugelassenen“ Websites und Apps erstellt, auf die während dieser Ausfälle zugegriffen werden kann. (Berichten zufolge hat man sogar damit begonnen, diese „Whitelist“ in privaten WLAN-Netzwerken rund um Rostow am Don zu testen). Die offizielle Begründung für diese Einschränkungen lautet, dass sie zur Bekämpfung von Drohnenangriffen notwendig seien. In den letzten Wochen kam es zu einigen der größten und zerstörerischsten Drohnenangriffe gegen Russland seit Beginn der SMO, sodass die offizielle Erklärung, wie so oft, vielleicht nicht die überzeugendste ist.

Roskomnadzor ist noch weit davon entfernt, Telegram vollständig zu blockieren (es funktioniert in der Regel mit einem VPN), und der Angriff auf „nicht genehmigten“ Web-Traffic hat bereits zu einigen katastrophalen Vorfällen von „Friendly Fire“ geführt. So soll die Regierungsbehörde beispielsweise IP-Adressen gesperrt haben, die zur Abwicklung von Bankkartenzahlungen genutzt werden, was zu einem stundenlangen Ausfall digitaler Zahlungsdienste in Moskau führte.

Dann ist da noch die Schlachtung der sibirischen Kühe.

Um eine lange (und andauernde) Geschichte kurz zu machen: Die Behörden töten in mehreren Regionen Sibiriens das Vieh kleiner Bauernhöfe, angeblich um die Ausbreitung von Krankheiten zu stoppen (ohne sich die Mühe zu machen, die Tiere vor der Tötung zu testen). Die Landwirte wurden mit lächerlichen Summen entschädigt, die nur einen Bruchteil des tatsächlichen Marktwerts ihrer Tiere ausmachen. Viele können sich keine neuen Tiere leisten und sind nun finanziell ruiniert.

Als Landwirte begannen, Videos zu teilen, in denen ihre Kühe ohne Grund geschlachtet wurden, griffen die Behörden auf traditionelle Terror- und Einschüchterungstaktiken zurück.

Als das nicht funktionierte, behauptete die Landesregierung, die Videos, die die wahnsinnige Kuhschlachtung dokumentierten, seien KI-generierte Fälschungen.

Unterdessen blieb der Viehbestand großer und politisch gut vernetzter landwirtschaftlicher Großbetriebe in der Region unberührt.

All dies wirft die Frage auf: Warum unternimmt die russische Regierung all diese äußerst zerstörerischen und törichten Dinge?

Russischsprachige Nachrichtenmedien und Telegram-Kanäle verbreiten verschiedene Theorien, die zur Beantwortung dieser Frage beitragen könnten.

Beginnen wir mit einem Kommentar, der Ende März von Channel Stalingrad veröffentlicht wurde, einem hervorragenden unabhängigen Medium, das von „Gleichgesinnten herausgegeben wird, die den liberalen Kapitalismus ablehnen, der Russland nach dem Zusammenbruch der UdSSR aufgezwungen wurde“:

