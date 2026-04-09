Switchboard Operator

Von ESC

Anlage 144: Die JP-Morgan-Akten

Im Jahr 2023 war JPMorgan Chase im Rahmen einer von Epsteins Opfern angestrengten Klage gezwungen, seine eigenen internen Unterlagen zu Jeffrey Epstein herauszugeben. Die Anwälte der Bank erstellten eine 23-seitige Zusammenfassung ihrer Erkenntnisse.

Diese sollte eigentlich dazu dienen, das rechtliche Risiko einzuschätzen.

Die Unterlagen zeigen jedoch, dass Epstein eine der größten Banken der Welt praktisch von außen leitete.

Er betreute die Karriere des Leiters der Investmentbank von JPMorgan, entwickelte ein bedeutendes Finanzprodukt in Verbindung mit Bill Gates, arrangierte private Treffen mit vierzehn Außenministern, setzte ein Mitglied des britischen Königshauses und einen ehemaligen EU-Handelskommissar als geschäftliche Ressourcen ein und verfügte über eine Sicherheitsüberprüfung. Er entwarf zudem eine neue Art von „Social Good“-Währung – ursprünglich als „Charitable Currency Unit“ bezeichnet – und schickte den Entwurf an Gates’ wissenschaftlichen Chefberater, acht Jahre bevor die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich mit der Entwicklung desselben Konzepts begann.

Die Compliance-Prüfung der Bank – die speziell zur Bewertung des Risikos in einem Rechtsstreit wegen Sexhandels erstellt wurde – enthält eine Handvoll indirekter Hinweise auf junge Frauen. Dem Ganzen sind zweiundzwanzig Seiten gewidmet.

Eine separate Untersuchung des US-Senats ergab, dass JPMorgan zu Epsteins Lebzeiten nur 4,3 Millionen Dollar an verdächtigen Transaktionen von seinen Konten meldete – nach seinem Tod jedoch 1,3 Milliarden Dollar. Die Bank zahlte 365 Millionen Dollar an Vergleichszahlungen.

Dieser Aufsatz geht das Dokument Zeile für Zeile durch und zeigt, wie es unabhängig alles bestätigt, was in den früheren Epstein-Aufsätzen auf diesem Substack dokumentiert wurde – aus einer Quelle, die drei Jahre vor der Veröffentlichung dieser Aufsätze erstellt wurde.

Die ultimative Schlussfolgerung hier – über die Bestätigung von Epsteins Status als Vermittler hinaus – ist, dass ein erheblicher Teil der Entwicklungsfinanzierungsbranche auf einem Fundament aufgebaut ist, das sie lieber nicht unter die Lupe genommen hätte.

I. Das Dokument

Am 25. Juli 2023 reichte JPMorgan Chase die Anlage 144 in der Sache 1:22-cv-10904-JSR ein – der Klage wegen Beihilfe zum Sexhandel, die von den Opfern von Jeffrey Epstein im südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde. Die Anlage ist eine 23-seitige interne Compliance-Zusammenfassung der Beziehung der Bank zu Jeffrey Epstein, zusammengestellt aus internen E-Mails und Korrespondenz zwischen Epstein und leitenden Führungskräften von JPMorgan.

Die Bank erstellte sie, um das institutionelle Risiko zu bewerten. Ihre Compliance-Anwälte hatten eine konkrete Frage: Wie eng war die Beziehung zwischen Epstein und Jes Staley, dem damaligen Leiter der Investmentbank von JPMorgan, und was wusste die Geschäftsleitung?

Ihre Antwort umfasst zweiundzwanzig Seiten mit chronologisch geordneten, stichpunktartig aufgeführten Beweisen – und sie liest sich, unbeabsichtigt, wie eine unabhängige Bestätigung jeder wesentlichen Behauptung, die in den seit Februar 2026 auf diesem Substack veröffentlichten Essays aufgestellt wurde: die ursprüngliche Trilogie – Epstein: The Switchboard Operator, Epstein II: The Development of a Digital Currency und Epstein III: The Intelligence Channel – sowie Epstein’s Seven, The Epstein/Bannon Interview und Agents for the Rothschilds.

Diese Essays stützten sich ausschließlich auf die vom Justizministerium 2025–2026 freigegebenen Dokumente – die Epstein-Seite der Korrespondenz. Diese Anlage liefert die andere Seite: die internen Unterlagen von JPMorgan. Ein Memorandum des Finanzausschusses des Senats vom November 2025, das auf weiteren freigegebenen Unterlagen aus demselben Rechtsstreit basiert, fügt eine dritte unabhängige Quelle hinzu.

Die drei Archive entstanden im Rahmen unterschiedlicher rechtlicher Verfahren, wurden von verschiedenen Anwälten zusammengestellt und dienten unterschiedlichen institutionellen Zwecken. Keines hatte ein Interesse daran, die anderen zu bestätigen – und doch greifen sie fast perfekt ineinander.

II. „Hey Boss“

Die vorangegangenen Essays haben Epstein als eine Art Vermittlungsstelle dargestellt – einen Knotenpunkt, der Verbindungen zwischen Finanzwelt, Geheimdiensten und Politik herstellte. Das JPMorgan-Dokument bestätigt dies und geht noch weiter, indem es etwas offenbart, was in den Veröffentlichungen des US-Justizministeriums (DOJ) nicht zu finden war: das Ausmaß von Epsteins operativer Kontrolle über einen hochrangigen Führungskräfte der Bank.

Am 31. Juli 2008 – während Epstein in Palm Beach inhaftiert war – schrieb Staley: „Hey Boss, wir sind gerade mit Jamies Offsite fertig geworden“. Am 16. Juli hatte er Epstein gefragt, wie viel er Jamie Dimon sagen solle, dass dieser ihm zahlen solle, wobei er die erwarteten Ergebnisse beschrieb und um Rat bat. Epstein antwortete mit einer präzisen Verhandlungsstrategie: „Sag ihm, eine Million Dollar mehr auf 25 Millionen… Gib nicht nach“.

Im Laufe des Septembers 2009 dokumentiert das Dokument, wie Epstein Staleys Beförderung zum alleinigen CEO der Investmentbank von JPMorgan steuerte. Am 3. September schrieb Epstein: „Mir wurde gesagt, du bist auf dem richtigen Weg“. Am 11. September: „Steve ist wirklich ein Todgeweihter. Er kann so wenig tun“ – ein Verweis auf Steve Black, den damaligen Leiter der Investmentbank. Am 25. September verfasste Epstein die Botschaft, die Staley überbringen sollte, in drei nummerierten Teilen. Zwei Tage später leitete Staley einen Entwurf der organisatorischen Ankündigung als „FYI“ an Epstein weiter, bevor dieser intern veröffentlicht wurde.

Am 18. Oktober 2009 schrieb Epstein: „Ruf ruhig oft an, es ist für den Quarterback schwierig, das Spielfeld zu überblicken. Deshalb ruft er in die Box“. Der Mann in der Box, der das gesamte Spielfeld überblickt – das war die Rolle, die er sich selbst zugewiesen hatte.

Die Beziehung ging weit über reine Beratung hinaus. Jes Staley – der Leiter der Investmentbank von JPMorgan – nannte Epstein „Boss“, bat ihn um Erlaubnis für Besichtigungen von Immobilien, leitete vertrauliche interne Dokumente weiter, nahm detaillierte operative Anweisungen zu Einstellungen, Vergütung, Strategie und Präsentationen entgegen – und berichtete über seine Treffen mit Staatschefs.

III. Die Vereinnahmung der Familie

Das Dokument offenbart zudem eine subtilere Dimension dieser Kontrolle. Epstein managte nicht nur Staleys Karriere; er integrierte sich in dessen Familie.

Ein separater Abschnitt der Compliance-Zusammenfassung dokumentiert, wie Epstein Staleys Tochter beim Zulassungsverfahren für ein Graduiertenstudium unterstützte. Am 27. April 2009 schickte Epstein Staley per E-Mail eine Liste von Wissenschaftlern, die seine Tochter treffen könnte: „Seth Lloyd, MIT, Quantencomputing. . Gell-Mann, Santa Fe Institute, Quarks… Brian Columbia – Stringtheorie… Leonard Susskind… Sie kann den Large Hadron Collider in der Schweiz besichtigen. Private Führung“.

Als Staley den Lebenslauf seiner Tochter weiterleitete und Bedenken hinsichtlich ihrer Aussichten äußerte, antwortete Epstein: „Sie kann sich mit Richard Axel zusammensetzen, wenn ich zurück bin, er hat den Nobelpreis gewonnen… Er hat es mir garantiert“. Staley blieb besorgt. Epstein: „John Kluge hat der Universität 4 Milliarden gespendet, beruhigen Sie sich doch“.

Im Januar 2011 schrieb Epstein, dass Lee Bollinger – Präsident der Columbia University und Mitglied des Verwaltungsrats der Federal Reserve Bank of New York – „auch in Davos vorbeikommen wird, um Hallo zu sagen“. Epstein setzte Nobelpreisträger und Präsidenten von Ivy-League-Universitäten ein, um einer Bankierstochter den Weg durch die Graduiertenschule zu ebnen.

Der Effekt bestand darin, Staley auf einer Ebene an Epstein zu binden, die über berufliche Zweckmäßigkeit hinausging. Karrieremanagement lässt sich ersetzen; der Mann, der die Zukunft Ihrer Tochter durch das wissenschaftliche Establishment und den Präsidenten der Columbia University gesichert hat, stellt eine ganz andere Kategorie von Verpflichtung dar.

IV. Die Telefonzentrale im Gefängnis

In dem Bannon-Interview – das Anfang 2019 aufgezeichnet und im Rahmen der Dokumentenveröffentlichung des Justizministeriums im Jahr 2026 teilweise freigegeben wurde – beschrieb Epstein seine Rolle während der Finanzkrise 2008 mit seiner charakteristischen Direktheit. Er erzählte Bannon, dass er das US-Finanzministerium aus einer Gefängniszelle heraus beraten habe, wobei er auf der einen Leitung den Präsidenten von Bear Stearns und auf der anderen einen Kontakt bei JPMorgan anrief: „Ich pendelte tatsächlich zwischen zwei Telefonen hin und her und sprach gleichzeitig mit Bear Stearns und JP Morgan.“ Am nächsten Tag rief er „eine andere Person in Washington an … sie war im Finanzministerium“.

Das JPMorgan-Dokument bestätigt, dass dies keine Übertreibung war. Die E-Mail-Korrespondenz von Juli bis Oktober 2008 belegt, dass Staley Epstein während dessen Haftzeit schrieb und in Echtzeit über die Krise berichtete. Am 26. September: „Wamu ist ein unglaublicher Deal. Aber die Lage gerät trotzdem außer Kontrolle.“ Am 27. September: „Was für einen Deal Jamie da gemacht hat. Ich verbringe viel Zeit mit dem Finanzministerium. Die Private Bank hat in den letzten zwei Wochen 44 Milliarden Dollar eingebracht.“ Am 29. September: „Ich hoffe, du behältst die Insel. Wir müssen vielleicht alle dort leben.“

Am 10. Oktober schrieb Staley: „Ich bespreche mit der Fed eine Idee, um die Dinge zu lösen. Ich brauche einen klugen Freund, der mir hilft, das Ganze durchzudenken.“ Am nächsten Tag leitete er ein Term Sheet weiter, das an das Finanzministerium und die Federal Reserve geschickt worden war.

Die Schaltzentrale war während der schlimmsten Finanzkrise seit der Weltwirtschaftskrise in Betrieb und wurde von einer Gefängniszelle in Palm Beach aus geleitet – mit dem Chef der Investmentbank von JPMorgan als Vorgesetztem.

V. Die Funktion der Vermittlung zwischen hochrangigen Akteuren

Die ursprünglichen Aufzeichnungen belegten, dass Epstein Kontakte zwischen hochrangigen Akteuren aus den Bereichen Geheimdienst, Finanzwesen und Politik vermittelte. Das Dokument von JPMorgan zeigt, dass dieselbe Funktion direkt über die Bank ablief.

Am 1. Oktober 2010 leitete Epstein eine E-Mail an Staley weiter mit dem Betreff „das ist verrückt“ und dem Text: „Jeffrey, bitte komm. Du kannst mit jedem unter vier Augen sprechen. Deine Sicherheitsfreigabe ist genehmigt“. Darunter vierzehn Vertreter von Staaten:

Bahrain, Ägypten, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Marokko, Nigeria, Pakistan, Portugal, Katar, Südkorea, Spanien, die Schweiz und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Epstein verfügte über eine Sicherheitsfreigabe. Er arrangierte private Audienzen mit Außenministern und Staatsoberhäuptern für den CEO der Investmentbank von JPMorgan. Dieses Detail – Epstein verfügte über eine Sicherheitsfreigabe – taucht in keiner der DOJ-Veröffentlichungen auf, die in den ursprünglichen Essays verwendet wurden.

Am 29. Oktober 2010 schrieb Epstein an Staley: „Einige der größeren Akteure und nun auch Scheich Mohammed aus Dubai haben um private Gespräche gebeten. Ich muss entscheiden, wie ich mein Beratungsgeschäft ausbauen soll. Eine Gruppe von ___ zusammenstellen? 5–10 Stars einstellen? Larry?, Peter? Andrew?“ Die drei Namen – Summers, Mandelson und Prinz Andrew – entsprechen genau den in der Trilogie dokumentierten amerikanischen, britischen und Geheimdienstkanälen, die hier zu einer formellen Beratungsstruktur für staatliche Kunden aus der Golfregion zusammengefasst werden.

Am 28. Juli 2012 leitete Epstein Staley eine E-Mail des Präsidenten der Malediven, Mohammed Waheed Hassan, weiter, in der dieser um ein Darlehen in Höhe von 500 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von zehn Jahren bat. Einen Monat später berichtete Reuters, dass China den Malediven ein Darlehen in Höhe von 500 Millionen Dollar gewährt habe4. Die Schaltzentrale hatte Einblick in die Kreditbedürfnisse der Staaten, noch bevor diese erfüllt wurden.

VI. Die Golf-Pipeline

Die Trilogie verfolgt Epsteins Beziehung zu Sultan Ahmed bin Sulayem, dem Vorsitzenden von DP World, bis hin zu seinem Vorschlag aus dem Jahr 2017 für eine von Dubai gestützte staatliche digitale Währung. Das Dokument von JPMorgan enthüllt, dass Epstein diesen Kanal über die Bank hinweg seit Jahren aufgebaut hatte und dass dieser direkt mit den Aktivitäten in China verbunden war.