Telegram ist de facto gesperrt, Putins Behörden machen keinen Hehl aus ihren Plänen, den Internetzugang durch ein System von „Whitelist-Seiten“ einzuschränken, und das mobile Internet wird unter dem Vorwand der Drohnenbekämpfung zunehmend abgeschaltet. Darüber hinaus wurde in der Staatsduma ein Gesetzentwurf eingebracht, der Kritik und Anschuldigungen gegen Personen in den Medien bis zum rechtskräftigen Schuldspruch praktisch verbieten würde. Dies hat selbst diejenigen empört, die dem Kreml vollkommen loyal gegenüberstehen. Dies ist ein Schlag für alle, insbesondere für diejenigen, die online und in den sozialen Medien Geld verdienen, indem sie für ihre Waren und Dienstleistungen werben. Außerdem verursacht es ganz einfach alltägliche Unannehmlichkeiten für absolut alle russischen Bürger. Doch der Kreml scheint den Verstand verloren zu haben. Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich ihre Überzeugung von der Unerschütterlichkeit ihrer Macht und dem Schweigen des Volkes. Doch es ist unmöglich, die Tatsache zu ignorieren, dass die Gesetzlosigkeit des „Zaren“ kosmische Ausmaße angenommen hat. Was plant Wladimir Wladimirowitsch? Worauf bereitet er seine „Vertikale“ vor? Mobilmachung? Krieg mit der NATO? Logischerweise (sofern das Konzept der Logik auf die „Vertikale“ zutrifft) benötigt die Ozero-Kooperative [die Gruppe der Oligarchen, die Putin unterstützen] einen vollständig kontrollierten Informationsraum, um jegliche „Überraschungen“ im Keim zu ersticken. In Verbindung mit der Kriegsmüdigkeit schafft all dies zumindest eine Grundlage für Proteste. Und das ist nicht nur Informationsrauschen. […] Doch was den Thron des Zaren derzeit am meisten erschüttert, ist die Gesetzlosigkeit in Nowosibirsk, die [„Anti-Epidemie“-Maßnahmen], die einer riesigen Zahl von Menschen ohne jegliche Rechtfertigung – nicht einmal rechtlicher Art – ihre Einkommensquellen genommen haben. Die befragten Landwirte glauben nicht an die Diagnosen von Pasteurellose und Tollwut: Wer schon lange Vieh züchtet, würde die Symptome leicht erkennen. […] Neben der Region Nowosibirsk wurde der Vieh-Genozid auch in den Gebieten Altai und Transbaikalien, in Burjatien und in der Republik Altai verübt. […] Der Gouverneur der Region Nowosibirsk, Andrej Travnikow, bezeichnete die Massenschlachtung von Vieh als „eine strenge, aber notwendige veterinärmedizinische Maßnahme“. Das ist für Russlands „Führer“ nichts Ungewöhnliches. Putins Beamte sind es nicht gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Wir werden von ihnen niemals die Wahrheit erfahren. Denn die Märchen über die Schlachtung von Rindern wegen Pasteurellose halten einer genauen Prüfung nicht stand. Die Schizophrenie ist jenseits aller Grenzen. Sie erinnern sich nicht einmal an ihre eigenen Entscheidungen. Am 31. Oktober 2022 genehmigte das Landwirtschaftsministerium mit seiner Verordnung Nr. 770 veterinärmedizinische Vorschriften zur Umsetzung von präventiven, diagnostischen, therapeutischen, restriktiven und anderen Maßnahmen sowie zur Verhängung und Aufhebung von Quarantänen und anderen Beschränkungen, die darauf abzielen, die Ausbreitung verschiedener Arten von Pasteurellose zu verhindern und Ausbrüche zu beseitigen. Diese Verordnung steht in völligem Widerspruch zu der Gesetzlosigkeit, die sich derzeit in der Region Nowosibirsk und anderen Regionen abspielt. Der Aufruhr auf Telegram, das bald gesperrt wird oder bereits gesperrt wurde, hat teilweise dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf die Situation zu lenken. Dennoch ist das Einzige, was diese Öffentlichkeitsarbeit erreicht hat, die Kontrolle über das Verfahren selbst und zumindest einige Regelungen für Entschädigungszahlungen. Aber das ist noch lange nicht sicher. Was hier geschieht, ist völlige Gesetzlosigkeit und rechtliches Chaos. Eine logische Frage: Zu welchem Zweck? Vielleicht nutzen einige Mitglieder der Kreml-Elite diese Informationskanäle, um ihre Konkurrenten zu bekämpfen. Dabei handeln sie zudem ohne Rücksicht auf die Folgen. So wie es beispielsweise 2023 geschah, als der Wunsch, Schoigu durch pauschale Kritik am Armeekommando und die Förderung von Wagner aus dem russischen Verteidigungsministerium zu entfernen, Prigoschins Rebellion auslöste. Übrigens wird die Kritik an der Schließung von Telegram oft als Kampf zwischen den „Kreml-Türmen“ interpretiert. Einer von ihnen setzt sich für eine „Ent-Telegramisierung“ ein, während andere versuchen, eine Rebellion dagegen anzuzetteln. Folglich könnten die Landwirte in der Region Nowosibirsk sehr wohl Opfer der Machenschaften von Putins „Vertikale“ geworden sein, die extrem weit entfernt ist von der Region, von der Viehzucht und von den Bestrebungen der einfachen Menschen unter ihrer Kontrolle. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, hat Putin die Kontrolle über den Staat verloren. Und dies könnte sehr wohl in einer Katastrophe enden. Ziemlich bald.