Im Dezember 2009 zeigt eine E-Mail-Korrespondenz, wie Epstein über Bin Sulayem die gesamte Strategie von JPMorgan für den Einstieg in den Golf steuerte. Am 7.: „Wenn du ein vertrauliches Einzelgespräch mit dem Sultan hinbekommst, wird er sich mit dir treffen.“ Am 8.: „Noch kein China/Häfen … Der Sultan wird sich privat mit dir treffen, um dir Hinweise zu den Akteuren zu geben; die Grundlagen sind gut vorbereitet.“ Anschließend arrangierte er das Treffen direkt: „Sultan, Jes hat am Donnerstag von 17 bis 22 Uhr Zeit. Wo und wann, bitte nur ihr beide.“

Am 9. Dezember: „Sultan bereitet den Boden für dich vor, damit du eine ernstzunehmende Präsenz aufbauen kannst … Der Ruf von JPM in der Region ist schlecht.“ Am 10. berichtete Staley zurück: „Habe gerade den Kronprinzen getroffen.“

Am 1. Dezember 2009 schlug Epstein das Geschäft vor, das die physische Infrastruktur mit der finanziellen Ebene verbinden sollte: „Das erste und eleganteste Geschäft, das Sie machen können, ist, China Dubai World Ports kaufen zu lassen. Sie wollen schlüsselfertige Betriebe, bei denen sie dann ihre weltweiten Bauunternehmen für den Bau einsetzen können“. DP World betreibt Hafen- und Logistikinfrastruktur in dreiundachtzig Ländern. Dasselbe globale Handelsnetzwerk, über das Epstein acht Jahre später vorschlagen würde, eine staatliche digitale Währung an den tatsächlichen Handel zu koppeln.

Am 4. März 2010 schickte Bin Sulayem Epstein per E-Mail einen Entwurf für ein Schreiben an Staley bezüglich der Refinanzierung eines Londoner Hotels. Epstein antwortete, er müsse „die Zahlen sehen“, und leitete es dann an Staley weiter. Der staatliche Kunde reichte Finanzvorschläge über Epstein zur Prüfung ein, bevor sie den Banker erreichten.

VII. Das China-Geschäft

Das China-Geschäft kommt in der ursprünglichen Trilogie überhaupt nicht vor. Es stellt eine wesentliche Erweiterung der dokumentierten Struktur dar.

Am 23. Oktober 2009 schickte Epstein Staley einen vollständigen strategischen Entwurf für die China-Expansion von JPMorgan: „Dein erster großer Schritt sollte eine neue China-Initiative sein … Du solltest eine eigene China-Einheit mit einem eigenen Beirat haben, dem auch chinesische Politiker angehören sollten. Sie reisen sehr gerne. Du solltest ihre Verbindung zum Finanzministerium sein“.

In den folgenden Tagen organisierte Epstein eine kulturelle Einweisung für Staley („in Oxford ausgebildet, spricht fließend Chinesisch“) und schickte dann am 27. Oktober das, was das Compliance-Team als „eine ausführliche E-Mail, in der die notwendigen Schritte für die Ausweitung des Geschäfts von JPMC in China bis hin zu Details bezüglich Kultur, Bürostandorten und Vorschlägen für den Umgang mit Regierungsbeamten dargelegt wurden“

Im Februar 2011 vermittelte Epstein Desmond Shum über David Stern an JPMorgan. Shum war stellvertretender Vorsitzender und CEO der Airport City Development Corporation, Mitglied der Politischen Konsultativkonferenz von Peking und Ehrenmitglied des Kuratoriums der Tsinghua-Universität. Stern antwortete: „Ich kann mich mit ihm treffen, wenn ich das nächste Mal in Peking bin, um zu sehen, was wir mit ihm machen.“ Shum schrieb später Red Roulette, eine Autobiografie, die die Korruption in Chinas politischer Elite aufdeckte. Epstein hatte ihn Jahre zuvor bei sich zu Hause zu Gast.

Am 15. März 2011 berichtete David Stern Epstein, dass Fang Fang – JPMorgans stellvertretender Vorsitzender für Asien und CEO des Investmentbankings in China – „mich angerufen hat, weil er glaubte, wir hätten ein Gespräch vereinbart. Das hatten wir nicht. Er hatte auch nichts zu sagen. Diese Leute sind verwirrt und brauchen Hilfe“. JPMorgans eigener China-Chef war orientierungslos, und die Beschwerde wurde über Epsteins Kanal weitergeleitet. Epstein leitete sie an Staley weiter.

Im Mai 2010 schrieb Peter Mandelson – der ehemalige EU-Handelskommissar – aus Shanghai an Epstein: „Die gesamte chinesische Bankengemeinschaft ist anwesend. Ist das nicht etwas, bei dem JPM vertreten sein sollte, wenn sie in China Fuß fassen wollen?“ Epstein leitete dies an Staley weiter: „Ich denke, er hat recht. Du solltest die Anhänge lesen.“

VIII. Die britischen Kanäle

Die Trilogie identifizierte Prinz Andrew und Peter Mandelson als parallele Kanäle über Epstein. Das JPMorgan-Dokument vertieft beide Aspekte erheblich.

Mandelson

Am 17. Juni 2009 schrieb Epstein an Staley: „Peter wird über das Wochenende in der 71st Street übernachten. Möchtest du entweder dich selbst oder dich und Jamie organisieren, ganz diskret – ganz wie du willst.“ Mandelson wohnte in Epsteins Stadthaus, mit der Option, dass Staley oder Jamie Dimon ihn besuchen konnten – diskret.

Am 7. Oktober 2010 leitete Staley eine E-Mail von Mandelson an Epstein weiter: „Letzte Woche in Kongo-Brazzaville habe ich mich ausführlich mit Präsident Sassou N’Guesso unterhalten, unter anderem über die oben genannte neue Mine.“ Ein ehemaliger EU-Handelskommissar, der Informationen über afrikanische Bergbaulizenzen von einem amtierenden Staatschef weitergab, die über Epstein an JPMorgan weitergeleitet wurden.

Am 27. Oktober 2010 leitete Staley eine E-Mail an Epstein weiter, die er an Mandelson gesendet hatte „die offenbar interne JPMC-Informationen zu einem Deal bezüglich der Privatisierung von Unternehmen in Russland enthält“. Staley sagte zu seinen Kollegen: „Wenn Lord Mandelson helfen kann, lasst es mich bitte wissen“.

Im Januar 2010 arrangierte Epstein in Davos ein Treffen zwischen Staley, Mandelson und Finanzminister Alistair Darling, um die Übernahme von Sempra Energy zu besprechen. Danach fragte Epstein: „War Petie hilfreich?“

Am 16. März 2011 kontaktierte ein Reporter der Daily Mail Epsteins Anwalt und fragte, ob Mandelson Epstein gebeten habe, Gespräche mit Dimon zu arrangieren, „während Epstein nach seiner Verurteilung auf Tagesfreigang war“. Der Anwalt leitete die Anfrage mit dem Vermerk „ignorieren“ an Epstein weiter, der sie dann an Staley weiterleitete.

Prinz Andrew

Am 15. April 2010 schrieb Epstein direkt an Prinz Andrew: „Jes Staley wird am Donnerstag, dem 22., in London sein. Ich denke, Sie sollten sich treffen, wenn Sie in der Stadt sind.“

Am 28. September 2010: „Prinz Andrew würde Casanov in China viel lieber vertreten als Tim.“ Der Herzog von York wurde positioniert, um die Interessen von JPMorgan Cazenove in China zu vertreten – ein Mitglied der königlichen Familie, das über die Telefonzentrale als kommerzielles Kapital für eine bestimmte Bank eingesetzt wurde.

Am 2. Dezember 2010 leitete Epstein eine E-Mail von Andrew an Staley weiter, in der es um eine Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von 200 Millionen Dollar für Aria Petroleum ging. Der Prinz leitete geschäftliche Anfragen über Epstein an JPMorgan weiter.

Am 16. Juni 2010 schrieb Staley: „Hat sie heute Abend Zeit?“ Epstein antwortete: „Ruf mich an.“ Staley: „Ich bin bei A“ – worüber die Compliance-Zusammenfassung vermerkt: „vermutlich handelte es sich um Prinz Andrew“.

IX. Projekt Molecule

Epstein: The Switchboard Operator rekonstruierte die Entstehungsgeschichte des mit den Gates verbundenen Spenderberatungsfonds, aus dem JPMorgans „Projekt Molecule“ und schließlich der Global Health Investment Fund hervorging – der Proof of Concept für die Architektur des Impact Investing. Das JPMorgan-Dokument bestätigt den gesamten Ablauf anhand der eigenen Unterlagen der Bank und liefert einen vollständigen Überblick, einschließlich interner Spannungen, die in den Veröffentlichungen des Justizministeriums nicht sichtbar sind.

Der institutionelle Kontext ist entscheidend. Im September 2009 war JPMorgan Gründungsmitglied des Global Impact Investing Network (GIIN), das im Rahmen der Clinton Global Initiative gemeinsam mit der Gates Foundation, der Rockefeller Foundation und Al Gores Generation Investment Management ins Leben gerufen wurde. Die Rockefeller Foundation hatte den Begriff „Impact Investing“ bei einer Zusammenkunft 2007 in ihrem Konferenzzentrum in Bellagio geprägt. Das GIIN hat diesen Bereich formalisiert. JPMorgan war Mitbegründer. Und das Compliance-Dokument von JPMorgan zeigt, dass Epstein im selben Monat – September 2009 – Staleys Beförderung zum IB-CEO leitete, dessen Botschaften verfasste und dessen interne Ankündigung redigierte, bevor sie intern veröffentlicht wurde.

Der Mann, der den Leiter der Investmentbank der Bank leitete, tat dies, während die Bank die Architektur mitbegründete, für die er achtzehn Monate später das Flaggschiffprodukt entwerfen würde.

Ein separates Beweisstück aus demselben Rechtsstreit bestätigt das Ausmaß anhand der eigenen Arbeitsunterlagen der Bank. Unter der Überschrift „Project Molecule“ sind vier namentlich genannte JPMorgan-Mitarbeiter und Anwälte von Simpson Thacher aufgeführt, die an der „Entwicklung einer Lösung für potenzielle ~40–80 Mrd. USD an Gates-Mitteln, die vermutlich mit dem Giving Pledge in Verbindung stehen“, arbeiteten. Epsteins Schätzung von 100 Milliarden Dollar war ambitioniert. Die interne Zahl der Bank lag bei 40–80 Milliarden Dollar – immer noch groß genug, um ein eigenes Rechtsteam und eine maßgeschneiderte Strukturierung zu erfordern.

Die E-Mail mit dem Entwurf vom 6. Februar 2011 wird wörtlich wiedergegeben – dieselbe E-Mail, die in Epstein: The Switchboard Operator zitiert wird:

Spenderberatungsfonds… man könnte ihn zunächst nur an das Gates-Programm binden, Mindestspende: 100 Millionen. Später könnte er dann für andere Zwecke geöffnet werden. Es wird die größte Stiftung der Welt sein… wenn alles richtig gemacht wird, sind es in zwei Jahren 100 Milliarden Dollar. Die Schwierigkeit besteht darin, mit einer gemeinnützigen Organisation Geld zu verdienen. Daher müssen die gewinnorientierten Bereiche völlig unabhängig sein.

Die ursprüngliche E-Mail enthält Informationen, die in der Compliance-Zusammenfassung ausgelassen wurden. Die Betreffzeile lautet: „Stand heute: kein Entwurf – kein finanzielles Angebot, Cutler / Mary“ – Epstein macht JPMorgan Druck, weil kein Angebot vorgelegt wurde.

Ein späterer Eintrag vom 17. Juli zeigt, wie Epstein Staley mitteilt: „Du kannst anrufen und dich vorstellen und ihm sagen, dass Bill wollte, dass du persönlich mit ihm an der DAF arbeitest. P.S. Ich habe gehört, dass irgendein untergeordneter JPM-Mitarbeiter in Seattle versucht hat, ihnen diese Idee zu verkaufen…“ Er betrachtete die DAF als seine Initiative und war verärgert, dass jemand aus dem JPMorgan-Büro in Seattle die Gates Foundation eigenmächtig kontaktiert hatte.

Am 27. Juli wandte sich Epstein über dieselbe E-Mail-Kette direkt an Gates: „Du solltest Dick sagen, dass wir ihm in der ersten Septemberwoche eine vollständige Präsentation für einen DAF vorlegen werden … einen silobasierten Vorschlag, der Bill mehr Geld für Impfstoffe einbringen wird … Wir stellen uns ziemlich schnell einen Fonds in Höhe von mehreren Milliarden Dollar vor“. Epstein und JPMorgan als gemeinsames „Wir“, das der Gates Foundation eine Präsentation vorlegt, mit dem in klarem Englisch formulierten Ziel: Bill mehr Geld für Impfstoffe zu verschaffen.

Drei Tage nach dem DAF-Entwurf, am 9. Februar 2011, schickte Epstein Boris Nikolic – Gates’ Chefberater für Wissenschaft und Technologie – eine E-Mail, die das Finanzinstrument direkt mit der in Epstein II dokumentierten Währungsoperation in Verbindung bringt:

Ich denke, man könnte Bill vorschlagen, dass es viele Arten von Pseudowährungen gibt… Flugmeilen. Sonderziehungsrechte… Militärische Kompensationsgeschäfte. Entwicklungshilfe… Der schwierigste Teil meiner neuen Währung sind die Steuern. Wenn wir jedoch die Teilnehmer auf Regierungen und Wohltätigkeitsorganisationen beschränken, zahlen diese keine Steuern. *80 % der Probleme verschwinden. Wir könnten eine CCU einführen – eine gemeinnützige Währungseinheit. So wie Sonderziehungsrechte für die Armen. Keynes hätte sich den elektronischen Geldtransfer nicht vorstellen können. Seine Vision bezog sich darauf, wann und wie man eingreifen sollte. Wie in allen anderen Wissenschaften hat die Technologie nun die Möglichkeiten verändert.

Er nennt sie „meine neue Währung“ und gibt ihr einen Namen: CCU, eine Wohltätigkeitswährungseinheit. Die Sonderziehungsrechte des IWF – eine synthetische Reservewährung für zwischenstaatliche Abrechnungen – neu konzipiert als Entwicklungsinstrument für die Armen.

Das Steuerproblem, das er Jem Bendell achtzehn Monate später vorbringen würde – „Ich sehe nicht, wie in einem dieser Systeme Steuern gezahlt werden“ – war bereits gelöst. Beschränkt man die Währung auf Regierungen und Wohltätigkeitsorganisationen, also Einrichtungen, die keine Steuern zahlen, verschwinden achtzig Prozent der regulatorischen Hindernisse. Die Analogie zu Flugmeilen – eine Treuepunktwährung mit bedingter Einlösung – ist dieselbe, die er im April 2013 gegenüber Richard Branson verwenden würde, als er eine „Währung für das soziale Wohl“ beschrieb.