Unser nächster Kommentar stammt von der Blogging-Plattform von Yandex, die so etwas wie das russische Substack ist:

Der Tagesordnung zufolge steht unser Land kurz vor einem gewaltigen Sprung nach vorn. Zwar wirft die Art dieses Sprungs Fragen bei jenen auf, die es gewohnt sind, Fortschritt an gebauten Fabriken, gestarteten Raketen oder eingeführten Technologien zu messen. Doch dies ist offenbar ein überholter Ansatz. Das moderne russische Management hat einen einfacheren und effektiveren Weg entdeckt – die Entwicklung durch Subtraktion. Stellen Sie sich einen Gärtner vor, der einen Riesenkürbis züchten will. Ein normaler Gärtner düngt den Boden, gießt die Beete und schützt die Setzlinge vor Frost. Unser strategischer Gärtner ist jedoch anderer Meinung: Der Kürbis wird zu enormen Ausmaßen heranwachsen, wenn man verhindert, dass Unkraut wächst, wenn man verhindert, dass Wolken am Kürbis vorbeiziehen, ohne ihn mit Regen zu durchnässen, wenn man verhindert, dass Frost vorzeitig auftritt… Kurz gesagt, ein neues Wort in der Agrartechnologie – man muss nur sorgfältig darüber nachdenken, was man verbieten soll, eine umfangreiche und umfassende Liste von Verboten zusammenstellen und sie dem Kürbis auferlegen: Wachse, du Mistkerl! Im digitalen Bereich leben wir in einer strengen Askese. Das Internet wird mal abgeschaltet, mal belassen, aber unter Auflagen. VPNs werden mal verboten, mal erlaubt, aber nur im Abonnement, wie ein Premium-Zugang zur Freiheit, und gegen Gebühr. YouTube, soziale Medien, Roblox – alles, was an eine globale Welt erinnert, wird von der Dampfwalze der digitalen Souveränität zermalmt. Die Logik ist einfach: Wenn man alles Unverständliche und Fremde entfernt, wird zwangsläufig etwas Einheimisches gedeihen. Zwar floriert bislang nur der Markt für Workarounds, aber das sind Details. […] Es ist, als hätte die Regierung beschlossen, dass es bei der nationalen Entwicklung nicht darum geht, etwas Neues zu schaffen, sondern das Alte vollständig auszulöschen. Wenn man alles Schlechte verbietet, wird es automatisch gut. Wenn man den Menschen den Internetzugang nimmt, fangen sie an, Skabeeva und Solowjow im Fernsehen [Regierungspropaganda] zu schauen. Wenn man das Dampfen verbietet, hören alle mit dem Rauchen auf. Wenn man die Bußgelder erhöht, werden alle gesetzestreu. Doch die Geschichte lehrt uns etwas anderes: Verbote schaffen keine Zukunft. Sie bewahren lediglich die Gegenwart. Man kann englische Wörter verbieten, aber ohne moderne Technologie wird die Sprache dennoch verfallen. Man kann Reisen verbieten, aber ohne Wissensaustausch wird die Wissenschaft verkümmern. Man kann Menschen zwingen, Kinder zu bekommen, aber ohne Zukunftssicherheit werden Familien nicht glücklich sein. Das Ergebnis ist ein Paradoxon. Die Liste dessen, was „nicht erlaubt“ ist, passt nicht mehr auf eine Seite. Und die Liste dessen, was „erlaubt“ ist, bleibt erschreckend kurz. Die Regierung bietet uns einen Festungsstaat an, sicher, ruhig und verboten. Aber eine Festung ist ein Ort der Verteidigung, nicht zum Leben. Das Leben braucht Straßen, keine Barrieren. Wir brauchen Fabriken, keine Bußgelder. Wir brauchen Ideen, keine Verbote. Derzeit ist der einzige Sektor, der sich im Land wirklich entwickelt und stetiges Wachstum verzeichnet, die Industrie der Beschränkungen. Und wenn es so weitergeht, laufen wir Gefahr, das am weitesten entwickelte Land der Welt zu werden, was die Anzahl der Beschränkungen angeht. Aber das Leben in dieser „entwickelten“ Welt wird absolut unmöglich werden.

Abschließend möchte ich zwei Texte vorstellen, auf die ich beim Stöbern auf Yaplakal, einem beliebten russischen Nachrichten- und Diskussionsforum, gestoßen bin.