Der Verweis auf Keynes reicht am weitesten. Der Bancor – Keynes’ in Bretton Woods vorgeschlagene internationale Verrechnungswährung – war für den Einsatz auf staatlicher Ebene konzipiert. Epsteins Beobachtung lautete, dass der elektronische Zahlungsverkehr den Spielraum des Möglichen erweitert: Die von Keynes vorgestellte Intervention zwischen Nationen kann nun auf Transaktionsebene erfolgen.

Der DAF-Entwurf und die CCU wurden in derselben Woche, über dasselbe Netzwerk und für denselben Zweck entwickelt. Der gemeinnützige Rahmen beseitigt sowohl den politischen Widerstand gegen die Gewinnabschöpfung (der Fonds) als auch die technische Hürde für die Einführung der Währung (Steuern). Der BIS Innovation Hub bezeichnet diese Architektur nun als „zweckgebundenes Geld“. Epstein beschrieb sie, benannte sie und schickte die Spezifikation an Bill Gates’ Chefberater – im Februar 2011, acht Jahre bevor der Innovation Hub überhaupt existierte.

Am 18. Februar schrieb Epstein an Juliet Pullis und Staley und erweiterte die Struktur. Staley antwortete nur Epstein: „Wir müssen reden“. Er schloss die Mitarbeiter von JPMorgan aus der Antwort aus.

Am 10. August schickte Epstein Staley und Mary Erdoes – CEO von JPMorgan Asset and Wealth Management – eine umfassende Spezifikation: Investitionssilos, Beiräte, anonyme Spenden für sensible Zwecke, eine Mindestspende von 100 Millionen Dollar und eine webbasierte Schnittstelle. Bis zum 28. August hatte Erdoes Epstein und Staley eine formelle Präsentationsmappe geschickt. Die Bank nannte das Projekt intern „Project Molecule“.

Am 20. September machte Epstein seine geschäftliche Position deutlich: „Ich denke, die Struktur könnte so einfach sein wie FTC meine Firma erhält zehn Prozent Ihres Gewinns aus dem DAF und dessen Ablegern… Es war meine Idee. Ich werde dabei helfen, sie durchzuziehen“.

Die Gebührenverhandlungen zogen sich über den September hin. Epstein schlug 15 % vor. JPMorgan wollte bei 5 % beginnen. Epstein schlug vor, sich auf 10 % zu einigen. Die Struktur wurde so konzipiert, dass seine Zahlung über eine zwischengeschaltete Einheit lief: „JPM beauftragt eine Einheit (eine Anwaltskanzlei, Bank, Treuhandgesellschaft usw.), der es jedes Jahr einen Prozentsatz seiner Gewinne aus dem DAF zahlt“.

Dann, am 2. Oktober, begann der Zusammenbruch. Epstein schrieb an Staley: „JES, der DAF stirbt. Aufgrund gegensätzlicher Interessen“. In einer Folge-E-Mail am selben Tag fügte er hinzu:

Die Erfolgschancen liegen bestenfalls bei 50:50. Das ist ein Rückgang gegenüber 95,5. Hier geht es nicht um SOZIALES INVESTIEREN.

In Großbuchstaben. In JPMorgans eigener Compliance-Akte.

Als das Geschäft noch gut lief, wurde es als Philanthropie dargestellt: das „Giving Pledge“, Impfstoffe für die Entwicklungsländer. Als es auseinanderfiel, sagte Epstein ganz offen, was es nicht war.

Die beiden Aussagen – „die Spannung besteht darin, Geld mit einer gemeinnützigen Organisation zu verdienen“ und „Hier geht es nicht um SOZIALES INVESTIEREN“ – sind in den eigenen Unterlagen der Bank festgehalten, die im Rahmen eines Bundesgerichtsverfahrens unter Zwang vorgelegt wurden. Zusammen verdeutlichen sie die Funktionslogik der gesamten Impact-Investing-Architektur: das „soziale Wohl“ ist die Legitimationsschicht für die private Gewinnabschöpfung.

Die Herausforderung besteht darin, die beiden strukturell voneinander zu trennen, damit der Gewinn unsichtbar bleibt.

X. Technologie, Regulierung und Intelligence

Am 15. Juli 2012 schickte Staley Epstein den Entwurf einer internen Mitteilung zu seinem Wechsel vom CEO von IB in eine neue Funktion: die Gründung „eines Rates für Regulierung und Technologie, der Möglichkeiten in den Bereichen Technologie und Regulierung ausfindig machen und fördern soll, um den sich wandelnden Anforderungen der globalen Finanzwelt gerecht zu werden“. Epstein antwortete mit Änderungsvorschlägen.

Das war im Juli 2012 – im selben Jahr, in dem Epstein Jem Bendell beauftragte, „das Finanzsystem/die Finanzmärkte zu reformieren“, im selben Jahr, in dem die WEF-Studie zu alternativen Währungen lief, und bevor das Strategiepapier „Thoughts on Bitcoin“ im Netzwerk zirkulierte.

Der 2019 gegründete BIS Innovation Hub wurde genau zu dem Zweck ins Leben gerufen, was in der Beschreibung des Rates steht: Möglichkeiten in den Bereichen Technologie und Regulierung zu suchen und zu fördern, die den sich wandelnden Bedürfnissen der globalen Finanzwelt gerecht werden. Sein Vorläufer im privaten Sektor existierte bereits sieben Jahre zuvor bei JPMorgan, wobei Epstein das Leitbild verfasste.

Am 10. August 2012 schrieb Epstein an Maurice Sonnenberg von JPMorgan: „Schön, Sie in San Francisco zu sehen. Die Biologie-Gurus in Harvard sind sich alle einig, dass die Signalintelligenz, die von den verschiedenen Behörden genutzt wird, dazu eingesetzt werden könnte, den DNA-Code zu knacken oder Probleme mit Proteinsignalen zu lösen. Das Knacken ausländischer Codes ist die Expertise der USA und der NSA. Es wäre toll zu wissen, bei welcher Behörde man den richtigen Knopf drücken muss.“

Sonnenberg antwortete: „Hallo Jeffrey. Schön, dich getroffen zu haben. Wenn du zurück bist, ruf mich an, dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr darüber plaudern.“

Maurice Sonnenberg war unter Barack Obama Mitglied des President’s Intelligence Advisory Board – dem Gremium, das die unabhängige Aufsicht über die US-Geheimdienste ausübt.

XI. Epsteins Sieben

Am 11. August 2009 – vier Monate nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis – schickte Epstein eine E-Mail an John Brockman, den Literaturagenten hinter der Edge Foundation, in der er sieben Forschungstreffen vorstellte, die er finanzieren wollte. Die Themen reichten von der Dynamik evolutionärer Codes und künstlicher allgemeiner Intelligenz bis hin zum globalen Finanzsystem und einer Konferenz zum Thema Macht.

Die vorgeschlagene Gästeliste umfasste Marvin Minsky, Ben Goertzel, Murray Gell-Mann und Martin Nowak. Für Treffen 3 (zum Thema Macht): Ehud Barak, Tony Blair, Larry Summers und Michael Bloomberg. Für Treffen 4 (zum Thema Weltfinanzsystem): Jes Staley und Jamie Dimon.

Das JPMorgan-Dokument bestätigt, dass Treffen 4 nicht nur theoretischer Natur war. Zu dem Zeitpunkt, als Epstein diese E-Mail verschickte, hatte Staley bereits seit mindestens einem Jahr strategische Anweisungen von ihm erhalten – er leitete interne Dokumente weiter, berichtete über Krisensitzungen mit der Federal Reserve und nahm Vergütungsempfehlungen aus einer Gefängniszelle entgegen. Das „Treffen“ zum Finanzsystem war die öffentlichkeitswirksame Version einer bereits bestehenden privaten Beziehung.

Treffen 3 wird auf dieselbe Weise bestätigt. Das JPMorgan-Dokument zeigt, dass alle vier namentlich genannten Teilnehmer im gleichen Zeitraum über Epstein an Staley weitergeleitet wurden: Ehud Barak, der während offizieller Reisen der US-Regierung zu Besuch war und in Echtzeit an Staley gemeldet wurde; Staley, der schrieb: „Treffe Blair in wenigen Minuten“; Summers, der Fragen zu Madoff und JPMorgan weiterleitete; Bloomberg, der von Epstein zehn Tage vor dem Gipfel im September 2013 mit Barak in Kontakt gebracht wurde. Die „Conference on Power“ tagte bereits informell in der 71st Street.

Treffen 1 schlug einen Vertreter der NSA als Teilnehmer für Forschungen zu evolutionären Codedynamiken, Kryptografie und Genetik vor. Die E-Mail von Sonnenberg – Epstein bespricht mit einem Mitglied des Intelligence Advisory Board des Präsidenten die Signalaufklärung der NSA für biologische Forschung – bestätigt, dass die Verbindung zur NSA bereits über JPMorgans eigenen Geheimdienstkontakt funktionierte.

Die sieben Treffen waren eine Formalisierung von Fähigkeiten, die bereits über die Bank liefen. Die Compliance-Akte von JPMorgan dokumentiert, ohne von der Existenz der E-Mail zu den Treffen zu wissen, unabhängig davon die operative Realität hinter fünf der sieben Themen.

XII. Der Vorschlag zur Formalisierung der Geschäftsbeziehung

Am 31. August 2011 sandte Epstein eine außergewöhnliche E-Mail sowohl an Staley als auch an Erdoes. Er schlug eine formelle Geschäftsbeziehung zwischen sich und JPMorgan vor und listete die Vermögenswerte auf, die er einbringen könnte: staatliche Kunden aus dem Nahen Osten, G20-Regulierungs-Know-how sowie namentlich genannte Personen als potenzielle Partner – „Pritsker?, David Stern?, (Prinz Andrew?, er darf jetzt Geld verdienen)“ – wobei er „meinen derzeitigen unglücklichen Regenbogen“ einräumte.

Er merkte an, dass die Staatschefs des Nahen Ostens „einer rein auf JPM ausgerichteten Herangehensweise misstrauisch gegenüberstehen, da diese für sie quasi einen Arm der US-Regierung darstellt“ und bot sich selbst als Puffer an. Er beschrieb die Gebührenstruktur in Hedgefonds-Begriffen: „Das Geld erhält 1/2 % der 2-Gebühr und in der Regel 5 % des 20-Carry“. Er verwies auf die Regulierungsarbeit der G20 – „das letzte Mal mit Großbritannien usw. wurde erfolgreich abgewickelt, ohne Rückschlag, und ich würde argumentieren, dass dies für JPM von großem Wert ist“.

Er warb offen bei den beiden obersten Führungskräften von JPMorgan dafür, die Vermittlungsstelle als Unternehmen mit Umsatzbeteiligung zu formalisieren, mit einem britischen Royal als namentlich genanntem Partner, wobei er dessen strafrechtliche Verurteilung anerkennt und argumentiert, dass dessen Wert das Risiko rechtfertige.

Weder Staley noch Erdoes lehnten seinen Vorschlag ab.

XIII. Die bilaterale Zwickmühle

Während Epstein das „Project Molecule“ entwarf und die Formalisierung seiner Beraterrolle vorantrieb, zeigen die letzten Seiten des Dokuments, dass er gleichzeitig einen Rechtsstreit gegen die Bank führte.

Epstein hatte persönliche Investitionen in die Hedgefonds von Bear Stearns und Highbridge, die über JPMorgan verwaltet wurden. Er verlor mehrere zehn Millionen Dollar. Die Vergleichsverhandlungen, die von September 2010 bis Juli 2011 dokumentiert sind, zeigen, wie er seine Verhandlungsmacht präzise einsetzte.

Am 28. März 2011 leitete Epstein Staley eine E-Mail über Glenn Dubin, den Gründer von Highbridge, weiter: „Es sollte nun sowohl Ihnen als auch Glenns eigenem Anwalt klar sein, dass es ein ernstes Problem gibt… Glenn gibt nun zu, bereits im September oder Oktober 2006 von dem Zwirn-Flugzeug gewusst zu haben … Er sitzt in der Falle … Das Geld für das Flugzeug wurde vom von Highbridge verwalteten Konto abgezogen. Highbridge gehörte zu dieser Zeit JPM. Das ist übel.“

Anstatt sich direkt an JPMorgans General Counsel Steve Cutler zu wenden, setzte Epstein seinen eigenen Anwalt Kenneth Starr – den ehemaligen unabhängigen Sonderermittler21 – ein, um Druck auszuüben. Am 7. Februar 2011 schrieb Epstein an Starr: „Steve Cutler von JPM sagt, er habe eine Reihe von Nachrichten für Sie hinterlassen … Er ist der leitende Anwalt … und muss die Gewissheit haben, dass ich ein guter Kerl bin“. Starr kam dem nach.

Als sich Cutler als schwierig erwies, wandte sich Epstein an Erdoes. Am 30. Mai 2011 schrieb er: „Ich habe im Gespräch mit Condren unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass ich dies als Streitfall betrachte … als eine Meinungsverschiedenheit innerhalb der Familie, die hoffentlich nicht durch meinen klar geäußerten Wunsch, niemals Klage einzureichen, außer Acht gelassen wird. Das sollte bei einer fairen Lösung beider Probleme keine Rolle spielen.“

Die Formulierung – eine „familiäre Meinungsverschiedenheit“ – birgt eine implizite Drohung. Epstein erinnerte JPMorgan daran, dass er Einblick in die internen Risiken der Bank hatte, versicherte ihnen jedoch gleichzeitig, dass er es vorziehe, die Angelegenheit stillschweigend zu regeln. Er einigte sich auf 9,2 Millionen Dollar, und der Anwalt der Bank, Jim Condren, dankte ihm dafür, dass er sich in ihren Verhandlungen „professionell und offen“ gezeigt habe.

Gleichzeitig strukturierte Epstein undurchsichtige Vermögensvehikel für die wertvollsten Kunden der Bank. Am 12. Mai 2012 schrieb er an Paul Morris von JPMorgan: „Kunde kauft ein riesiges Kunstwerk, in welcher Form sollte er es kaufen … Delaware Trust. ILC … brauche Antwort bis Montagabend. (Der Schrei, nur zu Ihrer Information)“. Vier Tage später schickte Morris Epstein einen Entwurf für eine LLC-Struktur zum Kauf von Edvard Munchs Der Schrei im Auftrag von Leon Black – dem Gründer von Apollo Global Management, der Epstein mindestens 158 Millionen Dollar an Honoraren zahlte. Das Gemälde wurde für 120 Millionen Dollar verkauft. Epstein baute die maßgeschneiderte Rechtsarchitektur auf, um hochwertige Vermögenswerte aus den öffentlichen Büchern in private Trusts zu verschieben – die „funky assets“, die er im DAF-Entwurf beschrieben hatte.