Beide Texte sind im Grunde Verschwörungstheorien, doch sie verdeutlichen die weit verbreitete Enttäuschung und das Misstrauen gegenüber der Regierung, die von den „sehr wichtigen und seriösen Russland-Experten mit direkten und indirekten Verbindungen zur russischen Regierung“ völlig ignoriert werden.

Der erste Text:

Ich habe heute meinen Vater besucht und bei einer Tasse Tee angefangen zu jammern. Mein Vater ist schon in einem Alter, in dem er dieses Internet nicht mehr braucht. Aber nachdem er mir eine Weile zugehört hatte, sagte er unvermittelt: „Hör auf. Du erzählst mir von der Prohibition und dem Zusammenbruch der [Sowjet-]Union. Schau dir an, wie es dazu kam.“ Er liebt Verschwörungstheorien. „Um die Union zu zerstören, haben sie einen unpopulären Krieg begonnen. Er dauerte lange. In dieser Zeit wurde das Budget aufgebraucht und die Menschen wurden desillusioniert gegenüber der Armee.“ „Dann fingen sie an, seltsame Gesetze zu erlassen. Sie zogen die Schrauben bei Parasitismus, jeder Form von Dissens usw. an. Das sollte Enttäuschung über die Regierung hervorrufen. Und schließlich setzten sie dem Ganzen mit der Prohibition die Krone auf. Sie ruinierten eine ganze Branche, in der Menschen arbeiteten, und – was am wichtigsten ist – nahmen den Menschen die Möglichkeit, sich normal zu entspannen. Die Leute tranken danach nicht weniger, aber sie fingen an, alles zu trinken, was sie kriegen konnten, und zwar heimlich. Sie begannen, Haftstrafen für den Verkauf von Alkohol zu verhängen. Die Leute erblindeten durch gefälschten Alkohol. Nun, es ist genau wie bei deinem VPN, wo die Leute bereit sind, irgendjemandem zu vertrauen, nur um die Beschränkungen zu umgehen.“ „Und dann, als das Misstrauen gegenüber der Regierung ihren Höhepunkt erreichte, als weder das Volk noch die Armee eine solche Regierung mehr wollten und jeder außer ihnen sie lieber hätte, kam es zu einem Staatsstreich. Und wohlgemerkt, er verlief fast unblutig. Wie sehr müssen sie alle verärgern, damit niemand mehr für das Land eintritt?“ „Und vor allem geschah all dies stets mit der Botschaft, dass alles für das Volk und das Land getan werde. Wohlgemerkt, es ist immer noch dasselbe. Alles, um die Menschen vor dem verderblichen Einfluss westlicher Wodka zu schützen. Du wirst sehen, sie haben es schon einmal getan, jetzt wiederholen sie es nur.“ Natürlich habe ich gelacht. Nun ja, es gibt viele Zufälle. Der langjährige Betrug, der leere Haushalt, die idiotischen Gesetze und Beschränkungen, die Desillusionierung der Menschen. Es gibt natürlich viele Zufälle, aber es ist eben nur Zufall. Oder etwa nicht? ((

Der zweite Text:

Verschwörungstheorie: Angesichts der Hartnäckigkeit, mit der Roskomnadzor Telegram blockiert und die Kontrolle über Messaging-Apps verschärft, komme ich zu dem Schluss, dass wir die Geschehnisse falsch interpretieren. Der Durchschnittsbürger sieht darin einen Kampf gegen die Opposition oder Spione. Die Opposition interpretiert es als Razzia im Vorfeld der Wahlen. Was aber, wenn dies Teil eines größeren Plans ist? Ein globales Rebranding der Macht, initiiert von jenen, die bald die politische Bühne verlassen werden. Betrachten wir den Mechanismus einer niedrigen Eintrittsbarriere für die zukünftige Regierung. Das Schema ist zwar zynisch, aber durchaus effektiv. Phase: Probleme schaffen. Die derzeitige Elite verabschiedet äußerst unpopuläre Gesetze. Wir sehen das gerade – Gesetze zur Sperrung, zur obligatorischen Biometrie, zum VPN-Verbot, zur dreijährigen Vorratsdatenspeicherung. Das alte Regime agiert als autoritärer Kontrolleur und beraubt die Bürger ihrer gewohnten Werkzeuge. Das Ergebnis ist massive Unzufriedenheit. Menschen, die zuvor unpolitisch waren, beginnen, den Staat als Quelle von Problemen wahrzunehmen. Eine Großmutter, der der Kontakt zu ihrem Enkel verwehrt wird, empfindet dies als negativ. Unternehmen, die aufgrund von Einschränkungen Kunden verlieren, sind bereit, jegliche Veränderungen zu unterstützen. Das alte Regime erzeugt, bewusst oder unbewusst, Hunderttausende von „stillen Demonstranten“. Entstehung einer kritischen Masse an Unmut: Wenn Instant-Messaging-Apps schließlich gesperrt werden, wird sich die Gesellschaft aufteilen in: 15 % technikaffine Nutzer, die in der Lage sind, die Sperren zu umgehen (für sie ist die Situation nicht kritisch); 85 % der Bevölkerung, die sich von ihren gewohnten Kommunikationskanälen abgeschnitten sehen. Für diese 85 % wird jede zukünftige Regierung, die erklärt: „Wir machen Schluss mit diesem Unsinn. Hier ist der ‚Telegram aktivieren‘-Button“, automatisch zum Retter. Eine niedrige Eintrittsbarriere wird nicht durch den Aufbau von etwas Neuem erreicht, sondern durch die Beseitigung der negativen Folgen früherer Politik. Eine Analogie zu den 1990er Jahren: Gorbatschows „Trockengesetz“ schürte Hass. Jelzin gewann die Liebe des Volkes, indem er Alkohol bildlich gesprochen legalisierte. Es spielt keine Rolle, dass dies seine Schattenseiten hatte. Das Erlauben des Verbotenen wurde zum Schlüssel für hohe Zustimmungswerte. Die „Retter“-Phase: Die Ankunft einer neuen Regierung mit einer einfachen Lösung. Stellen Sie sich vor: Wir schreiben das Jahr 2026. Telegram ist ausgefallen, WhatsApp ist nicht verfügbar. Die Kommunikation ist auf das Niveau von 2005 zurückgefallen. Die Unzufriedenheit steigt sprunghaft an. Und dann taucht ein „Technokrat“ auf (seine Herkunft ist irrelevant). Sein Programm besteht aus zwei Punkten: Aufhebung aller Gesetze, die Instant-Messaging-Apps blockieren, innerhalb von 24 Stunden.

Zahlung von Prämien an Telekommunikationsbetreiber für die Wiederherstellung des Datenverkehrs. Was ist los? Das ganze Land, das bis vor kurzem das „Regime“ hasste, begrüßt ihn mit Applaus. Die Schwelle für den Machtantritt ist minimal. Er muss keine komplexen Themen verstehen. Er hat einfach das Verbot aufgehoben. Genau das ist die Technik des Machtwechsels mit einer niedrigen Schwelle für die Legitimierung. Das alte Regime hat die Menschen mit sinnlosen Einschränkungen so sehr erschöpft, dass jeder, der diese aufhebt, als Wohltäter wahrgenommen wird. Was sind die Motive des alten Regimes? Warum spielen sie die Rolle des „Bösewichts“? Die drängendste Frage. Verstehen sie nicht, dass sie für den Nachfolger arbeiten? Doch, das tun sie. Aber sie haben nur begrenzte Möglichkeiten: Entweder sie verschärfen die Kontrolle, verlieren an Beliebtheit, gewinnen aber Zeit.

Oder sie verschärfen sie nicht und werden in naher Zukunft hinweggefegt, da Instant-Messenger zur Koordination von Protesten genutzt werden. Sie wählen das kleinere Übel. Und gleichzeitig schaffen sie das perfekte „Sicherheitspolster“ für ihren Nachfolger. Der Nachfolger ist wahrscheinlich bereits ausgewählt. Er wartet. Er hat bereits einen Erlass zur „Abschaffung der digitalen Unterdrückung“ parat. Wir sind empört über die von Roskomnadzor und den Parlamentariern verhängten Verbote. Aber vielleicht erfüllen sie einfach nur ihre Rolle und legen den Grundstein für den nächsten politischen Zyklus. Die neue Regierung in Russland wird einen leichten Start haben, nicht aufgrund ihrer eigenen Verdienste, sondern aufgrund der Handlungen der vorherigen. Es reicht ein Versprechen, „alles wieder so herzustellen, wie es war“, und die Menschen werden ihr ihre volle Unterstützung geben. Diese Meinung hat sich also durchgesetzt – sollte ich in die Klapsmühle gehen, oder ist da etwas Wahres dran?

Vielleicht?