Der Telefonist sammelte die Verbindlichkeiten des Netzwerks an, strukturierte dessen sensibelste Transaktionen und nutzte beides, um seine Position zu sichern. Loyalität floss nach oben durch das gemeinsame Wissen um das, was die Compliance-Akte höflich als „vertrauliche JPMC-Informationen“ bezeichnet. Die bilaterale Verriegelung – jeder weiß genug, um allen anderen zu schaden – war das Betriebssystem.

XIV. Die Lücke von 1,3 Milliarden Dollar

Ein Memorandum des Finanzausschusses des Senats an Senator Ron Wyden vom November 2025 – basierend auf neu freigegebenen Unterlagen von JPMorgan aus demselben Rechtsstreit vor dem SDNY – beziffert das Ausmaß dessen, was in dem Compliance-Dokument beschrieben wird.

Zwischen 2002 und 2016 reichte JPMorgan sieben Verdachtsmeldungen zu Epsteins Konten ein, in denen Transaktionen im Gesamtwert von 4,3 Millionen Dollar gemeldet wurden. Im August und September 2019 – nach Epsteins Verhaftung und seinem anschließenden Tod – reichte die Bank zwei weitere Verdachtsmeldungen ein, in denen über 5.000 verdächtige Überweisungen im Wert von rund 1,3 Milliarden Dollar über seine Konten gemeldet wurden. Der Wert der nach seinem Tod gemeldeten Transaktionen war fast dreihundertmal höher als der Wert, der zu Epsteins Lebzeiten gemeldet wurde.

Epstein gehörte zu den fünf größten Privatkunden von JPMorgan. Er war Mitglied einer Elitegruppe, die die Bank intern als „Wall of Cash“ bezeichnete. In einem Due-Diligence-Bericht aus dem Jahr 2003 wurde festgestellt, dass seine Konten „einen der größten jährlichen Umsatzströme unter den Privatkunden der Privatbank generierten“. Im Jahr 2010 stufte Paul Morris – derselbe Banker, der in Anlage 144 immer wieder auftaucht und den Kauf von Immobilien sowie den Aufbau des Portfolios koordiniert – Epstein mit einem Vermögen von 500 Millionen Dollar als einen seiner größten Kunden ein.

Allein zwischen 2009 und 2014 erzielte die Bank über 8,1 Millionen Dollar an Gebühren durch Epstein.

Eine separate interne Transaktionsübersicht ist noch direkter: „Epstein ist GIOs größter Umsatzbringer“. Nicht einer der größten. Der größte.

Aus dem Senatsmemorandum geht zudem hervor, dass John Duffy – der CEO der Private Bank, um ein Treffen mit dem Paul Morris Epstein am Ende von Anlage 144 gebeten hatte – Epstein beraten hat, wie er Bargeldabhebungen strukturieren sollte, um Meldepflichten zu umgehen. Als ein Risikomanagement-Manager verdächtige Bargeldabhebungen in Höhe von 160.000 Dollar meldete, antwortete Duffy: „Das ist ein besseres Muster, als ich dachte… Ich habe ihn gebeten, dieses Bargeld für diese Zahlungen von seinem Luftfahrtkonto abzuheben.“

Ein JPMorgan-Manager, der Epstein berät, wie er Abhebungen umstrukturieren kann, um die Meldepflicht für verdächtige Aktivitäten zu umgehen.

Das Memorandum dokumentiert ferner, dass Mary Erdoes die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Epstein nach seiner formellen Kündigung als Kunde im Jahr 2013 genehmigte – insbesondere, um seine Rolle als Vermittler zu Leon Black aufrechtzuerhalten. Interne E-Mails zeigen, wie Duffy Erdoes mitteilte, dass Epstein „behauptet, er werde Leons Hauptberater werden und das Sagen haben“. Erdoes’ Antwort, im Wortlaut: „Y“.

Die Bank wickelte zudem Zahlungen von Epstein an Ghislaine Maxwell in Höhe von mindestens 25 Millionen Dollar ab, darunter eine einzelne Überweisung von 18,3 Millionen Dollar im Jahr 1999 und eine Überweisung von 7 Millionen Dollar im Jahr 2007, die zum Kauf eines Sikorsky-Hubschraubers verwendet wurde. Zu diesen Transaktionen wurden keine fristgerechten Verdachtsmeldungen eingereicht.

JPMorgan zahlte schließlich 290 Millionen Dollar zur Beilegung der Sammelklage der Opfer und weitere 75 Millionen Dollar zur Beilegung des Vollstreckungsverfahrens auf den US-Jungferninseln – insgesamt 365 Millionen Dollar.

Der Finanzausschuss des Senats kam zu dem Schluss, dass die Beweise die Feststellung stützen, dass JPMorgan Epsteins verdächtige Finanzaktivitäten unterbewertet hat, „um Epstein als Kunden zu schützen“.

XV. Das Agentenmodell

Im Jahr 2016 veröffentlichte Rainer Liedtke das Buch Agents for the Rothschilds: A Nineteenth-Century Information Network, in dem er sich auf das Rothschild-Archiv in London stützte, um eine Rekrutierungs- und Geheimdienstoperation zu dokumentieren, die sich über den gesamten europäischen Kontinent erstreckte. Die Agenten wurden an Orten stationiert, an denen die Rothschild-Banken keine ständige Präsenz hatten. Sie wickelten Transaktionen ab, sammelten politische und wirtschaftliche Informationen und leiteten Erkenntnisse weiter, die es der Familie ermöglichten, Entscheidungen vor Konkurrenten und Regierungen zu treffen. Sie waren operativ unverzichtbar – doch, wie Liedtke anmerkt, „erhielten solche Männer niemals Zugang zum Entscheidungszirkel der Familie“.

Liest man das JPMorgan-Dokument parallel zu Liedtkes Forschungsergebnissen, ist die Parallele kaum zu übersehen.

Epstein sammelte politische und wirtschaftliche Informationen: die vierzehn Außenminister, Baraks geopolitische Einschätzungen, Mandelsons Regierungsunterlagen, den Kreditbedarf der Malediven. Er leitete Informationen vor der Konkurrenz weiter, darunter Term Sheets des Finanzministeriums während der Finanzkrise, Finanzgespräche mit Abu Dhabi und Bergbaulizenzen für den Kongo von Präsident Sassou N’Guesso. Er führte Transaktionen durch, vom Projekt „Molecule“ über den DP-World-Kanal bis hin zum Vorschlag für die China-Dubai-Häfen. Und seine Vorschläge zur Gebührenstruktur an Erdoes und Staley – 10 % der Gewinne, Hedge-Fund-Carry, Zahlung über eine zwischengeschaltete Gesellschaft – spiegeln genau das Vergütungsmodell wider, das Liedtke dokumentiert, bei dem der Vermittler vom Netzwerk profitiert, aber dauerhaft außerhalb des Kerns bleibt.

Liedtke verzeichnet einen bedeutenden Misserfolg im System des 19. Jahrhunderts. August Schönberg, der nach New York entsandt wurde und später als August Belmont bekannt wurde, erklärte sich ohne Genehmigung zum Rothschild-Vertreter an der Wall Street. Die Entfernung zwischen New York und London machte eine Kontrolle unmöglich, und die Familie war gezwungen, ihn zu tolerieren. Epstein sagte 2016 zu Peter Thiel: „wie du wahrscheinlich weißt, vertrete ich die Rothschilds“. Das JPMorgan-Dokument zeigt, dass er so agierte, als ob dies wahr wäre – staatliche Beziehungen zu vermitteln, Finanzprodukte zu entwerfen, politische Ressourcen einzusetzen –, während die Veröffentlichungen des DOJ zeigen, dass Ariane de Rothschild Jacob Rothschilds Korrespondenz bis zum Geschäftsschluss an Epsteins Gmail-Adresse weiterleitete.

XVI. Was die Anlage nicht enthält

Es findet sich kein Hinweis auf die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die NGFS, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, digitale Währungen, die Familie Rothschild, Ariane de Rothschild, den Beratungsvertrag über 25 Millionen Dollar oder irgendeinen Teil des Forschungsportfolios – Goertzel, Bach, Nowak, Virza –, das in den ursprünglichen Aufsätzen dokumentiert ist. Das Dokument enthält keinen Hinweis auf Ehud Baraks operative Protokolle, die Genfer Frühstückstreffen oder die in Epstein III festgelegte Berichts-Hierarchie.

Der Grund ist einfach. Das Dokument hält nur fest, was das Compliance-Team von JPMorgan aus dem Inneren der Bank sehen konnte. Sie hatten keinen Einblick in die oberen Ebenen der Struktur – die Rothschild-Korrespondenz, die Informationskanäle, den Betrieb der digitalen Währung, die Forschungsfinanzierung. Sie konnten sehen, wie Epsteins Anweisungen eintrafen. Sie konnten nicht sehen, woher diese Anweisungen stammten.

Die Veröffentlichungen des DOJ bieten den Blick von oberhalb auf Epstein. Das Compliance-Dokument von JPMorgan bietet den Blick von unten. Das Memorandum des Senats quantifiziert die Finanzströme. Ein Archiv zeigt die Kette von Jacob Rothschild über Ariane zu Epstein. Ein weiteres zeigt die Kette von Epstein über Staley in die institutionellen Strukturen von JPMorgan. Das dritte dokumentiert verdächtige Transaktionen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar, die über Konten flossen, die von Führungskräften der Bank persönlich überwacht wurden.

Die drei Archive greifen ineinander – und keines hatte ein Interesse daran, die anderen zu bestätigen.

XVII. Was die Anlage enthält

Das Compliance-Team von JPMorgan legte unter Eid eine chronologische Aufstellung vor, aus der Folgendes hervorgeht.

Epstein leitete die Beförderung, die Vergütungsverhandlungen, die strategische Ausrichtung und die interne politische Positionierung des CEO der Investmentbank von JPMorgan. Er erhielt vertrauliche Term Sheets, die während der Finanzkrise 2008 an das Finanzministerium und die Federal Reserve gesendet wurden. Er verfügte über eine Sicherheitsfreigabe und arrangierte private Audienzen mit vierzehn Außenministern und Staatsoberhäuptern.

Er entwarf die China-Expansionsstrategie von JPMorgan bis ins operative Detail. Er verwaltete die Beziehungen der Bank in die Golfregion über den Vorsitzenden eines der weltweit größten Logistikunternehmen. Er setzte einen ehemaligen EU-Handelskommissar und ein Mitglied der britischen Königsfamilie als kommerzielle Ressourcen ein. Er entwarf das Finanzprodukt – intern „Project Molecule“ genannt –, das zum Proof of Concept für die Impact-Investing-Architektur wurde. Er schlug vor, all dies als Unternehmen mit Umsatzbeteiligung mit der Bank zu formalisieren.

Er sicherte sich die Loyalität eines Bankmanagers, indem er Nobelpreisträger und Präsidenten von Ivy-League-Universitäten einsetzte, um die Zulassung seiner Tochter zur Graduiertenschule zu unterstützen. Gleichzeitig führte er einen Rechtsstreit gegen die Bank wegen Hedgefonds-Verlusten, wobei er internes Wissen über Missmanagement nutzte, um einen Vergleich in Höhe von 9,2 Millionen Dollar zu erwirken, während er dies als „familiäre Meinungsverschiedenheit“ darstellte. Er strukturierte maßgeschneiderte Rechtskonstrukte für die vermögendsten Kunden der Bank, um hochwertige Vermögenswerte in private Trusts zu übertragen.

Die Compliance-Zusammenfassung widmet eine halbe Seite in zurückhaltender Sprache den Verweisen auf junge Frauen. Sie widmet zweiundzwanzig Seiten der Telefonzentrale. Der Finanzausschuss des Senats dokumentierte anschließend nicht gemeldete verdächtige Transaktionen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar, die über dieselben Konten flossen. Die Bank zahlte insgesamt 365 Millionen Dollar an Vergleichszahlungen.

Die von Epstein über seine Führungskräfte entworfene Architektur des „Impact Investing“ ist heute weltweit das Standardmodell für Entwicklungsfinanzierung.

XVIII. Die Architektur in ihren eigenen Worten

Die E-Mail vom Februar 2011 ist der Stein von Rosetta. Sie beschreibt die Funktionsweise einer Finanzarchitektur im Wert von einer Billion Dollar in zwei Sätzen, in leicht verständlichem Englisch, und ist unabhängig voneinander in zwei getrennten Beweisunterlagen erhalten geblieben – eine vom Justizministerium, die andere von JPMorgan Chase.

Das Problem besteht darin, dass mit einer gemeinnützigen Organisation Geld verdient wird. Daher müssen die gewinnorientierten Bereiche unabhängig sein.

Das gesamte Konzept des Impact Investing beruht darauf, dass privates Kapital Renditen erzielen kann, während gleichzeitig soziale Ziele verfolgt werden. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung legen fest, was als soziales Ziel gilt. Die Compliance-Rahmenwerke – TCFD, NGFS, die EU-Taxonomie – liefern die Klassifizierungskriterien. Die Ebene der Blended Finance lenkt öffentliche Gelder in private Investitionen, um deren Risiken zu mindern. Und die von Epstein festgelegte Distanz ist der Abstand zwischen den philanthropischen Stiftungen, die die Klassifizierungskriterien festlegen, und den privaten Investmentzweigen, die Renditen aus den Strukturen erzielen, die diesen Kriterien unterliegen – und die in vielen Fällen denselben Familien gehören.

Die Rockefeller Foundation prägte den Begriff „Impact Investing“ und finanzierte die Berichtsstandards. Das private Kapital der Rockefellers investiert über die Vehikel, die diese Standards klassifizieren. Die Gates Foundation garantierte die Verluste des GHIF und finanziert die Forschung, die die Compliance-Rahmenwerke speist. Das private Büro von Gates investiert über die Strukturen, die diese Rahmenwerke regeln.

Die Stiftungen „verkaufen“ das „soziale Wohl“, während ihre Investitionszweige davon profitieren.

Die Trennung auf„Armslänge“ erstreckt sich nur auf die Unternehmensstrukturen.

Das „soziale Wohl“ fungiert als Legitimationsschicht – das, was die Konditionalität akzeptabel macht, die Überwachung als „Transparenz“ präsentierbar und die private Gewinnabschöpfung unsichtbar. Und ganz gleich, dass Epstein sich laut Greg Wyler selbst nicht um „das soziale Wohl“ scherte.

Epstein hat das selbst gesagt. JPMorgan hat es dokumentiert.

Drei Quellen bestätigen es.

Quellen: